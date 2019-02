Stiri pe aceeasi tema

- Dupa incendiile devastatoare care au transformat in scrum sute de mii de hectare de vegetatie, statul american California e lovit acum de ploi abundente. Suvoaiele au provocat inundatii grave, au distrus drumuri si au acoperit liniile de cale ferate.

- In ultimele zece ore, in intervalul orar 21:00 07:00, in Bucuresti si judetul Ilfov au fost gestionate 115 solicitari,ca urmare a fenomenelor meteorologice, astfel: 98 Bucuresti, din care 79 au fost copaci cazuti: 17 Ilfov, din care 11 copaci cazuti;Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti…

- Efectele iernii s-au resimtit, in ultimele 24 de ore, in unsprezece judete, unde 128 de copaci au fost doborati de greutatea zapezii sau de vantul puternic, fiind afectate noua autovehicule, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). In Mehedinti, o ambulanta nu a putut ajunge…

- Pompierii timișeni au fost solicitați astazi, in intervalul 8.00 – 13.00, pentru nu mai puțin de 120 de intervenții, multe dintre acestea vizand copaci doborați sau crengi rupte de greutatea zapezii cazute in ultimele doua zile. Incepand cu noaptea de vineri spre sambata, trotuare și strazi au fost…

- Noapte incarcata pentru pompieri, polițiști și medicii de pe ambulanțe. In timpul codului portocaliu, aceștia au avut numeroase intervenții.UPDATE 9. Cititor Tion.ro: un copac a cazut cu tot cu stalp pe o mașina, in centru.

- Codul galben de ninsoare a fost resimțit din plin in Timiș incepand de vineri seara, iar autoritațile au avut o noapte plina inainte de intrarea in vigoare a codului portocaliu valabil in aceasta dimineața, intre orele 6.00 și 12.00. Astfel, noaptea trecuta ISU Timis a efectuat un numar de 21 patrule…

- In urma cu putin timp, un copac cazut din judetul Constanta a avariat trei automobile.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare tip Cod Galben, de vreme severa, valabila pana astazi la ora 20.00, in care principalele fenomene vor fi intensificari sustinute ale vantului, ninsori viscolite,…