EDU.RO: Inspectorii şcolari din Brăila, Buzău, Ialomiţa şi Vrancea au rămas cu aceleaşi punctaje după contestaţii ”In cazul meu, e acelasi punctaj, 65 de puncte. Traim momente pe care nu le putem explica ca se pot produce intr-o tara europena. Mai e putin si am fi condamnati la ani grei de temnita ca am muncit si am fost corecti, dar nu am fost membri de partid. Din informatiile pe care le avem au pregatite si ordinele de revocare, urmeaza sa fim revocati. Se joaca cu psihicul si cu sanatatea noastra. Ei cred ca vom ceda, dar de maine vom fi din nou cu energia la maximum si vom lupta. Nu o sa stam cu capul in nisip. Mergem mai departe. Ma gandesc sa extindem plangerea penala si fata de cei care au vazut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Zece inspectori scolari generali si adjuncti din mai multe judete care in luna februarie au primit calificativul "nesatisfacator" la evaluarea activitatii in anul scolar 2016-2017 au semnat o plangere care a fost trimisa prin posta la DNA, a anuntat seful Inspectoratului scolar Braila, Catalin Canciu.…

- UPDATE 21:00 Traficul rutier mai este oprit, în aceasta seara, pe patru drumuri naționale, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Române. Astfel, circulația rutiera este în continuare oprita pe patru drumuri naționale, respectiv DN 1D Albești Paleologu (județul Prahova)…

- A. Traficul rutier: a – Autostrazi cu circulatia oprita: – circulatia a fost reluata pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe ambele sensuri de mers. b – Drumuri nationale cu circulatia oprita: DN 2A intre Slobozia si Urziceni (judetul Ialomita); DN 2C intre Costesti (judetul Buzau) si Slobozia (judetul…

- Traficul rutier a fost reluat, vineri, la ora 17.00, pe Autostrada 2 Bucuresti - Constanta, pe ambele sensuri de mers, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Circulatia rutiera este insa in continuare oprita pe sase drumuri nationale, respectiv DN 2A intre Slobozia si Urziceni…

- In cursul acestei zile, efectivele MAI și autoritațile locale au acționat in sprijinul populației din 20 de județe unde au fost inregistrate efecte ale fenomenelor meteo severe, intervenindu-se pentru deblocarea a aproximativ 150 de persoane care au ramas blocate in autoturisme. Misiunile in teren…

- Traficul rutier este inchis in continuare pe ambele sensuri de mers ale tronsonului Bucuresti – Drajna al Autostrazii Soarelui precum si pe sapte drumuri nationale, din cauza viscolului si a ninsorii, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Astfel, circulatia rutiera este oprita…

- Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor școlare in 38 de unitați de invațamant din urmatoarele județe: Argeș (19), Braila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2), Alba (2) și Valcea (1). Informațiile au fost furnizate de inspectoratele școlare județene…

- Participantii la trafic trebuie sa se informeze, inainte de a pleca la drum, in legatura cu situatia din zonele pe care urmeaza sa le tranziteze, sa aiba autovehiculele echipate de iarna, sa circule prudent si sa respecte eventualele restrictii impuse pe anumite sectoare de drum in urma conditiilor…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca se afla in desfașurare licitația deschisa pentru atribuirea contractului privind „Consiliere acordata producatorilor agricoli in vederea inființarii și dezvoltarii formelor asociative in sectorul agricol”, numar anunț de participare in SEAP…

- Opt judete din sudul tarii se afla, miercuri dimineata, sub avertizare cod galben de polei si ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.De asemenea, Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca se circula in conditii de iarna in aproape toata tara, actionandu-se atat cu utilaje,…

- In cursul lunii martie 2018, Ing. Nicolae Tucunel - Presedinte ASFOR, impreuna cu consilierii ASFOR va desfasura intalniri cu agentii economici din domeniul forestier, intalniri organizate pe zone geografice. Astfel, miercuri, 14.03.2018, orele 11:00 - se va desfasura prima intalnire cu operatorii economici…

- PSD si-a ales sambata, intr-un Congres extraordinar organizat la nici o luna dupa ce a fost anuntat de presedintele Liviu Dragnea, noua conducere nationala – presedintele executiv, secretarul general si 16 vicepresedinti regionali. A fost in mare masura un scrutin cu rezultat anuntat, pentru ca in aproape…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea nowcasting, valabila pana la ora 06.00, in mai multe judete astfel: Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu, Braila, Buzau, Teleorman, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Vaslui, Vrancea, Bacau, Galati, municipiul Bucuresti, Constanta si Tulcea.Potrivit specialistilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, marti seara, atentionarile nowcasting cod galben de ceata pentru Capitala si alte 20 de judete. In Bucuresti, ceata va persista pana la ora 02:00 si trecator se va semnala burnita. De asemenea, localitati din judetele Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, marti seara, atentionarile nowcasting Cod galben de ceata pentru Capitala si alte 20 de judete.In Bucuresti, ceata va persista pana la ora 02:00 si trecator se va semnala burnita. Citește și: Un hipermarket de top a vandut FRUCTE…

