- Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) va fi sustinuta exclusiv de catre elevii clasei a XII-a. Subiectele vor fi distribuite in salile de clasa la ora 9:00. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8:30, iar timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore,…

- Documente atasate: Subiectele geografie bacalaureat BAREM CORECTARE GEOGRAFIE BACALAUREAT SUBIECTE GEOGRAFIE SIMULARE BACALAUREAT 2018, potrivit EDU.RO. Joi va fi sustinuta proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - exclusiv pentru elevii de clasa a XII-a. Rezultatele vor fi afisate…

- La solicitarea Prim-Ministrului si dupa consultarea cu reprezentanti ai parintilor, ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis reconfigurarea calendarului privind olimpiadele scolare. Astfel, s-a finalizat programul detaliat pe zile privind organizarea si desfasurarea etapelor nationale ale…

- Ministerul Educatiei a reconfigurat calendarul olimpiadelor nationale la Matematica, Fizica, Informatica si Chimie si a aprobat suplimentarea locurilor cu 10%. Modificarea s-a facut la solicitarea premierului si dupa ce reprezentantii parintilor au fost consultati, transmite institutia intr-un comunicat…

- La solicitarea Prim-Ministrului și dupa consultarea cu reprezentanți ai parinților, ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a decis reconfigurarea calendarului privind olimpiadele școlare. Astfel, s-a finalizat programul detaliat pe zile privind organizarea și desfașurarea etapelor naționale ale…

- Documente atasate: Model subiecte istorie bacalaureat SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BAC 2018. Simularea probelor scrise din examenul national de Bacalaureat 2018 a inceput luni cu proba la Limba si literatura romana - proba E) a) care a fost sustinuta de elevii din clasele a XI-a si a XII-a. Vezi…

- Documente atasate: SUBIECTE BAC MATE-INFO SUBIECTE MATE BAC PEDAGOGIC SUBIECTE MATE BAC STIINTELE NATURII SUBIECTE MATE BAC TEHNOLOGIC SUBIECTE MATEMATICA SIMULARE BAC 2018. Simularea probelor scrise din examenul national de Bacalaureat 2018 a inceput luni cu proba la Limba si literatura romana -…

- Documente atasate: Barem romana simulare Bac 2018, profil real, clasa a XII-a Barem romana simulare Bac 2018, profil uman, clasa a XII-a Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profilreal Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profil uman Barem romana Bac 2018, clasa a XI-a - profil real Barem…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, in perioada 19 – 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și a XII-a la inceputul anului școlar 2017-2018 și se desfașoara…

- SUCCES… Alin Sava este cu adevarat copilul minune al Vasluiului. Elev in clasa a IX-a la Liceul Teoretic “Emil Racovita”, acesta continua sa uimeasca cu performantele sale. A reusit sa se califice la patru olimpiade nationale, doua dintre ele, desfasurate in aceeasi zi: Matematica, Informatica, Fizica…

- Pregatirea subiectelor pentru simularile și examenul național de bacalaureat sunt explicate pas cu pas pentru Libertatea de catre Sorin Spineanu Dobrota, Șef Serviciu Examene și Concursuri Naționale, din cadrul Consiliului Național de Evaluare și Examinare (CNEE). In fiecare an se pregatesc zece variante…

- "Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) anunta inceperea cursurilor de pregatire gratuita, atat pentru examenul de Bacalaureat, cat si pentru examenul de Admitere in invatamantul superior, sesiunea iulie 2018. Fie ca isi desfasoara cursurile liceale in Bucuresti sau in provincie, elevii claselor…

- Cea mai titrata scoala de invatamant superior din Romania, Universitatea Politehnica din Bucuresti va demara, sambata , 17 martie, un nou program educational, gratuit, pentru toti elevii aflati in ultimul an de studii din ciclul preuniversitar. Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) anunta inceperea…

- Peste 500 de elevii brașoveni vor participa la cursuri de științe exacte predate prin metode inedite. Incepand din aceasta luna, Brasovul va avea 20 de „profesori altfel” formati de Centrul de Evaluare si Analize Educationale (CEAE), cu sprijinul Carmeuse. Primii ”profesori altfel” din Brașov și-au…

- Documente atasate: MODEL SUBIECT MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2018 BAREM MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2018 SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2018. Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au avut simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul examenului de Evaluare Nationala 2018.…

- Luni, 5 martie, incepe simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a/EN VIII (anul școlar 2017-2018) Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN…

- Aflat la ediția cu numarul opt, clasamentul mondial include un nou record al domeniilor specifice analizate, in numar de 48, cu doua domenii in plus fața de 2017. Astfel, QS World University Rankings devine cel mai complet top de acest gen din lume. Universitatea de Vest din Timișoara…

- Așa cum au anunțat profesorii din cadrul Universitații „Transilvania” organizeaza si anul acesta meditații gratuite pentru elevii care se pregatesc pentru examenul de Bacalaureat. Tinerii pot face pregatire la Limba și Literatura Romana, Matematica si Informatica. Meditațiile la Romana, incep astazi,…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat. Cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat sunt organizate gratuit la disciplinele Limba și…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a publicat calendarul examenelor naționale ce vor avea loc pana la finalul anului școlar 2017 - 2018. Astfel, MEN organizeaza in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. De asemenea, in intervalul…

- Dorinta de a se perfectiona din punct de vedere profesional i-a adus profesorului Lucian Draguț Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de „Cavaler”, decoratia fiindu-i acordata de de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Distinctia a fost oferita „in semn de apreciere a eforturilor depuse…

- CALENDAR BACALAUREAT 2018: Bacalaureatul care incepe luna viitoare, deci mai este foarte putin timp pana la primele probe. Una dintre modificarile importante se va aplica chiar din luna urmatoare, deoarece elevii de clasa a XII-a vor sustine examenul de Bacalaureat dupa o metodologie noua. Mai exact,…