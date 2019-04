Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica a anuntat ca a decis sa demita trei dintre angajatele si pe coordonatoarea unei crese din Iasi, dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari audio din care reiese cum acestea jignesc un copil. Parintii unui copil in varsta de 3 ani au inregistrat pe ascuns ceea ce se intampla…

- Baiatul de 21 de ani din localitatea buzoiana Aldeni s-a spanzurat in magazia locuinței. Acesta ar fi recurs la acest gest dupa o serie de neințelegeri cu parinții. Prietenii și apropiații sunt șocați de moartea baiatului și nu iși explica de ce ar fi comis un asemenea gest. Viorel P. era student in…

- Noi informații in cazul invațatorului din Iași care ar fi depunctat un elev pentru ca a scris corect cuvantul „patinoar”. Parinții elevilor din clasa a doua de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași spun ca dascalul iși face meseria „in mod exemplar” și il acuza pe barbatul care a postat incidentul…