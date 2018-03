Educatoarea acuzata ca si-a ucis copila, retinuta Pas nou in ancheta pe care oamenii legii o fac in cazul absolut socant de la Timisoara. Dupa ce, in seara in care copila sa de 4 ani a sfarsit in conditii cumplite, tanara mama a ajuns la spital, odata ce a incercat sa-si curme zilele, in cursul zilei de miercuri femeia acuzata de cumplita fapta a […] Educatoarea acuzata ca si-a ucis copila, retinuta is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa, relateaza News.ro.

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai 4 anișori avea discernamant in momentul comiterii teribilei crime. Este rezultatul partial al expertizei psihiatrice facute medici...

- Directoarea de la Școala din Pișchia, de care aparține Gradinița din Murani, unde mama acuzata de crima este educatoare, spune ca tot personalul este in stare de șoc. „Suntem toți in stare de șoc. Nu ne putem explica. Eu am avut cu ea, de la 1 septembrie 2017, de cand sunt numita in…

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai patru anișori, dupa ce i-a taiat venele, n-a avut niciodata probleme de comportament care sa arate ca ar putea recurge la un asemenea gest. Marți, Oana Neț și-a ucis copila dupa o cearta cu soțul, dupa care a incercat sa se sinucida cu erbicid.…

- Un episod absolut terifiant – pentru rudele si cunoscutii familie, dar foarte probabil si pentru anchetatori – a curmat viata unei copile nevinovate, de doar 4 ani. Micuta a pierit inecata in baia din locuinta parintilor sai, aflata in Timisoara, din cate arata primele date ale anchetei. Agresiunea…

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica in varsta de patru ani a fost stabilizata de medicii de la Spitalul Judetean, unde este internata dupa ce a incercat sa se sinucida cu erbicid, iar in cursul zilei de miercuri va fi transferata la Clinica de Psihiatrie din Timisoara. Crima a avut…

- Caz șocant in Timișoara! O femeie de 39 de ani, educatoare, i-a luat viata fetitei sale, in varsta de numai patru ani. Totul a avut loc marți seara, 13 martie. Dupa ce a comis oribila crima, femeia a sunat la 112, dar copila nu a mai putut fi salvata. Crima a avut loc marți seara, in…

- Femeia de 48 de ani, educatoare la gradinița din Murani, nu mai profesa de cateva saptamani. Ea nu a mai fost testata psihologic din anul 2012, atunci cand, printr-o decizie la nivel național, s-a scos aceasta obligativitate. Educatoarea era angajata la Școala Gimnaziala Pișchia, la gradinița din…

- O femeie de 38 de ani, din Timișoara, și-a ucis fetița de patru ani, apoi a sunat la 112. Polițiștii au gasit-o pe micuța in baie, inecata in cada, cu venele taiate la ambele maini. In timp ce polițiștii faceau cercetari la locul crimei, femeia a inceput sa vomite și a spus ca ar fi ...

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, care e educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini. Femeia criminala se numește Oana Neț, are 39 de ani, este educatoare și, inainte de a comite crima,…

- A fost forfota pe o strada din orasul de pe Bega. Autoritatile timisorene au fost alertate cu privire la prezenta unui obiect abandonat, in speta a unui geamantan. In prima faza, s-a dispus oprirea circulatiei in zona – atat a pietonilor, cat si a masinilor. Zona a fost izolata de politisti, in asteptarea…

- Un barbat de 31 de ani care era urmarit national a fost prins, ieri, la Timisoara, de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timis. Pe numele sau era emis de catre Judecatoria Timis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Conform comunicatului transmis de reprezentantii IPJ Timis,…

- Cadrele medicale, dar si politistii au fost alertati despre producerea unui incident, intr-un mijloc de transport un comun din orasul de pe Bega. Mai exact, episodul violent s-a derulat, in cursul zilei de marti, intr-un tramvai ce rula pe linia 9. O femeie ar fi fost agresata cu pumnii, iar apoi injunghiata…

- Caz revoltator in comuna Galațeana Schela! O fetița de doar 6 ani a ajuns la spital cu o alcoolemie de 1 la mie, dupa ce ar fi baut, in mod accidental, vin dintr-o sticla in care credea ca este suc. Copila a fost lasata nesupravegheata de parinți, iar Directia Generala pentru Protectia Copilului Galati…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore de 14 ani disparuta din municipiul Timișoara. Politistii timiseni au fost sesizati despre disparitia unei minore de 14 ani, din Timișoara. La data de 03 martie, in jurul orei 08.00, CICOARE NICOLETA…

- O fata de 14 ani din Timișoara a disparut in drum spre niște vecini de cartier, poliția fiind in alerta dupa ce parinții au alertat autoritațile cu privire la dispariția acesteia. O copila de 14 ani din Timișoara a disparut, sambata, in drum spre niște vecini de cartier dupa ce, pentru ca nu avea curent…

- Cartierul Sagului a fost ales ca fiind cel mai bine dotat din Timisoara din punct de vedere al transportului public. Cel putin asta a fost opinia cetatenilor participanti la un sondaj de specialitate.

