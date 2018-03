Efecte asupra lui Vladimir Putin dupa decizia expulzarii spionilor rusi de catre SUA si UE Intr-o actiune fara precedent, democratiile occidentale au expulzat peste 140 de "diplomati rusi" ca raspuns la atacul chimic desfasurat de reprezentanti ai Moscovei pe teritoriul Marii Britanii.



In urma deciziei Consiliului Uniunii Europene de saptamana trecuta de a condamna folosirea de catre Rusia a unei substante chimice de provenienta militara pentru eliminarea unui fost spion, statele UE au decis sa reactioneze prin masuri diplomatice in premiera.



Si Romania, prin Ministerul Afacerilor Externe, a decis expulzarea unui diplomat rus. De asemenea, administratia Trump, intr-o… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imre Toth și-a petrecut primii cincizeci de ani din viața in Romania și Ungaria, inainte de a pleca in Occident. In acest dialog cu Peter Vardy, filozof maghiar stabilit in Olanda, Toth vorbește cu sinceritate și luciditate despre viața lui, despre modul sau de gandire, despre istoria Europei ...

- Consilierii lui Donald Trump au incercat in zadar sa-l convinga sa nu il felicite pe Vladimir Putin, proaspat reales pentru un al patrulea mandat la Kremlin, indica o noua scurgere de informatii de la Casa Alba, in ceea ce devine inca un episod stanjenitor pentru presedintele american, scrie AFP.

- Asigurarile, o industrie cu vanzari de 11 mld. lei anual, incearca sa-si faca loc in economie prin cresteri anuale de doua cifre. Trecerea pe profit a pietei in 2016, concomitent cu extinderea numarului de angajati pot fi pilonii principali pentru castigarea unei ponderi semnificativ peste nivelul de…

- Violonista Cristina Anghelescu și pianistul Andrei Banciu vor concerta impreuna pe scena Salii Radio, intr-un recital de sonate de Mozart, Beethoven & Strauss, joi, 22 martie, de la ora 19.00. Prima lucrare in programul recitalului va fi Sonata in mi minor de Mozart, urmata de Sonata nr. 5 in fa major,…

- Sfarșit de saptamana extrem de complicat pentru un tanar de 34 de ani din Farcașești, fost miner, care in urma cu doi ani a facut un transplant de plamani la Viena și a carui stare de sanatate s-a inrautațit acum....

- Cu 28,93 de cazuri noi la suta de mii de femei, Romania ocupa prima poziție in randul țarilor europene la incidența cancerului de col uterin, situație similara cu cea a țarilor subdezvoltate din Africa, Asia și America de Sud.

- Elliott Broidy, om de afaceri si fundraiser, sustinator al lui Donald Trump, cu relatii in Romania, acuza o campanie dusa impotriva sa de catre Guvernul din Qatar, cu ajutorul postului "Al-Jazeera", care a anuntat ca Broidy este suspectat de lobby pentru o banca din Rusia, in ciuda interdictiilor.

- O femeie britanica a fost acuzata de crima dupa ce și-a ucis fiul de opt ani in locuința lor din Australia. Joanne Finch, in varsta de 41 de ani, și-a sufocat baiatul cu o perna. Tatal baiatului este ingrozit de ceea ce s-a intamplat și nu ii vine sa creada ca soția lui…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat joi cresterea cu 25% a taxelor pe importurile de otel si cu 10% a celor pentru importurile de aluminiu, semnand ordinele care autorizeaza introducerea acestor tarife. “Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va fabrica de otel in America si veti beneficia…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat joi cresterea cu 25% a taxelor pe importurile de otel si cu 10% a celor pentru importurile de aluminiu, semnand ordinele care autorizeaza introducerea acestor tarife, potrivit news.ro. "Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va fabrica de otel in America…

- Fanii cantaretului britanic Robbie Williams sunt ingrijorati de mai multe luni in legatura cu starea de sanatate a idolului lor, dupa ce artistul a suspendat, in septembrie, mai multe concerte din motive de "boala", relateaza online ziarul spaniol ABC. O luna mai tarziu, cantaretul…

- Inca din anii `60 si pana in anul 1989, luna mai era asteptata de campineni nu atat pentru deschiderea sezonului la iarba verde, ci in mod special pentru evenimentul sportiv al anului: cupa ”Prieteniei”, o competitie de motocros la care participau cei mai buni sportivi din Europa, Asia si America de…

- Donald Trump a laudat incercarile lui Xi Jinpig de a fi presedinte pe viata in China, afirmand: “Poate o sa incercam si noi intr-o zi”, scrie The Guardian. Liderul autoritar al Chinei a preluat puterea in 2012 si era asteptat sa ramana presedinte pana in 2023. Insa, saptamana trecuta au aparut informatii…