- Ministerul Educatiei a decis anularea evaluarilor inspectorilor scolari generali si inspectorilor generali adjuncti, in baza carora acestia au primit calificativul „nesatisfacator”. Astfel, toti cei trei inspectori din conducerea ISJ Buzau, adica inspectorul general Florina Stoian si adjunctele Nela…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a restrans numarul judetelor care se afla astazi sub avertizari Cod galben si Cod portocaliu de ger, viscol si ninsori. Astazi, in intervalul 11:00 - 20:00, va fi in vigoare Codul portocaliu de vant puternic si ninsoare puternic viscolita in…

- Codurile de ninsori, viscol si ger se prelungesc ANM a actualizat Codurile portocaliu si galben de ninsori, viscol si ger. Miercuri, în intervalul 11:00 - 20:00, va fi în vigoare Codul portocaliu de vânt puternic si ninsoare puternic viscolita în sase judete,…

- Vremea nefavorabila a produs efecte in 26 de judete si in Capitala, cele mai mari probleme fiind in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Olt, Tulcea, Vrancea si Teleorman. Echipele de interventie au acordat ajutor unui numar de 500 de persoane, iar 25.000 de politisti, pompieri…

- Vremea nefavorabila a produs efecte in 26 de judete si in Capitala, cele mai mari probleme fiind in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Olt, Tulcea, Vrancea si Teleorman. Echipele de interventie au acordat ajutor unui numar de 500 de persoane, iar 25.000 de politisti, pompieri…

- Iarna greaface parpad in sud-estul tarii, cele mai mari probleme fiind in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Olt, Tulcea, Vrancea si Teleorman. Echipele de interventie au acordat ajutor unui numar de 500 de persoane, iar 25.000 de politisti, pompieri si jandarmi, cu peste 9.000…

- Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in ultimele 24 de ore, in 26 de judete si in municipiul Bucuresti au ramas activate grupele operative si centrele judetene de coordonare si conducere a interventiei, iar in judetele Braila, Calarasi si Ialomita a fost ridicat nivelul capacitatii operative.…

- Peste 50 de persoane au fost salvate din situații cu risc medical, arata datele MAI din ultimele 24 de ore. Efectivele de poliție au intervenit in zonele afectate de fenomentele meteo severe și au ajutat peste 450 de persoane care au ramas inzapezite. Potrivit datelor centralizate la nivelul ministerului…

- Școlile ramân închise și mâine la Constanța, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Reamintim ca Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit codul portocaliu de vânt, ninsoare puternic viscolita, zapada spulberata și vizibilitate scazuta în județele Giurgiu,…

- Codul portocaliu de ger ar putea fi extins. Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, 1 martie, a anuntat directorul Administratiei…

- Vremea in București, 27 februarie 2018. Capitala este sub avertizare cod portocaliu de ninsori, viscol și ger . Toate școlile sunt inchise, iar legaturile cu Constanța și Giurgiu sunt blocate, dupa ce Autostrada Soarelui a fost inchisa . Vezi galeria foto + 9 + 9 Vremea in București, 27 februarie 2018. Valul…

- Vremea in București, 27 februarie 2018. Capitala este sub avertizare cod portocaliu de ninsori, viscol și ger . Toate școlile sunt inchise, iar legaturile cu Constanța și Giurgiu sunt blocate, dupa ce Autostrada Soarelui a fost inchisa . Vremea in București, 27 februarie 2018. Valul de fig va persista…

- Romania este in a doua zi de cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și ger. M ai multe drumuri naționale sunt inchise , precum și autostrazile A2 și A4, in timp ce in mai multe județe, cursurile au fost suspendate și astazi , din cauza vremii. Citește și: Ce drumuri sunt inchise din cauza vremii.…

- Romania este in a doua zi de cor portocaliu de ninsori abundente, viscol și ger. M ai multe drumuri naționale sunt inchise , precum și autostrazile A2 și A4, in timp ce in mai multe județe, cursurile au fost suspendate și astazi , din cauza vremii. Autostrazile A2 și A4 sunt inchise complet , inca…

- Șefa Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Buzau, Florina Stoian, a fost revocata din funcție de catre Ministerul Educației pentru a doua oara in șase luni. Stoian mai fusese eliberata din funcție, in 2017, de catre fostul ministru al Educației, Liviu Pop, insa a mers in instanța și a caștigat in prima…

