Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 E85 Bacaundash; Roman, in localitatea Dumbrava, judetul Bacau, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de marfa.In urma impactului, o persoana a fost ranita grav si trei…

- Majlat Ramona, o adolescenta in varsta de 17 ani din Lugoj, a fost data disparuta vineri, dupa ce a plecat de la școala. Fata trebuia sa ajunga la Centrul de Plasament din Lugoj, dar nu s-a intamplat asta, motiv pentru care au inceput cautarile.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. „La data de 04 octombrie a.c., la ora 20.20, politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore,…

- Doua rachete au fost lansate luni in Zona Verde din centrul Bagdadului, care adapostește ambasadele straine și cladiri guvernamentale, dar nu s-au inregistrat victime sau pagube materiale, au informat serviciile de securitate, potrivit Reuters, citat de MEDIAFAX. Cele doua explozii nu au fost revendicate…

- Politistii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț cauta o minora, de 15 ani, care a parasit voluntar Complexul de servicii ”Sancta Maria” și nu a mai revenit. “La data de 21 august., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la faptul ca, minora Guguianu…

- Potrivit datelor colectate de Centrul de Resurse Juridice, in perioada cuprinsa intre septembrie 2017 – septembrie 2018 au decedat 1447 persoane cu dizabilitati, institutionalizate: 968 in centre de tip rezidential si 479 in spitale si sectii de...

- Potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Satu Mare, comunitatea Evanghelica din Hilbeck-Germania, a gazduit timp de doua saptamani un grup de 20 de tineri din Halmeu, printre care și 8 copii din Centrul de Plasament „Floare de Colț” din localitate. Au fost doua saptamani pline de activitați intr-o…

- Centrul de Plasament din Gavojdia se va inchide, iar copiii vor fi mutați in case de tip familial. Au inceput demersurile și intr-un timp relativ scurt se va trece la construcția propriu-zisa a doua case de tip familial, care vor adaposti 32 de copii proveniți din centrul de plasament. Contractul de…