- Drama intr-o familie din Deva. Copila lor a pierit in conditii greu de imaginat, dupa ce a cazut in gol, de la etajul 8 al unui bloc. Fetita avea 12 ani. In ajutorul ei s-au chemat medicii, insa, din pacate, oricat s-au straduit nu au putut face nimic pentru a o salva. Copila a fost […] O copila de…

- Oficialii unei gradinite renumite din Timisoara au declansat o ancheta interna dupa ce o mama si-a retras copiii de la gradinita si a depus o plangere la Inspectoratul Scolar in care o acuza pe o educatoare ca doarme in timpul programului de lucru.

- In cursul zilei de 6 februarie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut o femeie cercetata penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. Read More...

- Zece persoane au fost implicate intr-un accident rutier intre un microbuz si o autoutilitara, produs pe DN6, care leaga Timisoara de Lugoj.Potrivit reprezentantilor ISU Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si o autoutilitara,…

- A fost un real tambalau, seara trecuta, intr-un complex comercial din sectorul 2. O femeie a fost retinuta la capatul unui episod pe care nimeni nu si l-ar dori sa il vada repetat. Un apel primit la 112 a facut ca un echipaj de politie sa ajunga la centrul comercial in cauza, din cate au […] Femeie…

- Mare grija unde va lasați mașinile, incercați sa faceți asta fara sa deranjați traficul, pentru ca altfel puteți ramane fara ele, mai ales in centrul Timișoarei. Se ridica la greu, dar nu fiindca ar exista un plan de amenzi, ci pentru ca s-a terminat... cu duhul blandeții! Primarul Nicolae Robu spune…

- Peste trei mii de persoane, protesteaza, la momentul transmiterii acestei stiri (ora 19), in Piata Victoriei din Timisoara, fata de modificarea legilor justitiei si a codurilor penale. Numarul celor ajung in centrul capitalei Banatului creste de la un minut la altul. Timisorenii spun ca nu este normal…

- Fata calcata de tramvai la Arad a supraviețuit miraculos. Saptamana trecuta o copila de 12 ani a fost in mijlocul unui accident infiorator, fiind lovita in plin de tramvai și ajungand sub acesta, care a tarat-o 16 metri . Pompierii aradeni au avut de indeplinit una dintre cele mai dificile misiuni,…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- A venit in Romania in anul 1980, a stat sase luni la Pitesti si apoi s-a mutat la Timisoara, unde a studiat medicina. Este casatorit si are doi copii, prinzand, asadar, radacini puternice in orasul de pe Bega. Din 1998 este medicul echipei Poli si a putut fi vazut si la meciurile gruparii BC Timisoara.…

- Pașim in anul Centenarului Marii Uniri cu prima emisiune filatelica dedicata unui oraș din Romania. Braila, orașul cu una dintre cele mai timpurii atestari documentare, este al treilea oraș ca vechime al țarii, dupa Campulung și Curtea de Argeș. Scriitorul Panait Istrati spunea despre Braila ca, in…

- Aflata in Antalya pentru pregatirea partii a doua a sezonului de Liga 1, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe e foarte activa si pe piata transferurilor. Echipa covasneana a ajuns, astazi, la zece achizitii in aceasta iarna, in incercarea de a-si indeplini obiectivul: salvarea de la retrogradare. Un…

- Antrenorul de judo Vasile Bodea reclama faptul ca FRJ il defavorizeaza pe sportivul sau, Teodor Baldean, campionul național la zi, spre a-l promova la competiții și stagii externe pe Andrei Gușa, baiatul președintelui federației. Gușa sr. spune ca fiul iși platește singur deplasarile. Apele tulburi…

- O femeie in varsta de 59 de ani a ramas fara ambele maini dupa ce a incercat sa hraneasca patrupedul fiicei ei. Intamplarea de necrezut a avut loc in comuna Sadova Veche, Timisoara, acolo unde femeia se afla in vizita la fata ei.

