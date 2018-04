Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de parlamentare britanice, condus de Stella Creasy, a lansat luni o campanie online pe care a denumit-o #PayMeToo, ce are ca scop luarea unor masuri impotriva diferențelor de salarizare dintre barbați și femei, noteaza The Guardian .

- Andrei Gheorghe, refuzat de TVR in urma cu o luna. Marina Almașan a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, unde a facut o marturisire neașteptata. Jurnalistul, care a murit luni, 19 martie, ar fi putut fi coleg de platou cu realizatoarea tv. La inceputul anului, realizatoarea TVR Marina…

- Cei mici așteapta cu sufletul la gura apariția magicianului. Comenteaza și iși dau coate in camera in care ruleaza un video cu magieni faimoși ai lumii. In spatele cortinei: surpriza. Nu apare niciun magician, așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, ci mai degraba o zana. E grațioasa, poarta o camașa…

- Pana sa inceapa sedinta Comitetului Executiv National, in care sa se stabileasca o serie de chestiuni ce tin de apropiatul Congres la de la finele acestei saptamani, Liviu Dragnea a adus in discutie o posibila schimbare, la nivelul conducerii PSD. Si anume varianta ca in Partidul Social Democrat sa…

- Fenomen rar pe cerul din Sankt Peterbursg, unde locuitorii orașului s-au bucurat de o priveliște rara. De altfel, surprinși de fenomen, oamenii au publicat mai multe fotografii pe rețelele de socializare cu razele multicolore. „Stalpi de lumina” au colorat cerul orașului Sankt Peterbursg. Așa este numit…

- Locuitorii orasului rusesc Sankt Petersburg au avut parte de o priveliste extrem de rara. Weekend-ul trecut au putut fi observate pe cer o multime de raze de lumina multicolore. Efectul „stalpii de lumina” apare atunci cand lumina soarelui, a lunii sau cea a iluminatului stradal sunt…

- Meghan Markle a devenit una dintre cele mai populare femei de pe planeta, in momentul in care și-a anunțat logodna cu prințul Harry. Actrița a fost laudata pentru frumusețea și pentru naturalețea ei, așa ca a devenit sursa de inspirație pentru foarte multe femei care sunt prietene cu bisturiul.

- Interviul realizat de Morgan va fi difuzat duminica seara, de ITV. Din acesta, a fost extras si facut public un fragment in care Donald Trump sustine ca nu este un feminist, insa ii marturiseste lui Morgan ca are un respect „extraordinar" pentru femei. Presedintele american i-a spus fostului prezentator…