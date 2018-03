Stiri pe aceeasi tema

- Oprirea reactorului 2 de la Cernavoda a determinat o scadere cu 35% a pretului pe piata spot a bursei de energie OPCOM, întrucât deficitul de electricitate a fost acoperit cu productia Hidroelectrica, mai ieftina.

- Astfel, energia cu livrare in ziua de vineri, 30 martie, are un pret mediu de 116 lei pe MWh, fata de 195 de lei, cat a fost joi pretul pe Piata pentru Ziua Urmatoare.Aceasta dupa ce, joi dimineata, unul dintre cele doua reactoare nucleare de la Cernavoda, care asigura cumulat circa 20%…

- "Exemple de Fintech care dezintermediaza sunt peer-to-peer lending si blockchain. Blockchain elimina contrapartida centrala, bursa de valori, brokeri, custozi si asa mai departe. (...) Blockchain, acceasi informatie este in mai multe locuri stocata si are aplicatii potentiale foarte multe, gen servicii…

- Daca nu vor fi executate urgent lucrari de punere in siguranta a constructiilor care fac parte din amenajarea hidroenergetica a raului Jiu, localitatile din avalul acestora vor fi in pericol, informeaza Hidroelectrica, compania care a derulat proiectul, in prezent blocat prin sentinta magistratilor.

- Bursa din New York a inregistrat cel mai amplu declin saptamanal de dupa 2016, pe fondul unei evolutii negative generalizate a pietelor de capital, din cauza temerilor ca un razboi comercial si dobanzile mai mari pentru credite ar putea incetini cresterea economiei mondiale, relateaza Bloomberg.

- Bursa de Valori București (BVB), cea mai importanta instituție a pieței locale de capital, a susținut in ultimii ani o serie de inițiative și evenimente menite sa incurajeze investițiile romanilor și sa contribuie la creșterea nivelului de educație financiara. BVB a venit in intampinarea cererii potențialilor…

- Potrivit The Independent, actiunile au scazut cu aproximativ 5 -, ceea ce inseamna o pierdere de aproximativ 25 de miliarde de dolari. Conform unei anchete realizate de New York Times, The Observer si The Guardian, firma de analiza de date Cambridge Analytica a obtinut acces inadecvat la datele a peste…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea.…

- Raed Arafat a scris, duminica, pe contul sau de Facebook, un text care conține un veritabil semnal de alarma și un avertisment dur. In sinteza, șeful Departamentului pntru Situații de Urgența ne indeamna sa oprim moartea care vine spre noi. Nu-i dați din nou libera trecere, apriți ”aparatele morții”:…

- Amanarea constanta a listarilor pe bursa ale companiilor de stat, precum si amanarea dezbaterilor in Senat pe tema Fondului Suveran de Investitii (FSI), sunt printre cele mai importante probleme ale pietei de capital romanesti in prezent, considera Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de…

- UBB lanseaza o bursa dedicata cercetatorilor interesati de istoria Romaniei O bursa dedicata cercetatorilor din intreaga lume interesati de istoria Romaniei si a Transilvaniei a fost lansata de reprezentantii Facultatii de Istorie si Filosofie a Universitatii Babes-Bolyai, care au inaugurat marti casa…

- Academia de tenis a fostului jucator Victor Hanescu ofera burse copiilor talentati cu varste cuprinse intre 12 si 14 ani care nu au posibilitatea financiara de a se pregati pentru marea performanta. "Academia Victor Hanescu s-a nascut din credinta ca talentul, atunci cand este sustinut de un antrenament…

- Multe dintre ceasurile cuptoarelor cu microunde sau ale radiourilor conectate la reteaua electrica europeana au ramas in urma, in ultimele zile, cu pana la 6 minute. De vina ar fi un operator kosovar care s-a alimentat cu prea mult curent din retea si, astfel, i-a perturbat functionarea, in…

- Producatorul de energie Hidroelectrica a obtinut anul trecut un profit brut de 1,6 miliarde de lei, rezultatul fiind cel mai bun din istoria companiei, a declarat, miercuri, Bogdan Badea, directorul general al companiei. "Potrivit rezultatelor neauditate, estimam un profit brut de 1,6…

- Banca Transilvania, cea mai tranzacționata companie in februarie la BVB Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 67,4%, in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 2,558 miliarde lei, reiese…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in scadere cu 2,50%, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump a anuntat ca vor fi introduse taxe pentru importurile de aluminiu si otel. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.181,64 puncte, in scadere cu 542,83 puncte, comparativ cu valoarea…

- Uniunea Europeana a facut apel vineri la o incetare imediata a focului si la deschiderea accesului pentru camioanele cu ajutoare umanitare, exprimandu-si in acelasi timp in termeni duri nemultumirea fata de bombardamentele din regiunea Ghouta Orientala din Siria, relateaza Reuters si dpa. "Uniunea Europeana…

