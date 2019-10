Efect de bumerang pentru Iohannis. Piperea, paradox cu Guvernul: I s-a împlinit planul, dar... 'Avem un premier desemnat fara termen, in persoana domnului Orban. Este o situație de nedescris cu un Guvern interimar, care nici nu poate sa plece, nu poate sa faca nici macar bugetul pe anul viitor. De acest fapt va fi vinovat domnul președinte pentru ca și-a asumat victoria. A vrut o Romanie fara PSD. Ei bine, va fi o Romanie cu PSD, dar care nu este la guvernare, dar in același timp este la guvernare.' a declarat Piperea pentru DC News. Vezi și LOVITURA pentru Orban dupa mișcarea PSD. Piperea: ”Blocaj INCREDIBIL!” Victorie pentru Dancila 'Va mai spun un lucru extrem de important.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

