Stiri pe aceeasi tema

- "Sigur, o sa o luati ca pe o promisiune, dar o spun aici, in fata dumneavoastra: noi, in Alianta 2020 USR-PLUS, candidatii pentru europarlamentare am decis ca daca vom fi alesi europarlamentari, fiecare dintre noi va deschide doua birouri parlamentare in tara. Si o sa venim sa dam seama in fata alegatorilor…

- "Am sansa sa fiu pe lista cu cei mai competenti si mai cinstiti candidati pe care România i-a propus vreodata pentru Parlamentul European. (...) În spatele a ceea ce a produs Guvernarea Dragnea exista un potential pentru o Românie care vrea sa ramâna europeana. (...)…

- Fostul premier Dacian Ciolos, cel care deschide lista Aliantei USR - PLUS pentru alegerile europarlamentare din luna mai, a declarat duminica, la Constanta, ca, indiferent ce se va intampla pana in anul 2020, el va candida si pentru Parlamentul Romaniei, pentru ca, spune el, proiectul sau este in…

- Fostul premier Dacian Ciolos, cel care deschide lista Aliantei USR - PLUS pentru alegerile europarlamentare din luna mai, a declarat duminica, la Constanta, ca, indiferent ce se va intampla pana in anul 2020, el va candida si pentru Parlamentul Romaniei, pentru ca, spune el, proiectul sau este in Romania.…

- Potrivit lui Ciolos, scorul electoral al Aliantei 2020 USR-PLUS, al carei co-presedinte este, va fi cu atat mai bun la alegerile europarlamentare cu cat vor merge mai multi romani la vot. "Noi le propunem romanilor ca votul din 26 sa fie mai mult decat un vot in urma caruia sa avem niste reprezentanti…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la Craiova, ca alegerile europarlamentare din 26 mai trebuie sa reprezinte un moment de referendum in care romanii sa aleaga ce directie doresc pentru Romania. Potrivit lui Ciolos, scorul electoral al Aliantei 2020 USR-PLUS, al carei co-presedinte…

- Dacian Cioloș a anunțat, in urma cu puțin timp, oficializarea relației politice din USR și PLUS care va dura pana dupa alegerile europarlamentare. "Odata cu crearea Alianței 2020 USR PLUS, s-a nascut o forta de opozitie moderna, cu oameni care au un proiect politic pentru Romania. Credem…

- Delegatii USR Maramures la Comitetul Politic al Uniunii Salvati Romania, ce a avut loc in acest sfarsit de saptamana, au votat pentru constituirea Aliantei cu PLUS, partidul infiintat de Dacian Ciolos. Cei trei delegati sunt presedintele USR Maramures, Dan Ivan, deputatul Vlad Durus si vicepresedintele…