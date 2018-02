Efectele revolutiei fiscale: la Complexul Energetic Oltenia, s-au majorat salariile brute doar pentru 3.800 din cei 13.300 de angajati

Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, la Bruxelles, ca Uniunea Europeana ar trebui sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu dupa alegerile de la inceputul lunii martie din Italia. "Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu, iar cel mai rau scenariu…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Vamesii francezi au gasit vinerea trecuta in cala unui autocar un tablou al pictorului Edgar Degas care fusese furat in ultima zi a anului 2009 dintr-un muzeu din Marsilia. La Reunion des Musees Nationaux a anuntat atunci ca tabloul valoreaza 800.000 de euro, desi personalul muzeului din Marsilia…

- Pentru mai mult de un miliard de oameni invizibili lumii, munca unei romance inseamna o sansa la viata. Alexandra Grigore este co-inventatoarea unui scanner portabil, prin care oamenii care nu figureaza in bazele de date sunt amprentati si pot astfel sa aiba un dosar medical complet. In lume,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat luni, la dezbaterile privind motiunea simpla depusa de PNL impotriva ei, ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani". "Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat din Germania, a anuntat, vineri, ca renunta la portofoliul de la Ministerul de Externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel. "Renunt la intrarea mea in guvernul federal", a precizat Schulz intr-un comunicat, in contextul in care el acceptase…

- Facebook nu se bazeaza doar pe inteligenta artificiala si algoritmi pentru a filtra continutul pe care il vezi. Exista niste moderatori in spate, iar aceasta meserie este una foarte dura. Nu exista nici un manual care sa te pregateasca pentru meseria de moderator la cea mai mare retea sociala…

- Ford a anuntat preturile din Romania pentru noul SUV Ecosport, construit la Craiova. Potrivit unui comunicat oficial, pretul de pornire in versiunea de baza este de 15.400 de euro. In acesti bani veti primi un vehicul cu motor pe benzina de 1.0 litri, capabil sa dezvolte 125 CP.…

- Un robot pe nume Sawyer prepara si serveste cafea clientilor intr-o cafenea din Tokyo, Japonia, deschisa saptamana trecuta in districtul Shibuya. Robotul are un singur brat si un ecran in care ii sunt infatisati ochii, noteaza Daily Mail. Aparatul isi intampina clientii si ii intreaba…

- Ministerul Energiei estimeaza ca va lua 1,073 miliarde lei din privatizarea Rompetrol Rafinare si a Electrocentrale Bucuresti, arata un proiect de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei. "In bugetul…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca se simte "ofensat" de faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor din Rusia susceptibile a fi sanctionate de Statele Unite. "Este, evident, un gest neamical si care complica relatiile ruso-americane, aflate deja intr-o…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, l-a propus, luni, pe Carles Puigdemont pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei. De asemenea, Torrent i-a cerut premierului spaniol Mariano Rajoy o intrevedere oficiala pentru a discuta despre "situatia anormala" din forumul decizional…

- Guvernul japonez isi doreste semnarea unui tratat de pace cu Rusia, bazat pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, inclusiv solutionarea problemei nord-coreene, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe. "Relatiile cu Rusia reprezinta…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia de premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. "Daca colegii au…

- CES 2018 a venit cu multe anunturi, dar telefonul pliabil Samsung n-a fost unul. Sau cel putin n-a fost pe lista cu anunturi oficiale. Ideea unui telefon pliabil de la Samsung e departe de realitate, dar, totodata, departe de fictiune. Vestitul telefon pliabil de la Samsung ar fi trebuit sa…

- Angajatii de la Ford Craiova au inceput demersurile pentru declansarea conflictului de munca. Salariatii cer salarii mai mari fata de cat le-a oferit conducerea companiei. O alta nemultumire a sindicalistilor este legata si de expirarea contractului colectiv de munca la finalul anului trecut.…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018. Asta inseamna ca se vor scumpi creditele romanilor. De asemenea, a mai decis majorarea ratei…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- Exista in Romania salariati platiti decent, dar si angajati carora salariul abia le ajunge ca sa supravietuiasca de la o luna la alta. Diferentele mari dintre veniturile acestor categorii de lucratori fac economia tarii noastre sa arate ca cele din republicile bananiere. Bucurestenii au ramas…

