Educație vs Business sau cum educația reduce riscul Incercand sa definim un context general al mediului de afaceri ne vom lovi de o multitudine de informații, unele legate de fiscalitate și dinamica acesteia sau indicatori macroeconomici și altele legate de aspecte de business specifice fiecarui sector economic. Insa, in orice discuție detaliata cu antreprenori sau executivi de multinaționale va aparea recurent o constanta: angajații. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Romania mananca prost, mai ales la scoala. Chipsuri, dulciuri cu prea mult zahar si chimicale, sucuri acidulate, tot ce strica dintii si duce la obezitate sau alte boli grave se regasește in meniul lor zilnic. Educația medicala este esențiala ...

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a facut, astazi, o vizita la Barajul de acumulare de la Puciosa, in urma Post-ul Barajul Pucioasa: Ministrul Apelor ii reduce riscul de inundații, Ministrul Mediului il inchide! Primaria are soluția pentru alimentarea cu apa, dar nu are banii! apare prima data…

- Principalele preocupari ale deputatului liberal de Maramures, dr. Viorica Chereches, raman sanatatea si educatia tinerei generatii. In acest scop, parlamentarul a initiat proiectul „100 de minute de Educatie si Sanatate” in care a implicat copiii din cartierul baimarean Ferneziu, elevi ai Scolii Gimnaziale…

- Africa este un continent extrem de ofertant, atunci când vorbim despre oportunitațile pe care antreprenorii le pot aborda în 2018. Aflat într-un proces greoi dar sigur de expansiune, sectorul de business ofera extrem de multe variante de afaceri investitorilor care vor sa testeze…

- Studiile au aratat care este cel mai sigur loc din avion și unde nu riscați sa va îmbolnaviți. Alegerea scaunului de la fereastra și menținerea poziției șezând pe scaun, pe toata durata zborului, reduc la minimum riscul de a veni în contact cu un…

- Riscurile vor crește saptamana viitoare, odata cu incalzirea vremii INHGA a emis o avertizare hidrologica de cod portocaliu pana pe 31 martie pe Dunare, sector aval Gruia - amonte Giurgiu, pentru cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de inundatie. ”In intervalul 24.03.2018…

- Hidrologii au emis cod galben de inundatii pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea.Codul galben este valabil incepand de luni de la ora 12:00 pana miercuri la ora 18:00.Riscul de inundatii va creste considerabil saptamana viitoare,…

- Povestea unui concurs intitulat „Prescolarii stiu sa circule corect” a fost asternuta in mod didactic intre filele unei carti pe care gazda competitiei, scoala din Berca, a numit-o ,,Ghid de bune practici pentru educatia rutiera a copiilor intre 3-6/7 ani“. Aparitia lui marcheaza un deceniu de colaborare,…

- Nutriția este cel mai important pas pentru intarirea imunitații la copii in primii ani de viața. O alimentație echilibrata poate reduce riscul imbolnavirii in randul copiilor, infecțiile fiind unele dintre cele mai mari temeri ale parinților care iși inscriu copiii la creșa și gradinița. Acesta este…

- Grupul City Grill a inregistrat, in 2017, o cifra de afaceri de 33,7 milioane euro, in crestere fata de anul precendet. In 2018, grupul va continua sa faca investitii, fiind alocate peste 4 milioane de euro pentru dezvoltarea mai multor zone strategice: resurse umane, tehnologie si lansarea unui…

- Ne asteptam ca Apple sa tina un eveniment in aceasta primavara, insa nu credeam ca acesta va avea loc fix in aceeasi zi in care Huawei, Xiaomi si alti cativa producatori isi anunta noile dispozitive de top. Pe 27 martie, compania americana ne va prezenta noile sale produse orientate catre educatie,…

- „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte, se poate ajunge ca unii oameni sa nu mai dea banii inapoi, debitorii sa nu mai inteleaga despre ce este vorba. Educatia financiara, economica, dar si fiscala, este foarte scazuta in…

- Banca Naționala a Romaniei s-a apucat de educație financiara chiar cand criza din 2008 ajungea la apogeu, iar romanii deja iși luasera credite de nevoi personale și ipotecare la maximumul posibil. „Noi implinim in acest an, 10 ani de cand facem educație financiara aici la BNR”, a declarat Mugur Isarescu,…

- Asociația de Dezvoltare Regionala ”Aegyssus” Tulcea, in parteneriat cu Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean din cadrul Institutului de Cercetari Eco-Muzeale ”Gavrila Simion” Tulcea organizeaza, in perioada 11-12 octombrie 2018, Sesiunea Naționala de Comunicari ”PATRIMONIUL ȘI EDUCAȚIA…

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, a participat, alaturi de presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, si de parlamentarii liberali din Comisia pentru Buget, Finante din Camera Deputatilor, la o dezbatere cu reprezentanti ai mai multor organizatii neguvernamentale reprezentative…

