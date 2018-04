Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care exista presiuni pentru legalizarea canabisului, in Statele Unite exista o alternativa „legala” care, recent, a cauzat o problema majora in Illinois. Aceste substante sunt mult cunoscutele etnobotanice care au cauzat...

- Premiera in Justiția din Romania! Un politist din Gorj care a urcat baut la volan si a comis un accident, nu mai are dreptul sa conduca, cu exceptia autospecialelor de serviciu. MAi exact o...

- Volumul livrarilor de anul trecut, de circa 53.000 de unitati locative la nivel national, s-a situat sub nivelul consemnat in anul precedent, dar si sub cel din perioada 2008-2009, ce depasea 60.000 de unitati, potrivit Imobiliare.ro. Un exemplu in acest sens este zona Bucuresti-Ilfov, unde…

- La inceputul lunii martie, pe site-ul Freejojo.com („Вольный Журналист”) a fost publicat un articol in care se spune ca la Comrat se va desfasura un miting impotriva „unirii fortate a Moldovei cu Romania, planificata pentru 27 martie 2018”. Autorul textului face trimitere la „unele zvonuri prin targurile…

- USR va contesta, impreuna cu PNL, legile justitiei la CCR dupa ce astazi au fost votate in plenul Senatului. Senatorii USR au depus amendamente la toate cele trei legi, 303, 304 si 317 dar au fost respinse de parlamentarii PSD-ALDE. USR califica actiunea de astazi un abuz la adresa statului de drept…

- Echipa Colegiului National „Horea, Closca si Crisan” din Alba Iulia a castigat premiul I la cea mai mare competitie de robotica din Romania si va merge la finala internationala a competitiei ce se va desfasura in Statele Unite ale Americii. Echipa „XEO RO001” a participat in competitia nationala cu…

- "Schimbarea climei va afecta cel mai mult societatea umana" Foto: pixabay.com. Astazi este Ziua Mondiala a Meteorologiei consacrata problemei schimbarilor climatice, care se simt deja si în România cu aceasta iarna de cod portocaliu la sfârsit de martie. Meteorologii…

- Secretarul de stat in MAE George Ciamba a participat joi la conferinta dedicata aniversarii a 25 de ani de activitate a Comisiei Fulbright in Romania, prilej cu care a subliniat rolul important al Programului Fulbright in indeplinirea obiectivelor Parteneriatului strategic dintre tara noastra si Statele…

- Maratonul Nisipului, unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip, va avea loc duminica, 25 martie 2018, in stațiunea Mamaia. Pana la ora actuala, peste 1.000 de sportivi din Romania și din alte țari s-au inscris la inedita cursa de la malul Marii Negre și alte cateva…

- Sennheiser, unul dintre liderii mondiali in productia de casti, microfoane și sisteme de transmisie wireless, anunța ca va construi o fabrica la Brașov. Aceasta va fi cea de-a patra fabrica a companiei, care deține 3 astfel de unitați in Germania, Irlanda și Statele Unite. Noua baza de productie va…

- Autor: Serban CIONOFF ,,De vreme ce despre statul paralel se vorbește la fel de insistent pe celalalt mal al Atlanticului, rezulta ca, intr-u fel sau altul, acest stat paralel este de import. Și am face o mare greșeala sa ne imaginam ca responsabilii acestui mecanism profund nedemocratic trebuie identificați…

- Managerul Spitalului Universitar neaga ca medicii ATI nu vor sa mai intre in sala de operatii. Adriana Nica a declarat, la Europa FM, ca declarațiile de joi ale ministrului Sanatații, Sorina Pintea, au fost facute ca urmare a unor neințelegeri. Medicii ATI de la Spitalul Universitar nu vor sa mai intre…

- Asociatia Sprijin, Organizare, Suport (S.O.S.) Mielom solicita autoritatilor introducerea pe lista medicamentelor compensate a tratamentelor disponibile la nivel european, dar si facilitarea procesului de desfasurare a studiilor clinice in Romania, "singura sansa la viata" pentru unii dintre pacientii…

- O tanara chelnerita in varsta de 18 ani din Statele Unite a castigat aprecieri neasteptate si o surpriza dupa ce a acordat "un ajutor suplimentar" unui barbat in varsta, bolnav, care a rugat-o sa ii taie mancarea din farfurie, relateaza Xinhua.