- Moneda nationala a inceput in forta noul an si s-a apreciat si in a doua sedinta din 2018 in fata principalelor valute. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,23% pentru euro, cursul de joi fiind de 4,6304 lei/unitate. Dolarul continua deprecierea cu inca 0,46%, dupa…

- Dupa ce lansarile de rachete din 2017 au speriat multi oameni si au dus la exercitii in tarile din raza de actiune a acestora, Phenianul a anuntat ca testele nucleare vor continua si in anul 2018. Regimul lui Kim Jong Un a laudat toate testele nucleare si cele cu rachete care au avut loc in…

- Banii colectati in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a sculpturii "Cumintenia Pamantului" realizata de Constantin Brancusi, se vor restitui integral donatorilor. Rambursarea a fost hotarata printr-o ordonanta de urgenta (OUG) publicata vineri in Monitorul Oficial.…

- Banca elena Piraeus Bank a anuntat joi ca a incheiat un acord cu fondul de investitii J.C. Flowers pentru vanzarea integrala a operatiunilor din Romania. Tranzactia a fost aprobata de board-ul directorilor Piraeus Bank si de Fondul Elen de Stabilitate Financiara, urmand sa fie solicitat acordul…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucraatori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de joi. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar fi executat pe cel care se ocupa de coordonarea bazelor de testare a armelor nucleare. Park In-young a condus Biroul 131, o divizie a Comitetului Central al partidului aflat la conducerea tarii, scrie The Telegraph. Misiunea sa era supravegherea…

- O parte dintre muncitorii de la uzina Ford din Craiova au intrat joi in greva, a doua zi dupa ce patronatul a incheiat cu sindicatele un nou contract colectiv de munca valabil pentru 2018 si 2019. Ford Romania a anuntat miercuri ca a finalizat cu succes negocierile cu sindicatele cu privire…

- De la 1 ianuarie, BNR va pune in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018. Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora, precum si elementele…

- Donald Trump informeaza ca s-ar putea baza mai mult pe arsenalul sau nuclear pentru a contracara atacuri non-nucleare. "Puterea fara rival este calea cea mai buna de aparare" a declarat presedintele Statelor Unite. Informatia a fost oferita presei chiar de presedintele Donald Trump care a…

- Reducerile continua si inaintea Craciunului, in marile magazine online, care se bat in oferte pe ultima suta de metri, pentru a-i atrage pe cumparatorii care au asteptat sarbatorile de iarna ca sa-si faca singuri cadoul visat. In cazul in care Mosul si-a cam risipit deja finantele pe cadourile…

- Seria testelor cu noua Dacia Duster in presa internationala a continuat, iar jurnalistii germani au ramas cu adevarat impresionati de schimbarile gasite. Dupa ce au testat noul Duster, nemtii de la Motor Sport s-au declarat uimiti de saltul de calitate gasit in interiorul masinii.…

- Alianta Nord-Atlantica si-a exprimat temerile fata de un sistem de rachete al Federatiei Rusie care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, incalcand astfel prevederile Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare semnat in 1987.NATO a anuntat ca "aliatii au descoperit un sistem de rachete rus…

- Autoritatile din Iasi vor sa construiasca un stadion nou in inima Moldovei. Primarul Mihai Chirica a inclus acest proiect pe lista celor 17 prioritare pentru oras si spera sa obtina finantare de la Guvern. 55 de milioane de euro vor sa investeasca cei din Iasi in constructia noului…

- Obligatia de plata a taxei de clawback pentru firmele producatoare de medicamente derivate din sange uman sau plasma va fi suspendata, pe o perioada de doi ani, incepand din 1 ianuarie 2018, anunta Ministerul Sanatatii. Decizia a fost luata printr-o ordonanta de urgenta emisa, joi, de Guvern.…