- Aceste institutii isi propun ca, in anul Centenarului, sa creeze un spectacol care sa omagieze memoria celei care a fost Principesa Ileana a Romaniei, Arhiducesa de Austria, „un destin care s-a desfasurat intre palat si manastire, pe fundalul celor doua razboaie mondiale, intr-o perioada de mari framantari…

- Gigi Becali are discursul unui om spasit, care, dupa atatia ani de fotbal, isi da seama ca nu se poate bate de la egal la egal cu marile forte ale Europei. Umilit de Lazio, finantatorul FCSB a si-a facut mea culpa pentru declaratiile date inaintea returului, apoi a transmis ca, in sfarsit, s-a convins…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times, preluat…

- Oficialul in varsta de 32 de ani este o figura controversata in politica poloneza. El se opune la ceea ce numeste islamizarea Europei, iar o data a afirmat ca imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu vor intra in Polonia "numai peste cadavrul" sau.De asemenea, ii place fotbalul, isi exprima…

- Pedofilul american Doug Stephener a fost condamnat la moarte pentru uciderea mai multor copii. El a fost acuzat si gasit vinovat de instanta si de canibalism, pentru ca si-ar fi devorat victimele. Statul Texas a decis condamnarea criminalului la moarte, prin injectia letala. Conform legii, condamnatul…

- In ultimii ani, guvernul chinez nu a incetat sa-si intareasca prezenta economica in cele patru zari. Din Asia in America de Sud, din Europa in Africa, Beijingul investeste miliarde de dolari in infrastructuri si uzine. Inainte de 1989, China era un partener comercial important al Romaniei. Dupa, Beijingul…

- Un pretendent republican la Casa Alba infrant, Mitt Romney si-a anuntat vineri candidatura la Senat, in noiembrie, lansandu-si astfel intoarcerea pe scena politica nationala, printr-un mesaj sfidator la adresa lui Donald Trump, oaia sa neagra, scrie AFP.

- Astfel de mesaje pot fi intalnite si in presa de propaganda a Rusiei. Spre exemplu, Sputnik News scrie, citand afirmatiile liderului unei platforme politice „patriotice“ cehe, ca Cehia ar avea mai multe de castigat retragandu-se din UE decat ramanand in blocul comunitar deoarece fortele UE folosesc…

- De la anuntul NASA de anul trecut, in care oficialii au precizat ca au descoperit un sistem planetar cu sapte planete aflat la o distanta de (doar) 39 de ani lumina „cu potential habitabil”, lumea a dorit sa afle mai multe - atat despre...

- Un sfert din vizitatorii straini care s-au cazat in unitatile turistice din tara anul trecut au provenit din Asia, America de Nord si de Sud, dar si Africa, numarul vizitatorilor veniti din aceste zone fiind in crestere, arata datele de la Statistica. Romania a atras anul trecut 640.000…

- Meriam Jane, eleva lui Tudor Chirila la „Vocea Romaniei” anul trecut, a fcut dezvaluiri despre viața sa personala. Meriam Jane Ndubuisi este o tanara din Nigeria, stabilita in Italia, care a facut furori in zenoul trecut la emisiunea-concurs „Vocea Romaniei”, acolo unde a facut parte din echipa antrenata…

- Congresul american nu va publica partea secreta a ”raportului Kremlin”, care a fost inmanat legiuitorilor de catre administrația președintelui american Donald Trump. Dupa cum a declarat senatorul Ben Cardin, vicepreședinte al Comitetului pentru Afaceri Internaționale, publicarea parții secrete nu este…

- Statele Unite ale Americii raman blocate in mentalitatea 'invechita a Razboiului Rece', considera Beijingul, dupa ce presedintele american Donald Trump a numit China drept 'rival', in Discursul sau privind Starea Uniunii, transmite dpa. China si SUA au in comun atat interese,…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a incetat din viața astazi, a adresat ultimul sau mesaj romanilor prin albumul „100 ROMANI DE CENTENAR”.„In acești 100 de ani, am avut doua mari personalitați care au facut cunoscuta Romania universal: Brancuși și George Enescu. N-avem nevoie de nimeni altcineva!…

- Nivelul de incredere a populației Statelor Unite sufera anul acesta cea mai mare scadere din istoria sondajelor. Barometrul de Incredere Edelman 2018 arata ca oamenii au așteptari mai mari de la conducerile instituțiilor la care lucreaza, decat de la guvernanți. Astfel, lumea se așteapta ca mediul de…

- Sistemul educational este rigid, coercitiv si nu ii pregateste pe elevi sa devina cetateni activi. Acestea rezprezinta unele dintre principalele motive care ii determina pe copii sa abandoneze scoala, procentul lor fiind extrem de mare: 18,5%, potrivit Eurostat.

