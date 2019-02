Stiri pe aceeasi tema

- Militari din Fortele terestre ale SUA dislocate in Europa vor sosi din Polonia, la sfarsitul acestei luni, impreuna cu tehnica militara din dotare, la Baza Aeriana „Mihail Kogalniceanu” din judetul Constanta, ca parte a angajamentului Statelor Unite ale Americii in asigurarea securitatii flancului estic…

- Alianta Nord-Atlantica are propria responsabilitate pentru incalcarea Tratatului INF prin instalarea sistemelor balistice americane in Romania si Polonia, a acuzat luni seara Administratia Rusiei, indemnand tarile din Europa sa evite transformarea continentului in spatiu de confruntare militara.

- NATO poarta pe umeri responsabilitatea directa pentru dezmembrarea Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), având în vedere instalarea sistemelor balistice americane în România și Polonia, a spus Ministerul rus de Externe, relateaza TASS. ”Din nefericire, state…

- Valoarea tranzactiilor din Europa emergenta a ajuns la 80,5 miliarde de euro in 2018, in crestere cu 12,5%, Romania clasandu-se pe locul 5 in regiune, dupa Rusia, Polonia, Turcia si Cehia, releva datele celui mai recent studiu CMS, Emerging Europe Fuziuni si Achizitii 2018, realizat in colaborare…

- Ministerul apararii de la Ottawa a anuntat joi incheierea misiunii canadiene de politie aeriana in Romania, transmite Xinhua.Timp de patru luni, Fortele Aeriene Regale Canadiene au desfasurat la baza aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta cinci avioane CF-18 Hornet si 135 de militari,…