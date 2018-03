Efectul majorarii salariilor medicilor: Aceleasi conditii sau chiar mai proaste la stat, preturi mai mari la privat

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma…

- Noua lege privind asigurarea obligatorie a locuinței precum și actul normativ care va transpune in legislația locala Directiva IDD privind protecția consumatorilor de servicii financiare se afla inca in diverse etape de analiza in Guvern sau la diferite ministere. Schimbarile pe care cele doua legi,…

- SCHIMBARI… Guvernul a aprobat modificarea legislativa care excepteaza anumite categorii, precum copiii, tinerii sau veteranii de razboi, de la plata CASS pentru anumite venituri. Astfel, in Codul fiscal vor fi mentionate explicit categoriile de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari…

- Senatorul PNL Florin Citu atrage atentia ca majorarea salariilor "este o decizie care vine cu niste costuri": pentru a avea bani si a respecta promisiunile facute, s-a luat de la investitii si dotari si scoli si spitale, ceea ce in final se rasfrange tot asupra romanilor.

- Companiile care ofera angajatilor abonamente medicale la clinicile private din Romania trebuie sa urmareasca si calitatea, nu doar cel mai mic pret, iar suma de 10 euro lunar pentru un abonament medical nu este suficienta pentru a acoperi nevoile unui abonat, a spus Wargha Enayati, actionar principal…

- "Partidele politice și-au facut niște obligații in campania electorala. Acum trebuie sa dea posturi tuturor lipitorilor de afișe, ca sa nu moara de foame. Statul este mama tuturor raniților. Sa nu credeți ca la stat se inghesuie niște luminați, salariati care sa fie in masura sa genereze competența…

- Guvernul a aprobat astazi o ordonanța de urgența inițiata de Ministerul Sanatații care include masuri pentru menținerea drepturilor și indemnizațiilor asiguraților in sistemul public de sanatate. Astfel, persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, cauzata…

- MedLife anunta achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (90%), al companiei Ghencea Medical Center din Bucuresti, ajungand la un total de 18 achizitii, potrivit unui comunicat al companiei transmis Bursei de Valori Bucuresti. Ghencea Medical Center, cu o activitate de 10 ani pe piaţă,…

- Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED avertizeaza privind iminenta unei crize in Sanatate. Potrivit reprezentanților PALMED, dezechilibrele pe care le provoaca autoritatile prin implementarea unor politici irationale si discriminatorii, in contextul majorarilor salariale cresc…

- Mii de oameni cu probleme de sanatate aflati in concedii medicale au ajuns in situatii limita, dupa o luna si jumatate in care au primit mai putini bani. Situatia este disperata pentru mii de salariati cu probleme grave de sanatate, pentru care tratamentele sunt costisitoare, potrivit asociatiilor de…

- O analiza efectuata de Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private arata ca masura majorarii salariilor din domeniu va produce grave dezechilibre. Fara a nega necesitatea majorarilor salariale din sistemul public de Sanatate, ba chiar salutand aceasta inițiativa, președintele organizației…

- In ultimii ani afacerile furnizorului de servicii medicale private Sanador au crescut organic. Anul trecut veniturile companiei au crescut cu 22% fata de 2016, atingand o cifra de afaceri de 74 milioane euro. Totodata, compania reinvesteste profitul (2,8 mil. euro in 2017) pentru dezvoltarea unitatilor…

- Rețelele medicale private se extind in Transilvania Compania de servicii medicale private MedLife, deținuta de familia Marcu, a demarat o serie de investitii in extinderea capacitatii operationale a patru spitale din portofoliu, doua din Bucuresti si alte doua din Brasov si din Cluj, cu finalizare in…

- Guvernanții și-au propus prin “revoluția fiscala” sa creasca salariile. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, spunea ca doar 3% dintre bugetari vor suporta diminuari la salarii , in timp ce toti ceilalti angajati se vor bucura de bani mai mulți și recomanda sa așteptam salariile ca sa ne lamurim.…

- Guvernul a luat joi, 8 februarie, o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…

- Declaratia 600 si amanarea termenului de depunere au creat un haos total in randul contribuabililor care au venituri extra-salariale. Iar intrebarea tuturor in aceasta perioada este: daca nu au platit contributiile la sanatate in 2018, mai sunt asigurati in sistem si mai pot beneficia de servicii medicale?…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depun...

- Vicepremierul Viorel Ștefan a anunțat in aceasta dimineața ca Guvernul va aproba in maximum doua saptamani o noua Ordonanța de Urgența privind Declarația 600, in care se va specifica foarte clar ca niciun contribuabul nu-și va pierde statutul de asigurat la sanatate chiar daca in cele trei luni nu și-a…

- Guvernul trebuie sa intervina și sa clarifice ca persoanele care obțin venituri din activitați independente vor ramâne asigurate în sistemul de sanatate și dupa 25 martie, moment la care ar trebui sa plateasca din nou CASS ca sa nu

- Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED, trage semnalul de alarma! Noile reglementari ale Contractului – Cadru care faciliteaza accesul pacienților la servicii medicale gratuite și compensate nu pot fi aplicate pentru ca nu au norme de aplicare și, prin urmare, nu vor putea fi…

- ♦ Guvernul a decis joi ca angajatii din Ministerul Dezvoltarii si cei din Ministerul Agriculturii care gestioneaza fonduri europene vor primi un spor salarial de 35%, deoarece ar fi pierdut prin legea salarizarii un spor echivalent de 75% din salariu. Salariile functionarilor, inclusiv…

- Ministerul Finantelor ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai…

- Romania este pe penultimul loc in Europa la numarul de medici pe cap de locuitor. In fiecare zi, la fiecare șase ore, un medic pleaca din Romania. Ieri va expuneam situația din perspectiva chirurgilor de excepție, creatorii unor școli de medicina specializata in transplant de organe.