- In acest an, trei elevi de la LMK Vaslui vor fi recompensați cu bursa „Meritul Olimpic Internațional”, grație rezultatelor obținute la olimpiadele internaționale din 2017. Din anul școlar 2002-2003, elevii care au primit distincții la olimpiadele internaționale au dreptul la bursa de performanța „Meritul…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat castigatorii premiilor pietei de capital in cadrul evenimentului de Inaugurare a Anului Bursier 2018. Anul acesta, Bursa de Valori Bucuresti si partenerii institutiei au acordat premii la 19 categorii, dintre care patru au fost votate de public, fiind validate…

- Anton Anton, ministrul Energiei, sugereaza ca listarea Hidroelectrica la bursa va fi amanata deoarece producatorul de energie controlat de stat trebuie sa devina mai atractiv. „Dupa parerea mea, este cam devreme sa vorbim de Hidroelectrica la bursa, ea a trecut printr-o boala destul de grea si a iesit…

- Hidroelectrica estimeaza ca a obtinut un profit brut de peste un miliard si jumatate de lei anul trecut, cel mai bun rezultat inregistrat de companie de la iesirea din insolventa, a declarat, luni, Bogdan Badea, directorul general al producatorului de energie. "Pentru noi a fost un an al provocărilor,…

- Hidroelectrica nu este momentan suficient de atractiva pentru a fi listata la bursa, dupa perioada de insolventa, astfel ca are nevoie de consolidare pentru a ajunge pe piata de capital, a declarat, luni, Anton Anton, ministrul Energiei, in cadrul unei conferinte pe teme de profil. El a fost intrebat…

- Pachetul, care reprezinta 18,32% din capitalul social al companiei farmaceutice, va fi disponibil pe piața incepand de maine. Compania farmaceutica Zentiva NV, actionarul majoritar al Zentiva SA (simbol bursier SVD), a anunțat, printr-un comunicat postat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB),…

- Bursa de la Bucuresti a inchis sedinta de joi in crestere, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat cu 1,12%, la 8.258,97 puncte, valoarea totala a schimburilor realizate fiind de 66,553 milioane de lei (14,282 milioane de euro).

- Producatorul de tevi de otel fara sudura TMK-Artrom Slatina, a finalizat o investitie de 36 de milioane de dolari intr-un complex de tratamente termice pentru tevi din otel, care va creste ponderea productiei premium in portofoliul de comenzi. Capacitatea anuala a liniei de tratament…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) a incheiat cu success oferta de listare pe segmentul principal al bursei romanesti la pretul de 19 lei pe actiune, minimul intervalului de listare, ceea ce ridica valoarea operatiunii de vanzare actiuni la aproximativ 186 mil. lei.

- Ceea ce m-a intrigat constant in cei peste 20 de ani de cand urmaresc evolutiile pietelor financiare a fost ambitia principalelor platforme de tranzactionare si informare de a explica in mod savant orice miscare a pietelor financiare, chiar si cele pe termen scurt. Astfel, intr-o zi investitorii vand…

- Bursa newyorkeza a suferit un nou soc, în sedinta de joi, la finalul careia indicele Dow Jones a înregistrat o prabusire zilnica dramatica, a doua ca marime dupa recordul istoric stabilit dupa sedinta de luni, anunta CBS.

- Cu trenul in Federația Rusa, acum e mai ieftin! In perioada 12 februarie – 31 martie curent, toți pasagerii care opteaza pentru calatoriile pe cursele Chișinau – Sankt-Petersburg și Chișinau – Moscova vor achita cu 11 și, respectiv, 12 procente mai puțin pentru bilet, anunța Calea Ferata din Moldova.

- „Noi suntem intr-o situatie dificila pentru ca avem propria criza in Romania, cu inflatie, dobanzi mai mari, deficite mai mari, o economie fragila (...), dar s-ar putea sa nu fim ocoliti. Principalele efecte se vor vedea intr-o depreciere a cursului, o crestere a preturilor, dobanzi mai mari si,…

- In prima miercuri din luna februarie; intre orele 10:00-11:00, sirenele de alarmare publica vor fi acționate in intreg județul. De o jumatate de an, sirenele de alarmare publica din județ sunt acționate in prima zi de miercuri a fiecarei luni, in intervalul orar 10:00-11:00, exercițiile…

- Bursa de la New York a avut o luni neagra, ce a dat frisoane investitorilor si brokerilor pe pietele financiare, iar prabusirea cotatiilor "a declansat" toate alarmele in Statele Unite, relateaza BBC Mundo, citat de Agerpres. Indicele Dow Jones de Industriales a încheiat sesiunea la…

- Analistii casei de brokeraj Tradeville estimeaza ca profitul producatorului de vinuri Purcari va ajunge la 68,1 mil. lei in 2021, reprezentand aproape o triplare fata de nivelul de 23,1 mil. lei raportat de companie in 2016. Purcari desfasoara o oferta publica initiala de actiuni (IPO) pe Bursa de…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- Patronul Elvila spune ca a vrut astfel sa dea posibilitatea actionarilor minoritari sa-si tranzactioneze activele intr-un cadru organizat si eficient. „In viitor, in functie de evolutia pietei, nu excludem sa luam in calcul atat emisiunea de actiuni suplimentare cat si de obligatiuni”, a declarat Catarama.

