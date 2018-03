Stiri pe aceeasi tema

- In urma precipitatiilor abundente cazute in judetul Dambovita, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovita au actionat pentru evacuarea apei din gospodariile populatiei. Detasamentul de pompieri Targoviste – a intervenit in cartierul Priseaca din…

- Ministrul Chiril Gaburici a prezidat astazi prima ședința a Grupului de lucru privind implementarea proiectului de edificare a arenei polivalente "Arena Chișinau", care s-a desfașurat la Ministerul Economiei și Infrastructurii.

- Educatia este o prioritate pentru administratia publica locala baimareana. La ultima intalnire dintre primarul municipiului si directorii unitatilor de invatamant din oras, au fost prioritizate investitiile in infrastructura scolara si s-a facut o evaluare punctuala a problemelor din sistem. “Intalnirea…

- Peste 17.000 de vizitatori au trecut pragul Muzeului Comunismului, din septembrie 2013 si pana in prezent. Acesta este considerat de catre turistii straini un punct de atractie important, alaturi de Casa Poporului si de casa natala a lui Nicolae Ceausescu de la Scornicesti.

- „Invațamantul este un proiect prioritar al guvernarii PSD! Educația reprezinta, cu adevarat, o prioritate in guvernarea PSD, de aceea știrile care s-au vehiculat cu privire la boicotarea simularii examenului de Evaluare Naționala, inclusiv la nivelul județului Dambovița, sunt cu atat mai surprinzatoare.…

- Deputatul PNL de Dambovita, Cezar Preda, membru in comisia parlamentara pentru controlul SRI, a declarat intr-o conferinta de presa la Targoviste ca statul paralel este reprezentat de politicienii care au fost la chermeze organizate de SRI.

- Deputatul PNL de Dambovita, Cezar Preda, si-a anuntat joi, intr-o conferinta de presa la Targoviste, retragerea din viata politica. Acesta a spus ca nu va mai candida pentru un nou mandat de parlamentar pentru ca va iesi la pensie.

- PNL Dambovița a ales sa sarbatoreasca Ziua Femeii, printr-un eveniment deosebit organizat la Teatrul Tony Bulandra din Targoviște. Martie este luna in care sarbatorim femeia, ne aratam respectul si recunostinta pentru tot ce aduce ea bun si frumos in vietile tuturor, pentru darurile care i-au fost…

- Ministrul Finanțelor: Sistem de bonificatii pentru contribuabili Eugen Teodorovici Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, nu este multumit de modul cum functioneaza directiile de administrare a finantelor publice din tara. Aflat vineri la Târgoviste, el…

- Sapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier in Dambovita, intre un microbuz si un autobuz, o persoana diind incarcerata. Sapte persoane au fost implicate, miercuri dimineata, intr-un accident intre un microbuz si un autobuz, produs in municipiul Moreni din judetul Dambovita. O singura persoana…

Doua petiții care cere inchiderea școlilor din județul Dambovița au fost lansata pe platforma petitieonline.com. 209 tineri din Targoviște, Titu

- In vacarmul de subiecte care a paralizat practic dezbaterea publica, prioritațile reale ale romanilor par a fi ratacite și uitate de Guvernul PSD. Ghidata permanent de dictonul „paine și circ”, actuala coaliție de guvernamant ignora cu buna știința problemele cu adevarat urgente ale acestui popor: educația,…

- Un adolescent in varsta de 16 ani, din localitatea damboviteana Teis, a fost gasit spanzurat, miercuri dimineata, intr-o padure din spatele casei unde locuia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita.Citeste si: Denuntatorul medicului Lucan arunca IN AER sistemul medical:…

- Viceprimarul municipiului Targoviste, Monica Ilie a vorbit despre importanta majora pe care o are ordinul de protectie provizoriu (OPP), un instrument util pentru apararea victimelor violentei domestice. Mai mult, viceprimarul municipiului Targoviste, Monica Ilie a tinut sa puncteze cateva aspecte foarte…

- Pentru cateva ore, deputatul PSD Dambovița, Claudia Gilia alaturi de copii și cadrele didactice din Școala Cornești, a facut o vizita la Muzeul de Istorie din Targoviște. Cu toții au putut admira Expoziția ”Aurul și Argintul Antic al Romaniei”:”Bucuria de a fi in mijlocul copiilor, dar și emoția…

