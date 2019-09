Stiri pe aceeasi tema

- Numarul focarelor de pesta porcina africana active pe teritoriul Romaniei a crescut la 1.185, cu 77 mai multe fata de saptamana precedenta, boala evoluand in prezent in 346 de localitati din 25 de judete, potrivit informatiilor transmise joi de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

- Din totalul focarelor, 11 sunt in exploatatii comerciale si cinci in exploatatii de tip A. In alte patru judete exista doar cazuri de pesta porcina africana la mistreti.Cele mai multe focare active de pesta porcina africana sunt in prezent in judetul Teleorman - 291 de focare in gospodariile…

- ARAD. Infrastructura Aradului poate fi punctul forte al orașului, in vederea dezvoltarii viitoare. O dezvoltare care, potrivit celor de la GfK, ar putea fi chiar și peste cea a capitalei. Ultimul studiu realizat de GfK poziționeaza Aradul printre orașele care vor deveni poli de dezvoltare,…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, susține ca in cazul de la Caracal se incearca acoperirea unor urme care duc spre clanuri mafiote cu legaturi la varful PSD.Citește și: Liberalii trec la blesteme. Ludovic Orban: 'Sa se aleaga praful și pulberea de PSD' ”Ce au vrut sa acopere si cine…

- Compania ENGIE Romania demareaza unul dintre cele mai mari proiecte de investitii de cand au preluat Distrigaz. Compania a lansat, pe 25 iusie 2019, n Sistemul Electronic Centralizat al Achizitiilor - SICAP, o licitatie cu o valoare estimata de 120 de milioane de lei (27 milioane de euro) pentru proiectare…

- Pesta Porcina Africana evolueaza in 140 de localitati din 20 de judete Foto Agerpres Pesta Porcina Africana evolueaza în 140 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 416 focare, din care un focar într-o exploatatie de tip A, iar în alte 4 judete exista doar cazuri la…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi doua avertizari, cod portocaliu și galben, de instabilitate atmosferica temporar accentuata, pana maine dimineața la ora 03.00. Aceasta se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, averse torențiale, frecvente descarcari electrice…