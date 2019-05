Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca de astazi a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta care prevede majorarea alocatiilor pentru copii, plata efectiva va fi doar cu data de 10 Mai 2019. Intrebate daca stiu despre aceasta situatie, mamicile din Baia Mare s-au aratat extrem de indignate. Oana Popa, mamica: “Am crezut ca acesti…

- Este doliu in showbizul romanesc, dupa ce Zina Dumitrescu a incetat din viața astazi, la varsta de 82 de ani. Numeroase vedete au transmis mesaje de adio pentru Mama modei romanești, fiind profund marcate de disparția uneia dintre cele mai apreciate și iubite creatoare de moda din Romania.

- Karina Baymukhambetova, o adolescenta in varsta de 15 ani, din Rusia, a vrut sa-și faca un selfie, dar inițiativa i-a adus o moarte crunta. Fata s-a gandit sa-și faca un selfie pe calea ferata, in fața unui tren de marfa. Fata n-a calculat bine distanța la care era trenul, nici viteza de deplasare a…

- Actualul partener de viața al Prezentatoarei Andreea Berecleanu a oferit amanunte mai puțin știute despre primul sau mariaj. Acesta s-a casatorit inca din facultate. Medicul estetician Constantin Stan formeaza o familie perfecta alaturi de vedeta de televiziune Andreea Berecleanu. Constantin Stan insa…

- Nu exista film pe care sa nu-l fi tradus in Romania in anii 1990 și este unul dintre cei mai cunoscuți critici de film de la noi. Irina Margareta Nistor are o voce inconfundabila și o cariera de succes.

- Pe Ovidiu Cuncea, telespectatorii din Romania și-l aduc aminte drept mustaciosul simpatic care i-a fost partener lui Dan Negru la emisiunea „Ciao Darwin”. De cațiva ani, artistul nu mai apare pe micile ecrane, iar viața lui s-a schimbat radical in ultimii ani. Este nu doar actor , ci a luat și calea…

- Un tanar, de 22 de ani, din Bucuresti, dat spre adoptie, isi cauta cu disperare parintii naturali, despre care stie ca locuiau la Dridu, in judetul Ialomita. Apelul a fost facut pe Facebook, pe pagina„The never forgotten children of Romania“ (n.r. – „Copiii niciodata uitati ai Romaniei“), creata de …

- In 2013, la Frumușani, fotoreporterul Libertatea Gabriel Patruț ii surprindea pe Tincuța, Marian și Alin in miezul saraciei și al speranței pentru o viața mai buna. In 2019, in aceeași comuna, Libertatea i-a rugat pe cei trei frați sa refaca fotografia. Deși s-au ținut cat au putut de școala, unde merg…