- Proiectul ce vizeaza Centura municipiului Targoviște, este un proiect vital, de importanța strategica atat pentru municipiul Targoviște dar și pentru județul Dambovița dar care de ani buni nu se mai mai finalizeaza. Administrația condusa de edilul Cristian Stan a facut și face tot ce se poate …

- Procurorii DIICOT Dambovita si ofiterii BCCO Dambovita desfasoara activitati pentru destructurarea unei grupari specializate in trafic de droguri. In aceasta dimineata au avut loc si mai multe descinderi facute in Targoviste si pe raza judetului, la domiciliile unor suspecti. La sediul DIICOT si-a…

- Reactia directoarei scolii in care a invatat Anna Andronache. Anna Andronache, eleva din Targoviște, județul Dambovița, care și-a criticat profesorii pe Facebook, a anunțat ca pleaca din Romania pentru ca se muta impreuna cu parinții ei intr-o alta țara. Acum, directoarea Școlii nr. 5 Coresi din Targoviște,…

- Deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia continua deplasarile in teritoriu. Joi, 8 februarie, deputatul Claudia Gilia a mers in localitatile Bilciuresti si Cornesti. S-au purtat disacutii cu cetatenii si alesii locali din cele doua comune si i-a asigurat ca pentru Guvernarea PSD este important ca fiecare…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca la nivelul ministerului au fost identificati bani europeni pentru inventarierea populatiei de ursi, anunța Agerpres. ”Pentru ca sunt preocupata de ce se intampla si sa stiu exact cate specii sunt…

- Legea Prevenirii reprezinta un adevarat sprijin pentru agentii economici, care nu vor mai primi sanctiune la prima abatere, ci doar un avertisment, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, deputatul PSD de Dambovita Corneliu Stefan. ''Saptamana aceasta a fost publicata in…

- Cristian Pomohaci a pierdut procesul cu Politia Rutiera din Dambovita. Fostul preot este nevoit sa plateasca amenda contraventionala pe care a primit-o in luna iunie a anului trecut. El a pierdut procesul pe care il intentase agentilor de la IPJ Dambovita, dupa ce a fost prins gonind cu viteza peste…

Joi, 8 februarie 2018, ora 17.00, la sediul Bibliotecii Judetene „I. H. Radulescu" Dambovita are loc prezentarea cartii „Nocturna cu

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca are relatii "corecte" cu Liviu Dragnea si ca nu s-a pus problema inlocuirii lui de la sefia PSD Dambovita. ''Am relatii corecte cu domnul Dragnea. Nu s-a pus niciodata problema…

- Universitatea din București sprijina antreprenoriatul romanesc prin implementarea proiectului “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes” – POCU/82/3/7/106186. Proiectul este dezvoltat incepand cu luna ianuarie 2018 in cadrul programului “Romania Start Up Plus!”…

- Fonduri europene pentru teleormanenii care vor sa deschida mici afaceri in Economie / Teleormanenii si locuitorii din alte 6 județe din sudul țarii vor putea accesa fonduri europene in valoare de cel mult 170.000 de lei (aproximativ 36.000 euro), pentru a deschide mici afaceri, printr-un nou proiect…

- In an centenar, PNL Dambovita si-a propus ca in fiecare luna sa organizeze un eveniment legat de un moment istoric. In luna ianuarie, ce putea fi mai frumos decat momentul 24 ianuarie 1859. Astfel, joi seara, 25 ianuarie 2018, Teatrul „Tony Bulandra” din Targoviste a fost gazda evenimentului „Unirea…

Deputatul USR Dambovița, Dumitru Lupescu s-a intors la copiii de la Școala multietnica „Smaranda Gheorghiu" din Targoviște, pentru a-i premia

- Viceprimarul din Targu Jiu, Adrian Tudor, vrea un nou regulament pentru parcarea masinilor apartinand firmelor. „Este deranjant ca, din orice parte ai intra in acest municipiu, gasesti in primul rand parcate pe dom...