- Mesajul lui Vladimir Draghia pentru tineri. “Exatlon” a devenit rapid, inca de la debut, cel mai iubit reality din Romania, un adevarat fenomen, care a insuflat tuturor categoriilor de public, copii, tineri, parinți sau bunici, dorința de competiție și dragostea pentru sport. Fiecare ediție este urmarita…

- Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțuca, a participat marți, 13 martie, alaturi de președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, și de parlamentarii liberali din Comisia pentru Buget, finanțe din Camera Deputaților, la o dezbatere cu reprezentanți ai mai multor organizații non-guvernamentale…

- Hollande si-a stabilit deja traseul reformei in educatie (Foto: L’Express) Slaba performanța a sistemului de educație limiteaza posbilitațile de creștere pe termen lung, avertizeaza Comisia Europeana in Raportul de țara prezentat miercuri. Documentul identifica și principalele cauze ale eșecului sistemului…

- La dezbaterea motiunii pe Educatie, intr-o declaratie politica, deputatul de USR Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a facut o diagnoza a problemelor din invatamantul romanesc. O guvernare haotica, spune aleasa de Bistrita-Nasaud, cu trei ministri care s-au perindat la conducerea Ministerului Educatiei,…

- United Way Romania, organizatie non-guvernamentala cu sediul in Bucuresti, deruleaza proiecte in domenii precum educatie, sanatate si integrare pe piata muncii. ONG-ul schimba fata cladirilor si le transforma in centre comunitare, unde copii si parintii pot invata, si cauta solutii la problemele…

- F. T. Incepand de luni, 5 martie și pana vineri, 9 martie, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, in cadrul Proiectului „Educație juridica in școli”, la sediile Curții de Apel Ploiești și Tribunalului Prahova vor avea loc vizite ale unor elevi de la unitați școlare prahovene, respectiv…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty detinut de antreprenorul Octavian Jomir, si-a dublat cifra de afaceri in 2017, atingand pragul de 1,5 milioane de euro. In cei 5 ani de la infiintarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, in valoare totala de aproximativ…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Incepând cu data de 1 martie 2018, Marius Motofei-Radu, în prezent Head of UPC CEE B2B Product & Marcom, va prelua functia de Director al diviziei Business a UPC România. In noul sau rol, Marius Motofei-Radu îl va înlocui pe Bogdan Nițu, care a plecat din echipa…

- Discuția dintre un adolecent și autoritație din Gorj fac senzație pe internet, dupa ce elevul a scris un mesaj catre ISU Gorj in care isi manifesta nemultumirea fata de faptul ca nu s-a luat masura inchiderii unitatii scolare unde este “nevoit” sa invete. Elevul de 14 ani a incercat sa convinga autoritatile…

- Dr. Quinn: Matcha, noul trend in materie de ceaiuri, are beneficii uimitoare pentru sanatate Japonezii, un popor sanatos și longeviv, mai au un as in maneca atunci cand vine vorba de superalimente – pudra de matcha. Aceasta se obține prin macinarea frunzelor de ceai verde, printr-un proces…

- Primaria Oradea a accesat fonduri europene de peste 7 mil. euro pentru proiecte de investitii ce presupun dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic, reabilitarea scolilor generale, construirea unor gradinite noi, precum si extinderea unora deja existente. In ceea ce priveste dezvoltarea…

- Loboda, cunoscuta si sub denumirea de spanacul francezului sau spanac nemtesc de munte, este folosita, inca din antichitate, pentru deosebitele proprietati detoxifiante si antioxidante. Citeste si: Patriarhia, replica DURA la criticile privind finantarea de la buget pentru Catedrala: 'Este…

- Aportul ridicat de iaurt in alimentație este asociat unui risc scazut de dezvoltare a bolilor cardiovasculare in randul persoanelor hipertensive, arata un nou studiu publicat recent in „The American Journal of Hypertension”, potrivit Daily Mail. Tensiunea arteriala crescuta este un factor de risc major…

- Liderul pietei de bauturi racoritoare din Romania, Coca Cola, finanteaza „Future Makers", un program de educatie antreprenoriala, implementat de Global Shapers Bucharest Hub si Social Innovation Solutions. Programul „Future Makers" se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 29 de ani, care…

- Cadrele didactice ameninta cu noi proteste, nemultumite de reactia guvernului fata de rezolvarea problemelor din Educatie. Daca in urmatoarele doua saptamani nu se gasesc solutii pentru revendicarile pe care le au, sindicalistii din invatamantul preuniversitar constantean spun ca vor declansa proteste,…

- Cadrele didactice ameninta cu noi proteste, nemultumite de reactia guvernului fata de rezolvarea problemelor din Educatie. Daca in urmatoarele doua saptamani nu se gasesc solutii pentru revendicarile pe care le au, sindicalistii din invatamantul preuniversitar constantean spun ca vor declansa proteste,…