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, le-a cerut ministrului Finantelor, Ionut Misa, si presedintelui ANAF, Mirela Calugareanu, sa vina in Comisia Economica a Senatului, pentru a da explicatii in legatura cu Declaratia 600, care a creat confuzie in randul contribuabililor. Potrivit acestuia, obligativitatea…

- Romanii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca sa fie amendati, de la 1 ianuarie 2018, daca nu notifica Fiscul in prealabil cu minimum 30 de zile prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidența…

- Scandal cat casa in Guvern. Ministrul Carmen Dan nu isi da demisia Ministrul de Interne Carmen Dan a adus clarificari, joi seara, intr-o declaratie de presa, cu privire la motivele pentru care premierul Tudose a acuzat-o ca a mintit, in privinta acceptului chestorului Ionita de a primi sefia Politiei…

- Siegfried Mureșan, europarlamentar hunedorean: ”2018 incepe cu un nou val de scumpiri din cauza masurilor pe care Guvernul PSD – ALDE le-a luat de la instalarea in funcție. Prețul gazelor naturale pentru populație crește, incepand de ieri, cu 5,6%, potrivit unei analize a Federației…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, vineri, pe Facebook, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reusite ale programului nostru…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- IDS Laboratories funcționeaza pe piața autohtona din anul 2000, cand și-a deschis primul laborator in București. Finalul anului trecut a consemnat o noua tranzacție importanta in peisajul serviciilor medicale private din Romania, o intreaga rețea de laboratoare de analize medicale fiind preluata,…

- Vesti bune pentru soferi. In ultima luna a anului 2017, Guvernul a aprobat o ordonanța de urgența care prevede plafonarea unui punct de amenda la 145 de lei, pana la 31 decembrie 2018. Se evita astfel creșterea amenzilor in contextul maririi salariului minim brut la 1.900 de lei de la 1 ianuarie…

- ♦ Sectorul de servicii medicale private se va mentine efervescent prin investitiile anuntate de jucatorii privati in extindere organica sau prin achizitii, in timp ce sectorul public se va confrunta cu vechile provocari - lipsa de medicamente, dar si deficitul de personal medical si de echipamente pentru…

- NEWS ALERT Lovitura pentru Guvernul PSD. Un ministru influent a demisionat "Prin prezenta va aduc la cunostinta ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitatii in calitatea de ministru. Prin urmare, prin prezenta, va prezint demisia". Doina Pana a demisionat miercuri din functia…

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza Guvernul…

- De doua luni, doctorii spun ca nu mai pot practica medicina in condițiile actuale, timp in care Guvernul chiar a propus o majorare a fondurilor, respinsa insa de partea beligeranta. Ieri s-au mai intalnit o data, dar, din nou, degeaba. Așa ca din ianuarie vizitele la medicul de familie ne-ar putea costa

- Piata serviciilor medicale private din Romania este intr-o continua crestere. MedLife, Regina Maria, Sanador, Medsana, Medicover - afla din articol care dintre acesti furnizori de servicii medicale din Romania are o cifra de afaceri mai mare si ce realizari au obtinut companiile in 2017. 0 …

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari…

- Incepand cu 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…

- Parlamentul a discutat luni Legea Bugetului de stat pe anul 2018. In timp ce Guvernul pretinde ca ar fi un buget generos, Opozitia il considera unul de austeritate. Iar amendamentul susţinut de Opoziţie, prin care impozitul pe venit urma să fie virat integral către primării…

- O ordonanța de urgența a fost adoptata, in ședința de joi a Executivului, care cuprinde masuri pentru reglementarea concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, informeaza Guvernul intr-un comunicat.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta care cuprinde masuri pentru reglementarea concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, se arata intr-un comunicat al Executivului.

- Blatul amendamentelor. Un deputat de Cluj demasca simulacrul de democratie din Parlament Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu a aratat ca exista un "blat ordinar" intre Ministerul Sanatatii si parlamentarii puterii sa nu treaca niciun amendament, iar asa zisa dezbatere din parlament este doar de…

- "Stiti cat ne costa, in 2018, pensiile speciale ale militarilor? Deci: la ministerul Apararii se aloca 3,51 miliarde de lei, la Interne, 3,75 miliarde si la SRI 634 de milioane de lei. Sume bine camuflate sub frumoasa denumire de "asigurari sociale". Total: circa 7,9 miliarde de lei. Si acum, bam-bam:…