- Invațamantul romanesc sta din nou pe un butoi de pulbere dupa o serie de evaluari in urma carora mai mulți inspectori generali, in unele cazuri alaturi de adjuncții lor, au primit aviz nefavorabil pentru activitatea desfașurata in perioada 2016-2017, aviz care poate insemna demiterea lor. Coincidența…

- GRUP INFRACȚIONAL SPECIALIZAT IN FURTURI, DESTRUCTURAT DE POLIȚIȘTI In urma a 9 percheziții efectuate pe raza județului Constanța, polițiștii au reținut 8 persoane banuite de comiterea a peste 20 de furturi și tentative de furt de aparate tip pay-point, ATM-uri și țigarete. …

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, in noaptea de miercuri spre joi opt barbati cu varste cuprinse intre 22 si 46 de ani, din localitatea constanteana Ciobanu, au fost retinuti pentru 24 de ore dupa ce in lunile decembrie si ianuarie au comis mai multe furturi…

- Pacientii care necesita dializa vor fi transportati la nivelul unitatii la care fac dializa, iar dupa efectuarea procedurilor vor fi internati in spitalul in cadrul caruia functioneaza unitatea de dializa. Bolnavii cronici internati care necesita monitorizare permanenta nu vor fi externati…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a participat la o intalnire a inspectorilor scolari generali si a inspectorilor scolari generali adjuncti cu reprezentantii Ministerului Educatiei, la Colegiul National Pedagogic Constantin Bratescu din Constanta. La discutii au fost prezenti inspectori din Constanta,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o avertizare cod galben de vânt puternic și, local, ninsori viscolite, valabila pâna diseara la ora 20:00. În intervalul menționat în județele Braila, Ialomița, Calarași, local în județele Buzau, Tulcea, Constanța…

- Un accident s-a petrecut intr-o curba din localitatea galateana Smardan. Soferul nu a adaptat viteza la carosabilul ud si nu a mai putut controla tirul. Acesta s-a rasturnat si a fost la un pas sa intre in casa unor localnici. Barbatul a scapat teafar, insa localitatea a ramas in bezna dupa…

- In intervalul 22 ianuarie, ora 11 22 ianuarie, ora 20, in judetele Braila, Ialomita, Calarasi, local in judetele Buzau, Tulcea, Constanta si in sudul judetelor Vrancea si Galati, vantul va continua sa prezinte intensificari sustinute, cu viteze la rafala de 55...65 km h, viscolind ninsoarea si determinand…

- NEWS ALERT Vine gerul! Vezi harta altertelor meteo Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM De luni ora 11.00 pâna la ora 20.00, este cod galben de intensificari ale vântului si ninsori viscolite…

- Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM. La aceasta ora, 8 judete din sud-estul tarii sunt sub cod galben de vant puternic. Potrivit unei actualizari a informarii meteorologice in vigoare de duminica,…

- Meteorologii au emis, duminica, o atenționare Cod Galben de ninsori insemnate cantitativ, valabila pana luni la orele 11.00, pentru județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, și zonele de munte ale județelor Brașov, Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Dambovița și Prahova. Potrivit…

- Trei localitați din județul Vrancea nu sunt alimentate parțial cu energie electrica, la aceasta ora (8.15). Conform unei informari a Electrica Focșani, este vorba de localitațile Bogza, Caiata și Gugești, cu un total de 750 abonați. Reamintim ca pana diseara, la ora 22.00, Vrancea…

- Meteorologii au emis cod galben de ninsori si vant in mai multe zone ale tarii. In intervalul 22 ianuarie, ora 05 22 ianuarie, ora 22, in judetele Galati, Vrancea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea, treptat vor predomina ninsorile, iar vantul va avea intensificari sustinute, cu…

- Opt judete se afla din aceasta dimineata sub cod galben de vant si ninsori, avertizarea fiind valabila pana la ora 22.00. In alte 14 judete, a fost deja instituit, inca de duminica seara, de la ora 20:00, cod galben de ninsori abundente. In restul tarii, meteorologii au anuntat precipitatii moderate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis COD GALBEN care anunta intensificari sustinute ale vantului si ninsori viscolite in judetele Galati, Vrancea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea. In Intervalul 22 ianuarie, ora 05.00 - 22 ianuarie, ora 22.00, vor predomina ninsorile,…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare de tip cod galben, valabila pentru zona de centru și sud a țarii. Meteorologii se aștepta la ninsori, viscol și lapovița. Administrația Naționala de Meteorologie atrage atenția asupra faptului ca pana pe 22 ianuarie, la ora 22 va ramane…

- Cod galben de ninsori și viscol, in intervalul 21-22 ianuarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare meteorologica de vreme rea. Potrivit meteorologilor, un nou val de ninsori abundente si ger va afecta Romania Potrivit ANM, in intervalul 21 ianuarie, ora 16:00…