- Propuneri pentru educație de la Maria Grapini. Europarlamentarul va inmana o serie de masuri prim-ministrului Viorica Dancila saptamana viitoare. O parte dintre ele vizeaza reforma in educație. Prezenta la Interviurile Libertatea, Maria Grapini a spus ca se bucura ca dupa 100 de ani de Romanie Mare,…

- In momentul de fața, Facebook a devenit un veritabil colos online, deținand supremația globala. Din cele peste șapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online și folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul și a…

- De la Spiru Haret, ministrul educației (1877-1910, trei mandate) care spunea ca „educația reprezenta un instrument fundamental pentru formarea, educarea și progresul națiunii”, la Liviu Pop, ministrul educației care spunea ca „educația este gratuita, pentru ca elevul nu platește nimic – parintele…

- HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Familia si mediul confortabil de acasa sunt cele iti capteaza astazi cea mai mare parte din timp. Exista tendinta de a fi mai grijului dar si de a cere sustinerea emotionala a celor dragi, iar pentru a-i vedea pe toti fericiti s-ar…

- Va prezentam integral informatiile care vizeaza Educatia, extrase din noul program de guvernare: Calitatea resursei umane este primordiala. Privim educatia ca un factor strategic de dezvoltare. Educatia a fost si va ramane un domeniu de interes major, mereu pe agenda publica. Educatia trebuie sa fie…

- Cadrele didactice din invatamantul primar din Vrancea au participat, sambata, 27 ianuarie, la Conferinta Judeteana „Resurse educationale moderne si integrarea lor in activitatea didactica”. Oaspeții evenimentului și-au manifestat opțiunea ca elevii sa studieze educație financiara,…

- Vrei sa te muți la Cluj in 2018? Oamenii sunt un paradox, chiriile de lux si traficul ca la Bucuresti Tot mai mulți oameni zic “vaaai, cat de fain e la Cluj, maine m-aș muta!” sau care chiar se gandesc serios sa se mute. Dar cum arata, cu adevarat, o “situație la zi” despre Clujul lui 2018. Oamenii…

- Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) “Spiru Haret" atrage atentia, intr-o scrisoare deschisa adresata clasei politice din Romania, ca scoala romaneasca este "bombardata in mod haotic" de masuri manageriale, financiare, fiscale si de personal cu efecte dezastruoase asupra intregii societati. In…

- O concentrație peste medie de vitamina B6 și de metionina, un aminoacid din structura proteinelor, reduce cu cel puțin 50% riscul de apariție a cancerului pulmonar, potrivit unui studiu efectuat in Europa și publicat in Statele Unite ale Americii, scrie realitatea.net.

- O concentratie peste medie de vitamina B6 si de metionina, un aminoacid din structura proteinelor, reduce cu cel putin 50% riscul de aparitie a cancerului pulmonar, potrivit unui studiu efectuat in Europa si publicat in Statele Unite ale Americii.

- De la consumul excesiv de alcool la petrecerea unui prieten la alegeri nepotrivite privind hainele, adolescenții fac adesea lucruri care par de-a dreptul stupide. Dar acum știm de ce: zonele creierului care controleaza luarea deciziilor nu se dezvolta pe deplin pana la varsta adulta. Creierul in dezvoltare…

- Fie ca nu stie... sigur sau nu vrea sa faca public inca "verdictulldquo; de luni, cand noul Guvern va fi anuntat si in a carui structura s ar parea ca va exista un nou ministru al Educatiei, in persoana universitarului Ecaterina Andronescu, vineri, 19 ianuarie, Liviu Marian Pop s a aflat la Constanta,…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si citat de Agerpres. “Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar…

- Pe numele lui Radu Mazare a fost emis un mandat de arestare in lipsa. Acest lucru s-a intamplat in urma cu putin timp la cererea DNA. Riscul de sustragere, apreciat in raport cu anturajul fostului edil, este format din persoane publice importante. Aflat sub control judiciar, Radu Mazare a plecat din…

- O platforma online, pe care sunt disponibile informații despre impozite și taxe, jocuri și activitați de invațare, dar și alte resurse a fost lansata la finele anului 2017. Platforma este intitulata „TAXEDU” (numele derivand din cuvintele „Taxa” și „Educație”) și a fost realizata in cadrul proiectului…

- Vrei sa știi mai multe despre impozite și taxe in general sau te intereseaza un anumit aspect legat de impozite și taxe? Pe platforma TAXEDU sunt disponibile jocuri, activitați de e-learning și multe alte resurse pe aceasta tema, structurate pe grupe de varsta (9-12 ani, 13-17 ani, tineri) și profiluri…

- Fiecare inceput de an vine cu schimbari, unele reușite, altele nu prea, asta ca sa pastram un ton optimist. Educația nu face excepție de la regula. 2018 se anunța a fi, pentru a cata oara (?!), anul schimbarilor majore in educație, debusoland, din nou, actorii invațamantului. Cele mai importante modificari…