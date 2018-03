Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a lansat in dezbatere publica, saptamana trecuta, un proiect de lege privind reglementarea infiintarii si functionarii societatilor mutuale de asigurare. Acestea sunt persoane juridice civile ai caror asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori. O societate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat luni ca pana in prezent peste 1.200 de detinuti au iesit din penitenciar prin aplicarea legii recursului compensatoriu, anunta Agerpres.Citeste si: DNA face decapitari IN MASA la ADP: Seful de la sectorul 1, trimis in judecata pentru luare de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat luni ca pana in prezent peste 1.200 de detinuti au iesit din penitenciar prin aplicarea legii recursului compensatoriu. "Astazi, cand vorbim, avem 1.219 detinuti care au iesit din penitenciar la termen prin aplicarea legii recursului compensatoriu.…

- Controversatele prevederi ale legii care scoate infractorii mai devreme din penitenciar au efecte teribile. Un barbat a agresat o fetita de 13 ani in scara unui bloc din Bucuresti. Vorbim despre un individ care fusese condamnat anterior pentru viol, dar care a fost eliberat in octombrie anul trecut,…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Galati anunta ca legea prevenirii a intrat in vigoarea. Legea prevenirii reglementeaza o serie de instrumente care sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii, aceasta fiind completata de Hotararea Guvernului nr. 33 / 2018 prin care au fost stabilite…

- Viscolul a creat probleme si in judetul Galati. Insa, de data asta, nu s-au inchis drumuri si nici nu au mai ramas ambulante blocate in nameti. Cu ajutor de la drumari, la unele cazuri, cel putin pana acum, ambulantele au ajuns cu bine. "Pana in acest moment nu sunt drumuri inchise. Au fost probleme…

- Un barbat din Iași ce a fost condamnat la 12 ani și șase luni de inchisoare pentru ca și-a injunghiat soția cu 36 de lovituri de cuțit, in fața copilului minor, este de marți liber, in baza recursului compensatoriu.

- INTERVENTIA DEPUTATULUI PNL MARA CALISTA LA DEZBATEREA MOTIUNII PNL "LIA OLGUTA VASILESCU - MINISTRUL MINCIUNII SI AL INJUSTITIEI SOCIALE" Stimate domnule Presedinte, Stimati colegi deputati, In ultimul an de zile vedem o Romanie care sufera de o boala incurabila: se numeste fiscalitate haotica cronica!…

- Peste 3.000 de deținuți au fost eliberați in 2017, prin recursul compensatoriu, potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor. Dintre aceștia, 872 de deținuți au fost eliberați la cerere, iar 2.595 au fost eliberați condiționat. Potrivit ANP, Legea 169/2017 privind recursul compesatoriu prevede…

- N. D. Conform informatiilor primite de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanei Ploiesti, de la inceputul acestui an au intrat in vigoare noi reglementari care ii vizeaza pe cetatenii care nu au avut niciodata domiciliul in Romania. Concret, in conformitate cu prevederile Legii nr.…

- „Am o mare rugaminte catre toti iesenii cu suflet mare. Va rog din suflet sa va indreptati rugaciunile, puterea si dorinta de a dona sange la Centrul de Transfuzii din Iasi", a precizat fiica acestuia in anunt. Initial a fost dus la Spitalul de Neurochirurgie, iar ulterior la Spitalul „Sf. Spiridon",…

- Liviu Dragnea este pregatit sa provoace o noua revolutie in PSD si asta numai pentru a asi apara interesele. Astfel, presedintele PSD vrea sa excluda din partid trei persoane foarte importante. Daca in cazul primarului de la Iasi, Mihai Chirica sau in cel al lui Nicolae Badalau nu este o surpriza…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut ministrului Muncii sa explice orice problema ar aparea legat de legea salarizarii, neexcluzand posibilitatea existentei unor „efecte negative ascunse”, dupa cum s-a exprimat duminica seara la un post TV.

- „Vom depune o solicitare la Parlament - mai greu prin Ministerul Sanatații pentru ca e procedura lunga. Pentru noi e mult mai simplu, printr-o relație directa cu parlamentarii din Comisia de sanatate din Parlament, ca prin ei sa depunem un proiect de lege de modificare a Legii 95”, a afirmat, pentru…

- La data de 01.02.2018, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda, in urma activitatilor de cercetare penala efectuate si a probatoriului administrat, au identificat un barbat de 35 ani, din Turda, fata de care s-a dispus continuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 ore pentru comiterea…

- "Spunea cineva un lucru care nu isi are corespondenta in realitate: faptul ca majoritatea celor care au beneficiat de legea recursului compensatoriu au revenit in penitenciar. Informatia este neconforma cu realitatea, ca sa nu spun neadevarata. Astazi am cerut de la Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat, luni, ca 4.458 de persoane au beneficiat de legea recursului compensatoriu, iar ponderea celor care au recidivat se situeaza sub pragul de 1%. Reprezentantii institutiei sustin ca numarul recidivistilor a scazut in ultimii cinci ani, ponderea…

- Din totalul celor 4.458 de persoane care au beneficiat de masurile compensatorii prevazute de Legea nr. 169/2017 ponderea celor care au recidivat se situeaza sub pragul de 1%, informeaza luni un comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Potrivit sursei citate, in perioada…

- Un om al legii din Iasi a fost lovit si apoi injunghiat, la primele ore ale zilei, in Iasi. Politistul, aflat in timpul liber, ar fi fost agresat de doi indivizi. Din cate anunta televiziunile de stiri, conflictul ar fi izbucnit intr-un club din oras. Ulterior, omul legii a mers la spitalul Sfantul…

- Un politist de 33 de ani, angajat al Brigazii de Operatiuni Speciale, a fost injunghiat, duminica dimineata, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un barbat intr-un club din Iasi. Politistul se afla in timpul liber si era insotit de prietena sa, el fiind internat in spital in stare stabila.