- REWE Romania finalizeaza procesul de inchiriere a galeriilor comerciale din Braila, Bucuresti, Targoviste, Buzau si Ploiesti. In noul format, magazinele PENNY Market ocupa aproximativ 40% din suprafața totala a galeriilor, restul spațiului, cu o suprafața inchiriabila de circa 10.000 de metri patrați…

Liberalii dambovițeni, simt romanește, și intr-un numar destul de mare, au luat parte la evenimentele organizate in Piața Tricolorului din municipiul Targoviște, prilejuite de implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Liderul liberal dambovițean, Marius Caravețeanu ne-a declarat

- Militarul Florin Oprea care și-a ucis iubita a fost arestat pentru 30 de zile. Decizia aparține magistraților Tribunalului Militar București. In timpul audierilor, barbatul a plans și le-a spus procurorilor ca iși regreta fapta, conform digi24.ro . Barbatul și-a injunghiat iubita, care se afla intr-un…

- Plutonierul Florin Oprea, specialist in grupa reparatii si conservare a Depozitului 129 Materiale Tehnice din Targoviste, din subordinea Bazei 2 Logistica, a fost retinut marti, 23 ianuarie, dupa ce s a predat la sediul Politiei Titu, informeaza MApN. Subofiterul este angajat al M.Ap.N. din anul 2009,…

- Alexandra Elena Marin este tânara care a murit astazi dupa ce a fost înjunghiata de iubitul sau, într-un coafor din Titu, județul Dâmbovița. Alexandra avea doar 25 de ani. Cei doi aveau împreuna o fetița. Ucigașul este subofițer la Unitatea Militara Teiș, de lânga…

- Cine este subofițerul MApN din Dambovița care și-a ucis iubita din gelozie. Biroul de presa al Ministerului Apararii Naționale face urmatoarele precizari, cu privire la tragedia care a ingrozit pe toata lumea. Plutonierul Florin Oprea, specialist in grupa reparații și conservare a Depozitului 129 Materiale…

- O femeie de 25 de ani din județul Dâmbovița a încetat din viața azi dupa ce a fost înjunghiata de iubitul ei, pe fondul unor neînțelegeri. Barbatul și-a înjunghiat iubita la coafor, acolo unde aceasta se afla în calitate de clienta. Apoi criminalul a sunat la 112,…

- Targoviste, 15 ianuarie 2018 In cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Dambovita au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 859 de persoane, dintre care 517 din state terte si 342 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 24…

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, in data de 15 ianuarie 2018, Muzeul Național de Istorie a Romaniei prezinta publicului trei manuscrise - monumente ale limbii și culturii romane - tiparite in Veacul Luminilor: Cazania lui Varlaam, Indreptarea legii cu Dumnezeu și Psaltirea pre versuri tocmita. Muzeul…

- Sute de parinti din Targoviste au semnat o petitie pentru a o "salva" de la pensionare pe doctorita pediatru Marioara Stefan, care este si medic de familie. Oficialii DSP Dambovita considera ca medicul are varsta potrivita pentru a se retrage si i-a fortat mana in aceasta directie "spunand ca are prea…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia pe DN7 Bucuresti - Targoviste se desfasoara ingreunat (pe un fir, alternativ) la km 22+400 de metri, in zona localitatii Gulia din judetul Ilfov, aproape de limita cu judetul Dambovita, din cauza unui accident rutier. Accidentul a…

- Intrucat pe parcursul vacantei de iarna copiii au mai mult timp liber si pot fi implicati in evenimente care le pot afecta siguranta, IPJ Dambovita face o serie de reco-mandari : Nu deschideti niciodata usa necunoscutilor, chiar daca va spun ca sunt trimisi de parintii vostri. Usa trebuie sa fie mereu…

- Paula Blandu are in prezent 47 de ani, este originara din localitatea Malul cu Flori, din judetul Dambovita, si a ajuns pentru prima data la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj (ICUTR) in anul 2001, intr-o stare foarte grava. Cazul ei a fost prezentat Danielei Bartos,…

- Robert Gabriel Nisipeanu (18 ani), elevul din Dambovita care in primavara anului 2017 a trimis mesaje Politiei si Jandarmeriei amenintand ca va arunca in aer doua licee din Targoviste, a fost condamnat, miercuri de Curtea de Apel Ploiesti.

- Excelența Sa Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei, viziteaza județul Dambovița Vineri, conducerea CJ Dambovița a fost gazda Excelenței Sale Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei, cu prilejul vizitei in județul Dambovița. Vizita a debutat cu o intrevedere intre reprezentantii conducerii administratiei…

Un portret al Regelui Mihai a fost așezat de Mișcarea pentru coroana și regat Dambovița la sediul organizației din municipiul