- Joi, 1 februarie, deputatul independent Remus Borza, cunoscut drept „salvatorul Hidroelectrica", la emisiunea „Borza Analytica", a analizat noul Guvern Dancila. Cu privire la Ioana Bran, Remus Borza a spus ca „nu e chiar așa o surpriza". „Nu trebuie neaparat sa fii sportiv ca sa conduci Ministerul…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie, transmite BBC, preluat de Agerpres. În 4 noiembrie, prinţul moştenitor Mohammad bin Salman a luat măsuri pentru a-şi consolida…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) are o limitare importanta din punct de vedere al ideilor de investitii care pot fi tranzactionate, a declarat luni Adrian Tanase, director general al operatorului pietei de capital, sustinand ca vrea sa schimbe acest lucru. "Cred ca daca stam de vorba cu…

- ♦ Conpet Ploiesti si Nuclearelectrica, companii controlate de stat, sunt printre cele mai performante actiuni de la inceputul anului 2018, cu un avans de 18%, respectiv 11% ♦ Dividende potentiale la Conpet de 28 lei pe actiune si 1,5 lei la Nuclearelectrica, potrivit unei analize a Tradeville vazute…

- Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de Ambasada SUA la Bucuresti vor continua in aceasta perioada in care nu exista fonduri alocate pentru desfasurarea activitatii, a transmis, luni, reprezentanta diplomatica. Solicitantii de viza care au o programare la interviul…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a exprimat duminica speranta ca ofensiva lansata de Ankara in nordul Siriei impotriva unei militii kurde va fi incheiata ''in foarte scurt timp'', relateaza AFP. ''Cu voia lui Allah, vom incheia aceasta operatiune in foarte…

- Noile caracteristici ale societatii Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) au fost înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), ca urmare a fuziunii prin absorbtie a societatii SIBEX - Sibiu Stock Exchange SA, informeaza un comunicat al autoritatii de reglementare, transmis miercuri…

- Un balcon interior al cladirii aflata in capitala Indoneziei a cazut, ieri, peste oameni, cel putin 80 de persoane fiind ranite, a indicat politia indoneziana. Potrivit purtatorului de cuvant al politiei indoneziene, Setyo Wasisto, structura s-a prabusit peste parterul celui de-al doilea turn al cladirii…

- Zeci de oameni au fost raniti dupa ce etajul doi al turnului care gazduieste bursa din Jakarta s-a prabusit luni, potrivit Business Insider. Cel putin 72 de oameni au fost dusi la spitalele locale de urgenta, a transmis Argo Yuwono, comisar in cadrul politiei din Jakarta, transmite CNN.…

- Bursa de Valori are nevoie in continuare de companii mari care sa se listeze pentru a continua dezvoltarea, iar anul acesta sunt așteptate in ringul bursier Hidroeletrica, Electrogrup și chiar Bitdefender.

- Lazio, adversara FCSB din "16-imile" EL, și-a dublat prețul acțiunilor in ultimele 12 luni, plus de 102,95%. Biancocelestii au pornit formidabil și in noul an, astazi depașind maximul istoric al ultimului deceniu. Lazio e pe 4 in Serie A și trage la un loc de Liga, rezultatele din teren avand impact…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- Cluj Napoca, orașul care a devenit o bursa imobiliara. Vinde, cumpara, inchiriaza – sunt cuvinte care parca se aud ca la bursa atunci cand vorbim de Cluj Napoca și piața imobiliara din acest oraș. Numai in ultimele trei luni ale anului 2017, agregatorul imoradar24.ro a scanat 19.660 anunțuri cu apartamente…

- Johan Meyer va deveni de la 1 aprilie singurul manager al Fondului Proprietatea, a anunțat sucursala din Romania a Franklin Templeton, administratorul acestuia. Meyer a impartit responsabilitatile manageriale cu Greg Konieczny, in calitate de co-manager de portofoliu, incepand cu 1 noiembrie 2016. Anterior,…

- Bursa a deschis ultima sedinta a anului pe o tendinta ascendenta, indicii pietei de la Bucuresti fiind pe plus, dar majoritatea actiunilor principalelor companii cotate erau la ora 10.00 in scadere usoara. BET, indicele principal al BVB, creste vineri dimineata cu 0,05%, BET-TR cu 0,06%,…