- Primaria Municipiului Deva aduce la cunoștința titularilor contractelor de inchiriere pentru locuințele ANL1, ANL2 și ANL3 carora le-a fost modificata chiria in anul 2017, precum și a titularilor carora le-au fost atribuite, prin redistribuire, locuințe in aceste imobile, in anul 2017 ca trebuie…

- Siguranta circulatiei pe drumurile publice este pusa in pericol de fiecare data cand un sofer urca la volan in stare de ebrietate, cand o persoana conduce autovehicule desi nu detine permis de conducere sau cand se comit alte abateri rutiere. Politistii nu tolereaza astfel de fapte, iau masuri ferme…

- Abrogarea suspendarii raportului de serviciu in cazul trimiterii in judecata a functionarilor publici creeaza un privilegiu si poate afecta activitatea si imaginea publica a autoritatii, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. Judecatorii CCR au stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși…

- Cei sapte violatori din Vaslui care au scandalizat opinia publica in 2015 se numara printre beneficiarii recursului comensatoriu, trei dintre ei pregatindu-se de liberarea conditionata. Cei sapte tineri au fost condamnati in 2015 la pedepse cuprinse intre 6 si 10 ani de inchisoare.

- O femeie condamnata pentru tenativa de omor și eliberata in octombrie in baza legii recursului compensatoriu, a injunghiat din nou. Victima i-a cazut un barbat care a incercat sa aplanze conflictul izbucnit pe strada intre doua persoane.

- Politistii ieseni au demarat, pe 15 ianuarie, o ancheta dupa ce o eleva in varsta de 16 ani a reclamat ca ar fi fost violata in scara unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Ia...

- Codul Fiscal care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018, prevede un impozit pe venituri de 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice. In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin…

- Legea salarizarii unitare a bugetarilor a prevazut mai întâi o creștere generalizata de 25%, de la 1 ianuarie. Pentru anul 2018, în lege mai sunt trecute doua borne de creșteri, amândoua în martie: una pentru medici și asistenți, în cazul carora creșterile…

- Situatiile disperate se pot transforma uneori in oportunitati si sanse la o viata mai buna, iar o mana de ajutor din partea comunitatii poate insemna enorm pentru o familie aflata in dificultate. Cu ajutorul Fundatiei Hope and Homes for Children, a Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia…

- "Dupa cum stiti deja toti din Iasi, in cursul sapaturilor pentru fundatia unui bloc de la intersectia Potiers cu Nicolina au avut loc surpaturi de pamant, afectand trotuarul si strada adiacenta santierului. Pot exista trei variante prin care s-a ajuns aici: 1) si autoritatile statului si constructorul…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu prezinta un proiect al legii transplantului postat pe site-ul Ministerului Sanatatii, potrivit caruia decizia privind beneficiarul unui organ prelevat revine sefului echipei medicale care realizeaza transplantul, Voiculescu remarcand ca prin aceasta initiativa…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a realizat o actualizarea a datelor privind deținuții eliberați din inchisoare ca urmare a aplicarii Legii recursului compensatoriu. Astfel, pana la data de 7 ianuarie 2018 au fost eliberate 941 de persoane. Alte cateva mii au fost eliberate condiționat.

- Detalii socante ies la iveala din ancheta privind crima facuta in a doua zi de Craciun intr-o comuna de langa Hirlau! Femeia de 33 de ani ingropata pe camp de barbatul cu care avea trei copii, si de catre unul dintre fiii lor, minor, a murit asfixiata.

- Caz infiorator. Cadavrul unei femei in varsta de 35 de ani a fost descoperit intr-o groapa. Aceasta a fost bagata acolo de catre concubinul ei cu care traia de aproape 17 ani. Cei doi aveau impreuna mai multi copii minori, iar unul dintre acestia chiar ar fi fost obligat de catre tatal lui sa sape groapa…

- Numarul persoanelor private de libertate a scazut la aproximativ 23.500, de la aproape 27.500 la sfarsitul lui 2016, peste 3.100 de detinuti fiind eliberati, pana pe 17 decembrie 2017, ca urmare a Legii privind recursul compensatoriu, care este considerata de Federatia Sindicatelor din Administratia…

- Cazul dublei crime, dublei sinucideri, dublei necunoscute tragice de la Iași, acopera discursurile de Craciun ale președintelui Iohannis, premierului Tudose, și chiar pe cele ale celor mai virili politicieni financiari, Dragnea și Tariceanu. Procuratura și presa, intr-un concubinaj exersat, au scos…

- Noi detalii despre cazul dublei sinucideri din Iasi: Cei doi soti aveau o alcoolemie extrem de mare, a anuntat la Realitatea TV Carmina Pascal, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul din Iasi. Directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa…

- Noi date ies la iveala in cazul profesorului iniversitar din Iasi si a sotiei sale, gasiti morti in casa, in ziua de Craciun. Dupa ce anchetatorii au stabilit ca cei doi s-au sinucis, miercuri au descoperit ca acestia erau in stare avansata de ebrietate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor s-ar incalca nu mai putin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constitutionala.