- Maia este o fetița de 12 ani din Timișoara care necesita tratament cu imunoglobulina, tratament fara de care nu poate ieși in colectivitate. Mai puțin și se fac 200 de zile de cand copila așteapta tratamentul…

- Artiste in sforarii si unse cu toate alifiile, destele batrane de la Ministerul de Interne au fost facute peste noapte de un neica nimeni numit Eugen Stan. Un nenorocit de pedofil aparat de Politie din colegialitate, prostie si incompetenta. Chiar daca exploatarea politica a cazului Stan ia ochii lumii…

- Un trio format din barbati care au vrut sa dea lovitura intr-un magazin de ustensile electrice a fost retinut la scurt timp in Timisoara. Incearcarea lor de a fura a avut loc ieri, atunci cand, din interiorul societatii comerciale, au sustras mai multe unelte electrice, pe care–si doreau ulterior sa…

- Salvatorii au intervenit in numar mare, joi dupa-amiaza, la un caz extrem de dificil. Totul, sub privirile martorilor care au sperat, asemeni reprezentantilor ISU, ca victima, o fetita in varsta de 12 ani, va fi scoasa cat mai rapid de sub tramvaiul care a lovit-o. Copila a supravietuit impactului.…

- Continua audierile in dosarul deshis de DIICOT pe numele chirurgului clujean. De aceasta data, la audieri a fost chemat actorul Alexandru Arsinel, care a ajuns in fata procurorilor joi dimineata, in jurul orei 9, urmand sa dea declaratii in calitate de martor. Dupa cum se stie, directorul Teatrului…

- Cea mai de notorietate poveste de dragoste pe care a trait-o Dani Oțil este cea cu Mihaela Radulescu, insa marea lui dragoste și prima a fost o tanara pe nume Oana. De-a lungul timpului, relația dintre prezentatorul de televiziune Dani Oțil și vedeta Mihaela Radulescu a facut sa curga multa cerneala.…

- E o moda, de la o vreme, ca mai toate damele sa-si ia un catelus, o pufosenie de maximum un kil, pe care-l iau cu ele indiferent unde au treaba. Si Gabi Firea face la fel. Mascota dansei este insa Daniel Baluta, antiprimarul de la 4. El sade, se culca si se gudura la comanda. […] Baluta, un primar anticetatean…

- Chiar daca in spatiul public au aparut deja nume de posibil candidat al PSD-ului la viitoarele alegeri prezidentiale, zvonuri vehiculate mai intens pe fondul sedintei conducerii social-democrate, din prima zi a saptamanii, Liviu Dragnea a tinut sa mai tempereze din elanul unor astfel de discutii, dand…

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Dupa trei zile in care s-a incercat sa se dea de urma barbatului surprins de imaginile inregistrate de camerele de supraveghere din liful unui bloc din Drumul Taberei, s-a aflat in prima faza, luni dimineata, ca un suspect a ajuns la sediul Politiei, pentru audieri. Intre timp, s-a mai aflat o informatie…

- N-a trecut multa vreme de cand s-a aflat ca Doina Pana a decis sa paraseasca Guvernul Tudose, invocand aspecte ce tin de sanatate in luarea acestei hotarari, pana ce seful formatiunii din care face parte ministrul demisionar sa faca public un mesaj. “Ii multumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea…

- O familie ilfoveana plecata la munte a cerut sprijinul salvatorilor. Totul dupa ce masina in care se aflau trei persoane a ramas inzapezita. In autoturismul blocat pe drumul acoperit cu zapada – autovehicul despre care reprezentantii Jandarmeriei Dambovita au anuntat, joi, ca nu era echipat corespunzator…

- Copila bolnava de cancer pe care parinții n-au vrut s-o mai lase la tratament este intr-o stare extrem de grava. Dupa ce a stat cinci luni fara s-o vada vreun medic, iar o instanța a decis de urgența ca ea sa fie tratata, fetița a fost adus la Timișoara. Dupa doua saptamani de investigații, doctorii…

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara. 'In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Deputatii au decis scutirea a aproape 100 de companii de stat de la obligatia selectarii unui management corporativ, printre cele care se regasesc pe lista aprobata de majoritatea PSD-ALDE sunt companii importante – Hidroelectrica, Romgaz, Romsilva, Nuclearelectrica, aeroporturile din Bucuresti, Constanta…

- “In decembrie 1989 nu a existat vid de putere” – este concluzia la care s-a ajuns in ancheta privind Revolutia. La o zi de cand la Timisoara au fost comemorati eroii care, cu 28 de ani in urma, au pierit in timpul evenimentelor din decembrie ’89, reprezentantii Parchetului General au facut publice noi…

- Familia sublocotenentului Florin Cioanca este greu incercata. Barbatul a murit, iar fiica sa e in spital. La o zi de cand s-a produs accidentul dramatic din localitatea brasoveana Harman, in urma caruia patru vieti au fost curmate, jandarmii fac apel la oameni sa doneze sange pentru fetita colegului…