- Rusia a testat racheta hypersonica cu care se lauda Putin. Rusia a spus duminica ca a lansat, cu succes, o racheta hypersonica, capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Președintele Vladirmir Putin a transmis ca este ”o arma ideala” cand a dezvaluit noile tehnologii militare ale Rusiei. Aceasta…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au reținut pe sensul de ieșire din țara un barbat care era cautat de catre autoritațile din Romania, fiind principalul suspect intr-un caz de omor, comis in urma cu cateva ore. In data de 5 martie a.c., in jurul orei 06.00, in PTF Urziceni, s-a prezentat…

- Societatea Naționala de Medicina de Familie a publicat un punct de vedere legat de majorarile salariale care au intrat in vigoare de ieri. Reprezentanții acesteia atrag atenția ca nu toți medicii din Romania au parte de creșteri salariale, intrucat medicii de familie, care au contract cu casele de sanatate,…

- Una dolescent britanic a sfidat moartea și și-a revenit dupa ce medicii i-au spus de 16 ori ca mai are puțin de trait din cauza tumorilor spinale. In unul dintre cazuri parinții chiar au inceput sa-i planifice inmormantarea, scrie Daily Mail. Parinții lui Jake Rafferty, Emma și Adrian, din Kent, au…

- Un medic primar, care acum castiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675 de lei, va primi un salariu de 10.563 de lei. La anatomie patologica si medicina legala, un medic primar va avea o crestere salariala de la 9.481 de…

- Se confirma toate zvonurile dinaintea evenimentului de lansarea, cu noua gama Galaxy S9 similara la capitolul design cu vechea generație, același Infinity Display, dar cu noutați din plin pe partea foto-video, integrarea noile AR-Emoji, unui nou sistem audio și posibilitatea de a traduce un text in…

- Președintele PMP Cluj, invitat la o conferința in SUA, alaturi de Donald Trump Prezent la Conservative Political Action Conference 2018, senatorul PMP Cristian Lungu, l-a abordat pe John Bolton, fost ambasador al SUA la ONU si personaj politic influent in Administratia Donald Trump, despre rolul pe…

- Potrivit comunicatului Inspectoratul de Politie din Judetul Somogy, un barbat din Romania si-a uitat, miercuri, sotia intr-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea orasului Szeged. Sotul a condus apoi mai multe sute de kilometri, convins fiind ca partenera sa de viata se afla in masina.…

- In urma unei selecții naționale, Maria Ioana Hanzu, studenta la Jurnalism, va reprezenta Romania la Miss Europe World 2018. Sibiana de 20 de ani intoarce toate capetele și nu este greu de vazut de ce.

- Un studiu comandat de Huawei și-a propus sa explice de ce sunt oamenii dependenți tot mai mult de telefoanele mobile. Potrivit studiului, romanii folosesc smartphone-urile pentru a putea ține in permanența legatura cu cei dragi. Pentru realizarea studiului au fost colectate…

- Medicii au confirmat existanta virusului gripal la doi barbati si o femeie care au murit in ultimele 24 de ore. Pacientii nu erau vaccinati antigripal si aveau boli cronice, au anuntat, miercuri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, ieri, ca a avut „o intalnire foarte buna” cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in care au discutat despre vizele pentru romani si despre mentinerea procentului de 2% din PIB pentru Aparare. „A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat…

- Jurnalistii de la Hotnews publica un articol preluat din presa americana despre o posibila legatura intre vizita lui Dragnea la Trump si contractele militare . „Publicatia americana McClatchydc.com publica o ampla investigatie despre afacerile lobbystului american Elliot Broidy si sugereaza ca invitarea…

- SCENELE GALAXY ȘI ALCHEMY II PRIMESC IN ACEST AN PE SOLOMUN, NINA KRAVIZ, LOCO DICE, ANDY C, DUB FX , PENDULUM ȘI WILKINSON KYGO, dj-ul și producatorul norvegian va urca in vara pentru prima data pe scena principala a festivalului UNTOLD. KYGO a primit pentru piesele „Firestone” și „Stole the show”…

- Romania va face parte din planul de 11 miliarde de euro al Daimler prin care grupul german planuieste sa „electrizeze“ intreaga sa gama de autoturisme. Fabrica de cutii de viteze din Sebes este pe aceeasi harta cu uzinele din Germania, Polonia, Ungaria, Statele Unite, Africa de Sud sau Asia.

- „Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante, am avut un imprumut de doua miliarde de euro, ceea ce arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania, fata…

- O femeie insarcinata, care mai avea doar puțin pana urma sa-și nasca copilul, și-a pierdut viața dupa ce a fost mușcata de un șarpe uriaș chiar in curtea casei sale. Femeia avea doar 27 de ani și era din Australia. Medicii au fost imediat la fața locului pentru a o salva, insa nu au…

- In urma cu ceva ani, Demi Lovato, actrita din serialul Sonny With a chance, a cucerit publicul din Romania si din intreaga lume. In prezent, Lovato este una dintre cele mai populare vedete din Statele Unite, ea fiind recunoscuta pentru frumusetea ei.

