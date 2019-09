Edward Snowden ar putea veni în Franţa. O eurodeputată îi cere preşedintelui Macron să-i acorde azil ”Absolut”, a raspuns, la France Inter, fostul cap de lista al majoritatii prezidentiale in alegerile europene, atunci cand a fost intrebata daca este in favoarea acestei primiri. Ea a precizat, insa, ca Oficiul Protectiei Regugiatilor (Ofpra), ”o agentie total independenta”, este cea care va analiza o noua cerere de azil a lui Snowden.



”Edward Snowden este cineva care a facut serivicii umanitatii, este cineva care ne-a aratat, cu probe in sustinere, ca exista un sistem de supraveghere extraordinar de vast, care lucra cu intreprinderi ce acceptau sa-i dea date pe la spatele utilizatorilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

