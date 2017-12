Edward Snowden a creat o aplicatie care iti protejeaza laptopul de intrusi (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Dovezi convingatoare, care nu pot fi puse la indoiala, confirma existenta OZN-urilor, spune fostul sef al unui program secret din cadrul Pentagonului. Luis Elizondo sustine ca probe solide arata ca Pamantul a fost vizitat de obiecte zburatoare neidentificate, care folosesc tehnologii ce nu…

- Sef al Google timp de 10 ani, Eric Schmidt a anuntat ca se retrage din board-ul Alphabet, unde ocupa functia de director executiv. Eric Schmidt a declarat ca vrea sa se ocupe mai mult de proiecte stiintifice si filantropice, iar pozitia foarte buna a tuturor companiilor de sub umbrela Alphabet…

- In ultimele saptamani, s-a dezbatut foarte mult o conspiratie legata de incetinirea iPhone-urilor de catre Apple. Acum a iesit la iveala ca este adevarata. Nu se astepta nimeni. Din pacate, oficialii Apple au facut mai multe declaratii in ultimele zile care nu te vor bucura daca esti utilizator…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat, miercuri, vanzarea de armament catre Ucraina pentru a ajuta autoritatile de la Kiev in combaterea separatistilor pro-rusi din estul tarii. Decizia Washingtonului nu a fost bine primita la Moscova, in pofita dezvoltarii recente a relatiilor dintre…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Cu doar cateva zile ramase din anul 2017, va propunem un Top 10 al celor mai cautate masini in acest an in Romania. Ierarhia a fost intocmita de colegii de la AutoScout24 si vine cu cateva rezultate surprinzatoare, cum ar fi prezenta in top a modelelor Nissan Skyline sau Lancia Delta.…

- Institutul National de Statistica (INS) informeaza ca in cursul anului trecut tara noastra a inregistrat o crestere economica de 4,8%, cu 0,1% peste varianta provizorie. Contributii mai importante decat se raportase initial la majorarea PIB au avut industria, constructiile si cheltuielile populatiei.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor in privinta calendarului de adoptare a OUG de modificare a Codului Fiscal, iar daca nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta o noua ordonanta de urgenta. Intrebat de…

- Cei de la Microsoft u decis sa le dea o mana de ajutor persoanelor cu handicap de vedere printr-o aplicatie de mobil intitulata sugestiv Seeing AI. E un joc de cuvinte acolo. AI din Seeing AI este de fapt o referinta la algoritmii de inteligenta artificiala pe care ii foloseste aplicatia pentru…

- Nu ai nevoie de un studiu ca sa-ti confirme ca petreci abuziv de mult timp pe Facebook, dar oficialii companiei americane iti ofera cifrele oricum la intervale regulate. In urma cu cativa ani, cei de la Facebook au luat o decizie care a generat foarte multa frustrare printre internauti. Din…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a comentat joi, dupa ce bugetul SRI pe 2018 a fost majorat cu peste 13%, ca ar trebui "demontata zvonistica" potrivit careia politicienii dau bani in exces Serviciului "ca sa-si negocieze linistea". Comisiile din Parlament au aprobat joi, fara niciun vot impotriva,…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, sustine ca sistemul de cote obligatorii pentru relocarea refugiatilor in Uniunea Europena s-a dovedit a fi "ineficient" si a generat "dezbinare" in randul statelor membre. "Problema cotelor obligatorii a generat extrem de multa dezbinare, iar…

- Prima faza a negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana s-a incheiat. Potrivit unor surse de la Bruxelles, Consiliul European saluta progresul obtinut in prima faza a negocierilor, care este suficient pentru avansarea la a doua faza, care vizeaza perioada de tranzitie…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai a fost adus, miercuri dimineata, in tara. Avionul militar cu sicrul a aterizat pe aeroportul Henri Coanda la ora 11:00, la Salonul Oficial. Inainte ca sicriul sa fie coborat din avion au batut clopotele in toata tara. La aeroport au fost prezenti…

- Bell Helicopers si-ar putea muta linia de productie a elicopterelor din Texas la Brasov La acest moment, autoritatile romane poarta negocieri cu Bell Helicopters. Americanii si-ar fi exprimat deja intentia de a produce la Brasov aeronave care sa intre ulterior in dotarea Armatei Romane, potrivit…

- O aplicatie care masoara starea tehnica a drumurilor a fost lansata, marti, pentru prima data in Romania, la Galati, de reprezentanti ai Universitatii Urbino din Italia. Cu ajutorul aplicatiei pot fi furnizate informatii privind existenta de gropi sau denivelari ale soselelor parcurse de soferii…

- Pentru prima data, in Sibiu are loc un protest care dureaza de 21 de ore, in fata sediului Organizatiei Judetene a PSD, unde zeci de tineri stau, marti dimineata, pe scaune sau in picioare si transmit mesajul "va vedem" catre social-democrati. Tinerii protestatari au creat si o pagina de Facebook,…

