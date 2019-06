Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Ignat incepe vara cu dreptul. A pornit intr-o calatorie reconfortanta spre munte, iar drumul ezoteric este insoțit de o coloana sonora magnifica, noul single „Langa ea”. Dupa ce a cucerit publicul cu hitul „In palma ta” (alaturi de Edward Sanda), ce a ocupat primul loc in topurile muzicale saptamani…

- BOKA, fenomenul de pe scena deep house, lanseaza piesa „Slow down”. De curand, artistul deep house BOKA a lansat și „Lose My Mind”, o piesa cu accente orientale cool, ritm și un vibe care transpune pe oricine intr-o poveste exotica. Cu un sound fresh, piesa este fundalul ideal pentru o poveste rupta…

- Devenita deja no. 1 in Rusia, Belarus, Polonia și Turcia, piesa „Shadow” a lui Triplo Max are de azi și un videoclip oficial. Triplo Max prefera anonimatul, dar prima lui piesa, Shadow, a explodat in peste 20 de țari din Europa, unde este difuzata pe radio. Triplo Max este primul proiect deep trap care…

- Piesa face parte de pe albumul “Despre demoni si iertare”, iar “Imi cer iertare” aduce cu ea un cumul de sentimente intense si o sinceritate debordanta. Noul album dezvaluie si logo-ul Lorei – o imagine ravasitoare inspirata de un simbol pe care Lora il desena inca de mica. Aripile reprezinta imaginatia,…

- BOKA este un artist original, care se remarca tot mai mult pe scena muzicii deep house prin aranjamente muzicale revoluționare și o producție de sunet aparte. Artistul a ales sa-și traiasca cea mai mare parte a vieții ca nomad, calatorind alaturi de diverse grupuri de beduini. Migrația, atat la propriu,…

- Delia Rus aduce o noua semnificație versurilor scrise de Mihai Maximilian, reorchestrand unul dintre cele mai mari șlagare din istoria muzicii romanești – Mihaela Mihai – ”De-ai fi tu salcie la mal”. ”Am ales «Salcie la mal», dar de fapt ea m-a ales pe mine. Era in jurul pranzului și incercam sa lucrez…

- DJ Sava și Ioana Ignat sunt la prima colaborare iar rezultatul muncii lor este piesa ”N-am nevoie”. „Ma bucur foarte mult ca s-a intamplat ca de ziua mea sa lansez «N-am nevoie» – pentru ca astazi nu am nevoie de nimic, doar de prieteni și oameni dragi. Ioana este un artist foarte talentat, iar vocea...…

- Dupa succesul de care s-a bucurat piesa In Palma Ta, ce a depașit 35 de milioane de vizualizari pe Youtube și a ajuns pe locul doi in topul celor mai difuzate piese romanești la radio, Edward Sanda revine cu un nou single compus și produs de el. “Abia așteptam sa lansez aceasta piesa in care am pus…