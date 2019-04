Stiri pe aceeasi tema

- In Uniunea Europeana s-au nascut 5,075 milioane de bebelusi in 2017, comparativ cu 5,148 milioane in 2016, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. In 2017, rata totala a fertilitatii in UE (numarul mediu de copii nascuti de o femeie) s-a situat la…

- Profesorii și elevii Colegiului National de Arta “George Apostu” Bacau au in desfașurare in perioada 2018-2020 Profesori si elevi din Grecia, Portugalia, Polonia, Italia si Romania s-au intalnit in perioada 24-28 februarie 2019, la Madrid (Spania) la Școala I.E.S. “Gerardo Diego”, intr-o prima mobilitate…

- Energia eoliana a asigurat sambata 27% (49 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe locul 2 in Europa, dupa Irlanda, unde turbinele eoliene au asigurat 47% din consum, coform datelor Wind Europe, potrivit mediafax.Citește și: Traian Basescu, reacție dura la adresa…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a relatat, sambata, la Congresul PES, ca i-a spus lui Liviu Dragnea ca, daca PSD vrea sa faca parte din familia socialistilor europeni, trebuie sa respecte valorile fundamentale ale acesteia, pentru ca nu se poate face niciun compromis, iar…

- Analistul politic Alexandru Coita face lumina in cazul selectarii procurorului european. In cazul Parchetului European (European Public Prosecutor's Office - EPPO), procesul de selecție se desfașoara in baza Regulamentului Consiliului 2017/1939 din 12 octombrie 2017. Un numar de 22 de țari participa…

- EUROSTAT: Copii din Romania, cei mai sanatosi din UE. Copiii in Romania sunt, conform Eurostat, cei mai sanatoși din Europa, procentul celor care nu sunt bolnavi depașind 99% la toate categoriile de varste. In 2017, procentul copiilor sub cinci ani sanatoși sau foarte sanatoși era de peste 99% in Romania,…

- Mugur Isarescu a povestit ce dialog a avut cu un tanar din Slovnia dupa intrare țarii in zona EURO. "Am fost sa vizitez o peștera in Slovenia. Ghidul era un baiat tanar care vorbea o engleza perfecta. M-a intrebat ce fac acolo. Și i-am zis ca particip la o festivitate cu ocazia implinirii…