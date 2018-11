Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 6,3 milioane de copii cu varste sub 15 ani au murit in 2017, cate unul la fiecare cinci secunde, arata estimarile combinate ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Diviziei de Populație a ONU, Bancii Mondiale si UNICEF. Potrivit datelor, marea majoritate a acestora, adica in jur de…

- Un barbat din cinci si o femeie din sase din intreaga lume dezvolta un cancer in decursul vietii lor si un barbat din opt si o femeie din unsprezece mor din cauza acestei boli, potrivit cifrelor unui raport dat publicitatii, citat de agentiile France Presse si EFE si preluat de Agerpres. Cancerul isi…

- Un barbat din cinci si o femeie din sase din intreaga lume dezvolta un cancer in decursul vietii lor si un barbat din opt si o femeie din unsprezece mor din cauza acestei boli, potrivit cifrelor unui raport publicat miercuri si citat de agentiile France Presse si EFE, informeaza AGERPRES . Cancerul…

- China a solicitat permisiunea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune Statelor Unite sanctiuni comerciale in valoare de aproximativ sapte miliarde de dolari anual legate de unele marfuri americane, informeaza Xinhua. Documente publicate marti de OMC arata ca, potrivit Beijingului, Washingtonul…

- Pesta porcina africana se extinde rapid în China si ''va ramâne aici'', a avertizat luni Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), avertizând ca epidemia se va raspândi aproape sigur în

- Pesta porcina africana care se extinde rapid in China ”va persista”, potrivit Organizatiei pentru Agricultura si Alimente a Natiunilor Unite (FAO), care a adaugat ca epidemia se va raspandi aproape sigur in alte state asiatice, transmite Reuters conform News.ro . Pesta porcina a fost detectata pentru…

- Epidemia de pesta porcina africana din China ar putea sa treaca granitele si sa se extinda si in alte parti din Asia, a avertizat, marti, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza AFP. China este cel mai mare producator mondial de carne de porc, fiind responsabil…

- Pentru al doilea an consecutiv, grupul activist local Vegan în Cluj-Napoca organizeaza în data de 25 august 2018, la ora 17:00, Marșul Oficial pentru Drepturile Animalelor. Marșul va avea ca punct de plecare Piața Avram Iancu, va continua pe Calea Dorobanților…