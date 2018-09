Stiri pe aceeasi tema

- Peste trei milioane de persoane si-au pierdut viata in 2016 din cauza consumului excesiv de alcool, ceea ce reprezinta unul din 20 de decese la nivel global, a avertizat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit dpa. Mai mult de trei sferturi dintre persoanele care si-au…

- Cinci oameni au murit in județul Timiș in urma unei furtuni devastatoare care a avut loc in urma cu un an. Atunci, mii de copaci au fost smulși din radacini, acoperișuri intregi au fost luate pe sus de vant și mai multe mașini au fost distruse de crengile rupte din copaci sau de caramizile cazute de…

- Doua persoane au murit, iar cel putin 13 sunt in stare critica din cauza consumului excesiv de droguri. Totul s-a intamplat in timpul unui festival de muzica din orasul australian Sydney. Potrivit politiei, alti 700 de oameni sunt sub supravegherea medicilor.

- La 9 septembrie 1976 a incetat din viata Mao Zedong, presedinte al Chinei in perioada 1949-1959. In 1966 a initiat asa zisa „revolutie culturala”, o directie politica dura (maoism), caracterizata prin voluntarism si cultul personalitatii (n. 26 decembrie 1893), transmite Descopera.

- Un roman a sfarsit tragic intr-un accident de masina. El pleca in Italia sa isi revada sora, dar a pierit pe soseaua „Europa”, in provincia Mantova din nordul Italiei. Din nefericire, in cumplitul accident si-au mai pierdut viata si alti doi oameni. Potrivit observator.tv , doua masini s-ar fi ciocnit…

- Moarte transmisa in direct! S-a intamplat in județul Olt, acolo unde un șofer baut a provocat un accident cumplit in care au pierit doi oameni nevinovați. Un barbat care circula regulamentar și o femeie, mama a trei copii, care se afla in mașina celui vinovat. In timp ce soțul ei, adica pasagerul care…