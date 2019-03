Efectele modificării OUG 114: taxarea băncilor a fost redusă, iar ROBOR-ul va fi înlocuit Guvernul face un pas mare inapoi in privinta noilor taxe impuse de Craciun. Executivul a adoptat vineri modificarile la controversata Ordonanta 114, care a pus pe jar bancile si companiile din Energie si Telecomunicatii. Un nou indice pentru credite, în loc de ROBOR, şi împrumuturi multe şi ieftine vor fi efectele, susţine Guvernul, fără să aducă şi date concrete în acest sens. Executivul s-a răzgândit şi în privinţa unor taxe pentru firmele din Energie şi din Telecomunicaţii. La trei luni după… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

