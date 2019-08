Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 anunța aseara, in jurul orei 22.00, ca pe o strada din centrul Brașovului un barbat alearga pe strada cu un cutit in mana, informeaza Gruparea de Jandarmi Mobila Brasov. O patrula de jandarmi a fost trimisa imediat spre locul indicat, unde l-au depistat și reținut pe individ. Acesta le-a…

- Barbatul de 21 de ani care a murit in judetul Iasi in urma unui accident rutier ar fi fugit de Politie, potrivit unor surse apropiate cazului. Aceleasi surse au aratat ca in masina s-ar fi gasit doua sticle de bere.

- In urma cu cateva momente, pompierii au fost solicitati sa intervina la o deblocare de lift. Din primele informatii, o persoana este blocata intriun lift al unui bloc situat pe strada Izvor, nr. 46.Revenim cu detalii. ...

- Fostul europarlamentar Cristian Preda, membru PLUS, spune ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa trimita propriile propuneri de comisar european la Bruxelles si sa se foloseasca de influenta de care dispune in PPE pentru ca Romania sa aiba in Comisia Europeana o persoana cu care ne putem mandri,…

- Circulatia rutiera este oprita pe DN2 Bacau – Roman, in zona localitatii Secuienii Noi, judetul Neamt, ca urmare a unui accident deosebit de grav. Au fost implicate un camion si un autoturism. Doua persoane din autoturism au suferit leziuni grave, una fiind in stare critica.

- Un accident s-a petrecut luni seara, pe Autostrada A1, sensul Sebes-Sibiu. Din primele date, in evenimentul rutier a fost implicat un microbuz. UPDATE: Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a petrecut pe A1 (km 273+500), pe viaductul de la Aciliu, calea 2. Soferul unui microbuz nu ar fi pastrat dinstanta…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident pe strada Nicolae Titulescu in urama caruia a rezultat o victima. „Tanar de 18 ani din Berlești acroșat de un autoturism condus de un alt tanar, de 18 ani, din Targu Jiu, pe strada Nicolae Titulescu, din localitate. Șoferul a pierdut controlul volanului.…