- CE Oltenia a incheiat luna aceasta un act aditional la Contractul Colectiv de Munca, in urma negocierilor cu sindicatul, arata compania intr-un comunicat de presa. "Pentru mentinerea salariului net, calculat pe baza prevederilor fiscale anterioare intrarii in vigoare a OUG nr.79/2017 pentru…

- Leul pierde iar teren in fata euro, dar si a lirei sterline. Se apreciaza insa fata dolarului si a francului elvetian. Astfel, potrivit cursului valutar anuntat azi la Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4.6332 lei, in crestere cu 0,01% fata de ziua precedenta. Dolarul…

- Partida anuala de vanatoare organizata de omul de afaceri Ion Tiriac nu va mai avea loc anul acesta la Balc, in judetul Bihor, ci la Ersig, in Caras-Severin, pe un domeniu de vanatoare de 700 de hectare achizitionat in urma cu doi ani de fostul tenismen. Mai multi oameni de afaceri din Europa…

- Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor". Noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea…

- Moneda nationala s-a miscat in parametri echilibrati dupa ce Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, bugetul pe 2018, unul extrem de optimist dupa cum spun analistii. Banca Nationala a anuntat o fluctuatie minora a euro, care a crescut cu 0,01% in sedinta de joi, pana la cursul de 4,6327…

- Coreea de Nord avertizeaza ca exercitiile militare ale SUA si ale Coreei de Sud aduc tarile la un pas de un razboi nuclear. Avertismentul vine cu doar o zi inainte ca cei doi aliati sa inceapa exercitiile militare ce reprezinta o demonstratie de forta desfasurata la o saptamana dupa ce Kim…

- General Motors intentioneaza ca in 2019 sa lanseze o flota de taxiuri cu emisii zero si capabile sa se conduca singure. "Daca vom continua cu rata actuala de schimbare, vom fi pregatiti sa implementam aceasta tehnologie la scara larga in 2019", a declarat presedintele General Motors, Dan Ammann,…

- Numarul de trenuri care circula spre destinatii de interes pentru turisti in aceasta minivacanta de 1 Decembrie va fi suplimentat. Vanzarea biletelor fara loc va fi limitata, pentru a se evita supra-aglomerarea vagoanelor, a anuntat CFR Calatori, intr-un comunicat de presa transmis, miercuri,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca de vina pentru somajul si saracia din Moldova sau din sudul tarii ar fi multinationalele, care prefera sa isi deschida sucursale in Vest, pentru a fi mai aproape de UE. Ministrul nu sufla un cuvant despre faptul ca Guvernul Romaniei e incapabil sa dezvolte…

- Statele Uniunii Europene au decis luni, prin vot majoritar, prelungirea cu cinci ani a utilizarii controversatului erbicid glifosat. Comisia de Apel a UE s-a reunit luni pentru a lua o decizie. Optsprezece dintre cele 28 de state membre UE au votat in favoarea prelungirii utilizarii erbicidului…

- Site-ul care a publicat prima oara mailurile furate de pe serverele partidului Democrat din SUA, DCLeaks.com, in timpul campaniei prezidentiale americane de anul trecut, este gazduit de o firma care are sediul in Romania, arata o investigatie jurnalistica. Conform anchetei AP, THCServers.com…

- Arabia Saudita a lansat duminica o coalitie antiterorista formata din 40 de tari musulmane, in principal sunnite, si a promis o lupta neobosita impotriva gruparilor extremiste pana la disparitia acestora din lume, relateaza AFP. Liderul Arabiei Saudite, printul Mohammad bin Salman, a deschis…

- O imagine in care apare Mos Craciun ingenuncheat, iar in spatele sau silueta unui membru al Statului Islamic, cu fata acoperita, pregatit sa-l decapiteze, circula pe o retea de socializare, fiind distribuita de suporterii organizatiei. Aceasta este insotita de un text, prin care se face referire la…