- Parte dintre masinile pe care le gasiti de cumparat, pe Internet, au fost atat de rau avariate, incat nici macar nu mai meritau reparate, se arata intr-un raport dat publicitatii recent. Ca sa va abata atentia de la problemele reale ale autoturismului uzat si sa va convinga sa bagati mai adanc mana…

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, l-a felicitat pe omologul sau american, Donald Trump, pentru decizia de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului. "Il felicit pe presedintele Donald Trump datorita anuntului de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca se va intalni, miercuri, cu ambasadorii a zece state, printre care si cel al SUA, cu care va discuta despre modificarile legilor justitiei, despre stadiul indeplinirii recomandarilor din MCV si despre structurarea statului de drept. Tudorel Toader…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat luni, la Resita, ca Romania este al patrulea contributor al misiunii NATO Resolute Support in Afganistan. Potrivit oficialului, contributia Romaniei la aceasta misiune este mai mare decat cea a Angliei. Hans Klemm a avut, la Resita,…

- Un nou telescaun a intrat joi in probe in statiunea Straja, din Valea Jiului. Instalatia de transport pe cablu va asigura legatura intre cabana veche si Varful Mutu (1.737 m), ceea ce va permite schiorilor sa poata folosi trei dintre cele mai bune partii din zona: Lupului, Canal si Mutu.…

- Toti stim ca telefoanele ne pot localiza in timp real, dar nu multi inteleg ca asta se poate intampla si cand functia respectiva este oprita. Poti sa-ti iei cateva masuri de precautie si sa te asiguri ca nu ai oferit astfel de permisiuni aplicatiilor care te ingrijoreaza, insa e cam greu sa…

- Inca de la primele ore, coalitia formata de PSD-ALDE-UDMR si reprezentanti ai UNJR din Comisia condusa de Florin Iordache a abrogat dreptul presedintelui Romaniei de a refuza numirea procurorilor si judecatorilor simpli, asta dupa ce miercuri au fost adoptate numeroase amendamente ce vor avea un efect…

- Fostul jucator de tenis Ion Tiriac a anuntat ca va da in judecata Banca Nationala a Romaniei. Tiriac a luat aceasta decizie deoarece nu a primit niciun raspuns la petitia depusa la Guvern in luna octombrie, cu privire la situatia Arenelor de tenis din Cotroceni. "Cele 30 de zile…

- Ca orice alt serviciu online care se respecta, Uber face eforturi sa se adapteze nevoilor clientilor sai prin actualizari regulate de functionalitate. Incercand sa faca viata mai usoara celor care calatoresc mai mult in perioada sarbatorilor de iarna, Uber a pregatit o serie importanta de…

- Curtea Europeana de Justitie a anuntat ca Polonia va fi sanctionata cu cel putin 100.000 de euro pe zi daca nu inceteaza taierile de arbori in padurea virgina Bialowieza, protejata de legislatia UE. "Polonia trebuie sa inceteze imediat operatiunile de gestionare forestiera in padurea Bialowieza,…

- Romania a primit in primele trei trimestre din 2017 de la bugetul UE doar 3,05 miliarde euro, din care 3,04 miliarde euro aferente cadrului financiar 2014-2020, celelalte 9,67 milioane euro fiind resturi ramase de plata din cadrul financiar 2007 - 2013, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca raportul MCV, dat publicitatii miercuri, arata ca Romania a inregistrat un regres fata de ianuarie 2017, dar si-a exprimat speranta ca prin cooperare institutionala mecanismul ar putea fi ridicat anul viitor. Intr-o conferinta de presa sustinuta…

- Inflexibilitatea partii americane este principalul motiv pentru care nu a fost posibila organizarea unei intalniri bilaterale intre presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, in timpul summitului APEC din Vietnam, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters. Trump…

- Starea de sanatate a regelui Mihai s-ar fi imbunatatit, potrivit unor surse de la Casa Regala. Regele Mihai a inceput sa manance si comunica, transmit surse din Elvetia pentru Antena 3. Si ProTV relata aseara ca activitatea de la vila din Aubonne se desfasoara normal. Oamenii intra,…

- O versiune falsa a aplicatiei de mesagerie WhatsApp a fost descarcata din magazinul online Google Play de peste un milion de ori, de utilizatorii de Android. Aplicatia se numeste Update WhatsApp Messenger si intre timp a fost indepartata din Google Play, arata BBC. Nu se stie pentru…

- Odata cu lansarea smartphone-ului iPhone X, Apple a creat si un ghid video pentru a-i ajuta pe utilizatori sa se familiarizeze cu noul sau telefon. Compania din Cupertino nu a mai creat astfel de clipuri de introducere din 2007, cand a prezentat lumii primul iPhone, un telefon diferit de dispozitivele…

