- Ion Marin (64 de ani), cvintuplu campion cu Dinamo, a vorbit cu tristețe despre situația tragica in care a ajuns echipa sa de suflet, care e pe ultimul loc in Liga 1 dupa 6 etape. Cel poreclit „Sapaliga” i-a criticat in termeni duri pe actualii jucatori, acuzand apoi indepartarea lui Cornel Dinu din…

- Cercetatorii au facut o descoperire care ar putea fi &"a opta minune a lumii". Este vorba despre o specie noua de aligator, numita Trumpgator. Ceea ce este de-a dreptul spectaculos la acasta specie este culoarea sa portocalie.

- SUA puteau sa doboare 'una din propriile' lor drone deasupra stramtorii Ormuz, a declarat vineri ministrul adjunct de externe iranian Abbas Araghchi, dezmintind ca Republica Islamica ar fi pierdut un aparat fara pilot cu o zi in urma, potrivit France Presse. 'Ma tem ca USS…

- Facebook a anuntat, la începutul zilei de joi, ca este din nou operationala 100% dupa o pana majora ce i-a afectat miercuri diferite servicii în lume (Facebook, Messenger, Instagram si WhatsApp).

- Peste jumatate din companiile multinaționale din toata lumea sunt de parere ca autoritațile fiscale din țarile lor devin mai riguroase in privința controalelor fiscale, ca urmare a masurilor din Planul Impotriva Erodarii Bazei Impozabile și a Relocarii Artificiale a Profiturilor (Base Erosion and Profit…

- Ministrul Apararii Gabriel Leș a facut declarații cu privire la incidentul care a avut loc in Ialomița, unde militari americani care participau la un exercițiu NATO au intrat cu blindatele pe un teren agricol privat și au distrus mai multe culuri. Gabriel Leș a declarat, la Realitatea TV, ca armata…

- Norvegia - Romania, in etapa cu numarul 3 a preliminariilor pentru EURO 2020, se joaca ACUM. In minutul 9 al meciului, brigada condusa de rusul Sergey Karasev a anulat eronat un gol al norvegienilor. Mijlocașul stanga Markus Henriksen a primit o pasa pe poziție viitoare, de la Selnæs, și a ramas singur…

- CHIȘINAU, 27 mai – Sputnik. E.L. Numarul contractelor de asigurare a crescut cu 15% în primul trimestru din acest an, comparativ cu intervalul corespunzator din 2018. Principala activitate de asigurare din Republica Moldova este cea de raspundere civila auto, arata informațiile statistice…