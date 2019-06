Educatia medicala continua - o necesitate pentru orice clinician modern.

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa este condusa de medicul veterinar Darius Terheș, un nume cunoscut pentru cei care se ocupa de salvarea cainilor, apreciat pentru profesionalism și pasiunea pentru animale. Alaturi de el vor fi doi tehnicieni veterinari cu experiența in munca intr-un adapost canin, unul dintre ei fiind și conductor…

- Alte 83 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in 13 judete si in Bucuresti. Astfel, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 16.800, din care 64 de decese.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul…

- Iata 10 alimente cu proprietati antibiotice despre care lumea medicala se fereste sa vorbeasca. Usturoi Cativa catei de usturoi anihileaza bacterii, virusuri si infectii. Studii de laborator au scos la iveala faptul ca usturoiul poate ameliora SIDA, diabetul si tensiunea arteriala. Usturoiul…

- Un complex comercial din zona de Sud a Ploiestiului a fost evacuat, joi seara, dupa ce mai multe persoane au reclamat existenta unui miros ciudat, intepator in interiorul cladirii. Sase muncitori, angajati ai supermarketului, au ajuns in ambulanta.

- Noua copii și trei persoane angajate la o gradinița din Sibiu au fost diagnosticate cu gripa, reprezentanții Direcției de Sanatate Publica anunțand, luni, ca s-a recomandat suspendarea activitații unei grupe de preșcolari potrivit mediafax. Potrivit unui comunicat transmis de Direcția de Sanatate…

- Un rinichi provenind de la o femeie de 35 de ani infectata cu virusul HIV a fost transplantat la o alta persoana seropozitiva, a anuntat joi spitalul american Johns Hopkins din Baltimore, o premiera medicala in Statele Unite, potrivit AFP.

- Academicianul profesor doctor George Litarczek, considerat fondatorul specialitații anestezie-terapie intensiva (ATI) in Romania și unul dintre pionierii acestui domeniu la nivel mondial, a murit la varsta de 94 de ani, joi, in București, potrivit unui comunicat remis Mediafax."Prin dispariția…

- Convoiul oficial in care se afla președintele ucrainean Petro Poroșenko a fost atacat, duminica, de un grup de ultranaționaliști mascați, in timp ce se indrepta spre orașul Cerkasi, pentru a susține un discurs in cadrul campaniei electorale. Grupul de barbați mascați, sustinatori ai partidului de extrema-dreapta…