- Un angajat de la Twitter, aflat pe punctul de a pleca din companie, a dezactivat contul personal al presedintelui american Donald Trump. Joi, catre ora locala 19:00 (vineri, 1.00, ora Romaniei), vizitatorii contului @realDonaldTrump au fost intampinati de mesajul "Ne pare rau, aceasta pagina…

- Serviciul de mesagerie WhatsApp a cazut vineri, la nivel mondial, timp de peste o ora. Aplicatia a cazut la ora 7:38 GMT, cel mai probabil din cauza unor probleme tehnice si nu a unui atac al hackerilor, a declarat expertul in securitate informatica si hacking Deepak Daswani, conform EFE.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis nu a criticat masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte, el afirmand ca seful statului sustine aceste masuri. Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile…

- Procurorul general spaniol a cerut, joi, mandat european de arestare pentru fostul lider catalan Carles Puigdemont, dupa ce acesta nu s-a prezentat la procesul care a inceput la Madrid. Nici Puigdemont si nici patru ministri ai cabinetului sau nu s-au intors din Belgia pentru a depune marturie…

- Moneda nationala a avut o evolutie buna in aceasta saptamana iar joi s-a apreciat in raport cu principalele valute. Euro s-a mentinut la nivelul de miercuri, de 4,5975 lei. Dolarul american s-a depreciat cu 0,35%, pana la cotatia de 3,8935 lei/unitate. Si francul elvetian…

- Politia turca a inceput, joi, o ampla operatiune pentru arestarea a 121 de fosti angajati ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut. Angajatii ministerului au fost…

- Sfarsitul erei in care folosim masini pe benzina si diesel este tot mai aproape, in conditiile in care piata celor electrice este in plina dezvoltare. Constructorii auto reusesc de la an la an sa dezvolte autonomia masinilor electrice, astfel ca este clar ca viitorul este al lor.…

- Coreea de Nord este pe punctul de a dezvolta rachete nucleare capabile sa loveasca teritoriul american, a declarat Mike Pompeo, directorul CIA. Oficialul a subliniat ca Washingtonul continua sa prefere diplomatia si sanctiunile ca solutii pentru rezolvarea chestiunii programului balistic si…

- Facebook a achizitionat o aplicatie care incurajeaza adolescentii sa se poarte frumos unii cu altii. Aplicatia - numita "tbh", abrevierea de la "to be honest" ("a fi sincer") - functioneaza de noua saptamani, dar a fost deja descarcata de cinci milioane de ori, informeaza BBC. Creatorii…

- Ministerul Finantelor a infirmat, luni, ca vrea sa impoziteze bacsisul. Precizarile reprezentantilor institutiei vin dupa ce in presa s-a scris saptamana trecuta ca Ministerul Finantelor pregateste, impreuna cu proprietarii de restaurante, un proiect privind impozitarea bacsisului cu 16%.…

- Europenii au facut ochii mari si au primit neincrezatori vestea ca uraganul Ophelia va lovi in curand Europa. Si pe buna dreptate: un astfel de fenomen este foarte rar pe batranul continent. Insa acest lucru se va schimba, anunta specialistii. Rar auzim ca un uragan format in Atlantic sa loveasca…

- Constructorul american de masini electrice Tesla a concediat sute de angajati in cursul acestei saptamani, dupa ce a efectuat mai multe evaluari de performanta. Concedierile nu reprezinta ceva iesit din comun, chiar daca au loc intr-o perioada in care Tesla incearca sa-si creasca productia…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, va merge in cateva zile la Washington D.C., unde va participa la reuniunea anuala a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International (FMI). Evenimentul va avea loc in perioada 11 - 16 octombrie 2017, si se va discuta despre strategia fiscal-bugetara…

- Un buget de 251,8 milioane de euro din Fondul de coeziune va fi investit in extinderea liniei 5 de metrou din Bucuresti, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE), publicat marti. "Datorita Uniunii Europene, Bucurestiul va dispune de o retea de metrou moderna. Acest lucru va avea…

- Ministerul de Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Spania sa manifeste prudenta in locurile aglomerate, in contextul demonstratiilor care au avut loc in ultima perioada in orasul Barcelona si in imprejurimi si care ar putea continua in urmatoarele zile.…

- ANAF a reusit sa identifice o retea evazionista formata din peste 100 de firme care a creat un prejudiciu 21,4 milioane de lei (4,6 milioane de euro), reprezentand taxa pe valoare adaugata si impozit pe profit neplatite la stat. Firmele inregistrau documente care sustineau ca s-au facut achizitii…

- Puerto Rico trece prin cea mai dificila situatie financiara din istoria sa, dar si din istoria SUA, avand nevoie de 72 de miliarde de dolari pentru a iesi din faliment. Cea mai mare parte a locuitorilor sunt inca in intuneric, dupa trecerea a doua uragane, Irma si Maria, si vor ramane probabil…