- 6 tineri din Buzau au ajuns la spital in ultimele 3 zile din cauza consumului de etnobotanice. Specialiștii atenționeaza ca pe piața au aparut droguri noi, mult mai periculoase. Din cauza lor, acum 10 zile, un tanar a murit la spital.

- Roche a anunțat ca a intrat intr-un parteneriat strategic, pe termen lung, cu GE Healthcare pentru dezvoltarea și comercializarea in comun de soluții digitale pentru sprijinirea deciziilor clinice. Inițial, parteneriatul se va concentra pe produse care accelereaza și imbunatațesc optiunile de tratament…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita ”sa reactioneze rapid si in mod adecvat”. scrie The Associated Press.Trump s-a declarat, intr-un interviu difuzat in weekend, iritat de politica comerciala…

- Simona Halep (1 WTA) - Caroline Wozniacki (2 WTA), marea finala de la Australian Open, programata sambata, de la 10:30, a fost prefatata pentru ProSport de Mihaela Buzarnescu (44 WTA), jucatoarea invinsa de daneza in primul tur al Marelui Slem din Melbourne. Mihaela Buzarnescu trage un semnal…

- Bugetele dedicate sistemului de sanatate au crescut in ultimii ani, dar simt si pacienții asta? Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, unul dintre inițiatorii proiectelor Magic Home si Magic Camp , vine in platoul Libertatea LIVE . Spitalele din Romania se confrunta cu mari lipsuri. Recent,…

- S-a cerut evaluarea numarului bolnavilor de la nivelul fiecarui județ care necesita transport in vederea efectuarii dializei, catagrafierea, prin medicii de familie si cu participarea asistenților comunitari, a bolnavilor cronici cu afectiuni ce necesita monitorizare permanenta, a gravidelor cu risc…

- Gandacii pot raspandi peste 30 de bacterii diferite, 7 agenti patogeni, E.coli, salmonela, viermi parazitari. Din cauza gandacilor poti avea probleme cu diareea, difterie, holera, ciuma, febra tifoida, lepra. Prezenta gandacilor poate genera astm, probleme gastrointestinale, infectii ale tractului…

- Ziua Culturii Naționale in Romania La Mulți Ani, Skrillex! 30 ani In 1929 se naștea Martin Luther King, cel care a luptat pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare din Statele Unite ale Americii și a primit Premiul Nobel pentru Pace https://youtu.be/40Cc0Yu1weY?t=44s

- Cancan publica primele imagini cu ambasadoarea Olandei dupa megascandalul declansat de imaginile, pe care tot noi vi le-am oferit in exclusivitate, cu Stella Ronner Grubacic. Diplomata, apriga contestatara a Legilor Justitiei, suparata tare pe Statul Roman, dar si reprezentanta tarii care a oprit Romania…

- Gonzalo Montoya Jimenez, in virsta de 29 de ani, a inceput sa sforaie pe masa de autopsie, duminica, la morga din orasul Asturias. Cu patru ore inainte, decesul sau fusese constatat de medicii inchisorii din apropiere. Medicii legisti trasesera deja liniile pe corp in vederea efectuarii autopsiei, dar…

- Deoarece mulți se intreaba ce salarii au medicii și asistentele din Romania, iar Guvernul a anunțat majorarea substanțiala a salariilor personalului medical incepand cu 1 martie, am alcatuit o lista cu veniturile actuale și viitoare ale medicilor, asistenților și infirmierilor din sistemul medical de…

- "Soldatii. Poveste din Ferentari", debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat in competitia "Bright Future" a Festivalului International de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie, informeaza un comunicat al producatorilor, HiFilm, transmis…

- 2Checkout (cunoscuta anterior ca Avangate), lider în industria soluțiilor eCommerce, a realizat o analiza asupra comportamentul de consum al românilor la achiziția de software și servicii digitale în cursul lunii noiembrie 2017, în cele mai ample campanii comerciale globale.…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) atrag atentia public Casei Nationale de Medicina Familiei (CNAS) ca are, conform Legii 95, ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului…

- Toți medicii de familie doljeni au semnat contractul prin care pot oferi servicii medicale decontate de Casa de Asigurari de Sanatate. Dupa mai bine de o luna de proteste, medicii au pierdut „batalia“ cu autoritațile in doar cateva ore. Dupa ...

- In țara protest, in Timiș consens! Medicii de familie timișeni au batut palma cu Casa de Sanatate. Pacienții vor beneficia de servicii medicale decontate din Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate (FNUASS), vor putea primi rețete compensate, bilete de trimitere, adeverințe și alte…