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Dirijorul Nicolae Moldoveanu se va afla la pupitrul Orchestrei Naționale Radio vineri, 19 ianuarie, ora 19.00, la Sala Radio, intr-un concert pe al carui afiș se vor regasi Dansurile din Galanta, de Z. Kodaly, Concertul in mi minor pentru vioara si orchestra, op. 64, de F. Mendelssohn, și Simfonia nr.…

- Premiera cu 'no buget' la Teatrul Maghiar din Cluj Prima premiera din acest an a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, ''Un roman cu contrabas'', o adaptare dupa Cehov, este pusa in scena de regizorul spaniol Paco Alfonsin. Potrivit directorului teatrului, Tompa Gábor, piesa este montata…

- Numarul turistilor internationali la nivel mondial a crescut cu 6% in 2017, iar pentru 2018 se estimeaza un avans de 3-4%, a anuntat Zurab Pololikashvili, secretar general al Organizatiei Mondiala a Turismului (UNWTO) - Agentia Natiunilor Unite. Pololikashvili a aratat progresul rapid inregistrat de…

- Lista pentru 2018 cuprinde și calatorii catre destinații indepartate? Daca nu ai cumparat inca biletele de avion, acum este momentul. O companie aeriana a anunțat prețuri foarte atractive la peste 100 de destinații din America de Nord, America de Sud, Asia, Africa, dar și din zona Caraibelor și a Oceanului…

- “Vor fi mai multe eclipse de soare și de luna, decat de obicei, iar una dintre ele, cea de luna din 27 iulie, va dura o ora și 43 de minute, devenind cea mai de durata din ultimii 100 de ani”, conform experților in astronomie. Primul eveniment va fi eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie 2018,…

- Pentru prima oara de la sfarsitul Razboiului Rece, americanii se tem de modul in care ar putea utiliza presedintele SUA arsenalul nuclear pe care il are la indemana. Recent, acesta a publicat pe pagina sa de Twitter faptul ca ''butonul sau...

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a transmis, joi, o scrisoare catre Primul Ministru, Mihai Tudose prin care ii solicita demisia Ministrului Sanatații, Florian Bodog. Zilele acestea, sistemul de sanatate se confrunta cu o noua criza, cea a medicilor de familie.…

- Noi detalii ies la iveala despre divorțul dintre vedeta de televiziune Catrinel Sandu și partenerul ei de viața, fostul jucator de tenis Gabriel Trifu. Catrinel Sandu a șocat pe toata lumea dupa ce, cu doar cateva zile inainte de incheierea anului 2017 a anunțat ca divorțeaza de partenerul ei de viața,…

- In 2018, cresterea economica mondiala va fi ”mai puternica si mai bine repartizata” Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a estimat ca in anul 2018 cresterea economiei mondiale va fi 'mai puternica si mai bine repartizata' intre statele lumii, continuand procesul…

- Analistul politic Bogdan Chirieac vine cu previziuni sumbre pentru anul 2018. El este de parere ca Guvernul Tudose va pica. Întrebat de ce crede acest lucru, el a raspuns: ”Se coc anumite lucruri. Sistemul nu vrea sa predea puterea celor aleși. Am mari reticențe și în…

- In politica, nimic nu se intampla accidental. Daca se intampla, puteti paria ca a fost planificat sa aiba loc in acest fel. Franklin D. Roosevelt Romania a avut, in istoria sa de aproape 100 de ani, doua puncte de inflexiune, marcate, in opinia mea, de cate o lovitura de stat: prima lovitura de stat…

- "In actuala conjunctura internationala complexa, un dialog ruso-american constructiv este extrem de necesar pentru a consolida stabilitatea strategica in lume si pentru a gasi raspunsurile optime la amenintarile si provocarile globale", se arata in mesajul lui Vladimir Putin catre Donald Trump.…

- Ținutele Melaniei Trump in 2017 au reprezentat o modalitate prin care Prima Doamna și-a pus amprenta asupra evenimentelor la care a participat. Hainele ei funcționeaza ca parte a mise-en-scen-ul zilei și sunt strict legate de evenimentul la care participa sau contextul social al zilei respective. Daca…

- Cele mai spectaculoase fenomene astronomice din 2018 vor fi eclipse de soare și de luna, apariția unei comete și alaturari planetare deosebite. National Geographic a realizat un top cu cele mai spectaculoase fenomene astronomice din 2018 pe care niciun iubitor al cerului nu trebuie sa le rateze. 31…

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta privind relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana, dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, citat de AFP.Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa la UE,…