Efectele Brexitului: Mii de europeni, inclusiv ROMÂNI fără adăpost, riscă să aibă probleme după ieşirea Marii Britanii din UE Mii de europeni fara adapost din Regatul Unit risca sa aiba probleme si mai mari dupa Brexit: ei ar putea fi inchisi sau deportati, arata Fundatia Thomson Reuters, organizatia caritabila a trustului media omonim.



"Toata lumea e ingrijorata de Brexit", spune Piotr, un polonez in varsta de 39 de ani, care traieste pe strazile orasului Northampton din centrul Angliei. "Vreau sa raman in Anglia, pentru mine e o tara fantastica si problema (lipsei unei locuinte) din momentul acesta e fiindca n-am gasit de lucru", a declarat el intr-un interviu telefonic in care a preferat sa nu-si spuna…

