- Jens Stoltenberg, secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a declarat, vineri, dupa o reuniune a Consiliului NATO-Rusia, ca scad tot mai mult șansele de a slava Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), informeaza site-ul de știri Politico citat de Mediafax."Trebuie…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit DPA si AFP. "Nu avem intentia sa desfasuram astfel de…

- Tratatul privind interzicerea armelor nucleare cu raza de acțiune intre 500 și 5.500 km, semnat de Rusia cu Statele Unite in 1987, a fost denunțat de Washington inca din luna februarie. Rusia nu mai este parte a acordului de dezarmare nucleara semnat cu Statele Unite in 1987. Potrivit unui decret dat…

- Moscova are termen pâna pe 2 august sa se conformeze tratatului privind armele nucleare intermediare (INF), altfel, vor fi date “raspunsuri”, a aratat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Vor fi luate în calcul masuri de catre aliați în timpul reuniunii miniștrilor…

- Rusia a criticat puternic planurile SUA de desfasurare a sistemelor de rachete in Europa de Est si retragerea Washingtonului din tratatul de control al armelor INF. Criza rachetelor din Cuba a izbucnit in 1962 cand Moscova a raspuns la o desfasurare a rachetelor americane in Turcia trimitand…

- Sorin Ionița: S-a spart un buboi care e puțin mai greu de ințeles pentru publicul din Romania. Republica Moldova era condusa de o gașca profund corupta și sprijinita de la București, care saptamana asta a ramas fara orice alt sprijin internațional. Faptul ca și Europa și Statele Unite și Rusia și-au…

- Moscova „probabil nu se conformeaza prevederilor" Tratatului de Interzicere Completa a Testelor Nucleare (CTBT), a declarat generalul Robert Ashley, directorul Agentiei americane de Informatii Militare (DIA), citat de BBC. Statele Unite au semnat acest tratat international, dar nu l-au ratificat. Rusia…

- Oficialul de la Moscova a tras aceasta concluzie dupa ce a aflat ca SUA ar avea deja in Europa anumite instalatii, specifice pentru utilizarea armelor nucleare, scrie adevarul.ro. „Din pacate, unele state dependente de SUA se prefac ca nimic nu se intampla sau pur si simplu se tem chiar si sa-si imagineze…