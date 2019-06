Efectele vijeliei din Bihor: Copaci căzuți, inundații și 41.960 de bihoreni fără curent Astfel, pompierii militari din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Oradea, Detașamentului Salonta, Detașamentului Marghita, Stației Aleșd, Secției Beiuș, Stației Sacueni și Garzii 1 Mai au acționat pentru inlaturarea efectelor negative produse de ploile abundente și vantul puternic, fiind afectate mai multe localitați din județ. „In cadrul punctului de comanda al inspectoratului au fost monitorizate un numar de peste 150 apeluri care au vizat situații de urgența generate de fenomenele meteorologice periculoase, personalul din dispecerat asigurand gestionarea acestora”, a transmis maiorul ISU… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis cod roșu de furtuna, iar sistemul RO – ALERT i-a avertizat pe oradeni, și nu numai, sa nu iasa din case și sa se adaposteasca. In localitatea Diosig, rafalele de vant au smuls acoperișul unui bloc și l-a aruncat peste o mașina parcata. In Oradea au fost puși…

- Pompierii militari bihoreni au intervenit in localitațile Beiuș, Nimaiești, Delani, Lazuri de Beiuș, Iteu și Oradea pentru evacuarea apei acumulate in 15 subsoluri, 3 curți și un garaj și pentru inlaturarea a trei copaci doborați de vijelie pe autoturisme și pe carosabil. Pompierii…

- Un bihorean a murit noaptea trecuta, in propria locuința, strivit de un zid de caramida. Tragedia a avut loc in localitatea Spinuș. Tragedia s-a petrecut in data de 20 iunie, in jurul orei 00:30, in timp ce barbatul efectua lucrari de renovare la propria locuința, a notat bihon.ro. Un zid de caramida…

- Potrivit maiorului ISU Crișana, Camelia Roșca, „echipajele Secției de Pompieri Beiuș au intervenit pentru evacuarea apei din beciul unei locuințe din Delani, pentru degajarea a doi copaci cazuți pe DJ 764, pe raza aceleași localitați, respectiv pentru decolmatarea șanțurilor și inlaturarea…

- Avand in vedere avertizarea hidrologica Cod portocaliu care vizeaza Valea Fanețelor (afluent al Barcaului) și atenționarea hidrologica Cod Galben, valabila in perioada 07.06.2019, ora 14:00 – 08.06.2019, ora 24:00, pe raurile din bazinele hidrografice Barcau, Crisul Repede – bazin superior…

- Pompierii militari din Bihor au intervenit in noaptea de joi spre vineri pentru salvarea a 20 de persoane, totalul actiunilor in zonele afectate de inundatiile provocate de fenomenele meteorologice extreme fiind de peste 60, conform News.ro.Citește și: Sorin Ovidiu Vintu a EXPLODAT: 'Statul…

- Potrivit comisarului șef IPJ Bihor, Alina Dinu, accidentul a fost provocat de șoferul autoturismului, care nu a pastrat distanța regulamentara fața de tractor. „Un barbat de 34 de ani, din municipiul Marghita, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buduslau – Marghita, intr-o…