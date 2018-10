Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Politia Romana au facut 80 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de aproape 45 de milioane de lei, in ultima saptamana, in dosare penale intocmite pe numele unor persoane suspectate de infractiuni economice.…

- In ultimele 24 de ore, in timpul actiunilor desfasurate de politistii rutieri, au fost depistate trei persoane care au comis infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Politistii au depistat pe bulevardul Unirii din Baia Mare si pe strada Eroilor din Seini doua persoane care conduceau…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Tecuci au fost sesizati la data de 14 septembrie a.c., la ora 21.50, prin apelul de urgenta 112, cu privire la producerea unui accident rutier, in comuna Ghidigeni, soldat cu decesul unei persoane. Din primele verificari efectuate de politisti, a reiesit ca un…

- Doua femei si un barbat care conduceau masini neinmatriculate ori fara a detine permis s-au ales cu dosare penale, in weekend, la Alba. Au fost opriti in trafic de Politie. Potrivit IPJ Alba, in 7 septembrie, in jurul orelor 14.40, politistii din Cugir, in timp ce actionau pe strada Victoriei din oras,…

- Amenzi de peste 120.000 lei au fost date, in weekend, de polițiștii din Bistrița-Nasaud, șoferilor indisciplinați in trafic. Totodata, 14 conducatori auto au fost lasați fara permise, cinci certificate de inmatriculare au fost retrase, iar cei prinși bauți la volan s-au ales cu dosare penale. In…

- Peste 100.000 de dosare penale cu infracțiuni grave ar putea fi clasate, doar la nivelul Capitalei, daca modificarile codurilor penale vor intra in vigoare, potrivit ziare.com. Printre cauze sunt și infracțiuni de omor, talharie sau viol al caror autor nu a fost descoperit in termen de un an.Articolul…

- În data de 30.08.2018 poliitii iau depistat în trafic pe doi brileni care au svârit infraciuni la regimul rutier.În ziua de 30 august a.c. în jurul orei 1520 poliiti din cadrul Biroului Ordine Public lau oprit în trafic pentru control pe strada Nicopole din municipiu pe...

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au organizat, in perioada 7 – 9 iulie, acțiuni destinate creșterii gradului de siguranța in trafic pe drumurile publice și depistarea celor care conduc autovehicule sub influența bauturilor alcoolice sau a altor ...