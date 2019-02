Educația digitală, esențială pentru dezvoltarea industriei IT din Romnia &"România este între primele țari din Europa la viteza de Internet, dar printre ultimele la gradul de penetrare în teritoriu&", încearca o explicație Ștefan Apateanu, antreprenor în domeniul IT.

&"Iar asta se leaga și de ce se întâmpla în școala, sau - mai degraba - de ce nu se întâmpla în școala&", adauga el, într-o discuție cu EURACTIV România.

Apateanu, fondator al companiei Edu Apps care activeaza în domeniul tehnologiilor pentru educație, cunoaște din interior sistemul educațional și spune ca nu este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a lansat marti functii in Europa prin care alegatorii pot identifica mai usor reclamele de campanie politica, esentiale pentru alegerile parlamentare europene din luna mai, pe fondul temerilor legate de posibile campanii de dezinformare din partea Rusiei si a riscurilor unor masuri din partea…

- in Competitia nationala pentru obtinerea certificatului „Scoala Europeana”, editia 2019 Ministerul Educatiei Nationale a lansat apelul national pentru inscrierea unitatilor de invatamant preuniversitar la cea de a XVI-a editie a competitiei pentru obtinerea certificatului „Scoala Europeana” in anul…

- Interviul se desfașoara vineri, 18 ianuarie, de la ora 11:00 atat pe Facebook DC News, cat și pe Youtube DC News. Ramaneți cu noi, pe DC News, pentru a urmari o discuție despre subiectele momentului. Cine este Dan Cristian Popescu Din luna august 2016, a renunțat la calitatea de deputat…

- Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, s-a declarat dezamagit ca parlamentarii conservatori "au pus interesul politic mai presus de interesul național" și au ajutat-o pe Theresa May sa supraviețuiasca moțiunii de cenzura. "Daca nu putem avea alegeri generale, poporul britanic trebuie sa aiba ultimul…

- „Am vrut sa reamintesc regulile europene. Este vorba de respectarea absolut necesara a statului de drept. Am spus ca Europa e facuta si din compromisuri, dar nu trebuie sa existe compromisuri pe aspectele esentiale, pentru ca aceste aspecte esentiale ar fi afectate negativ daca s-ar acorda o amnistie…

- Uniunea Europeana lucreaza pentru sa gasi o soluție la problemele privind bugetul Italiei, pentru a evita impunerea sancțiunilor impotriva Romei, a declarat marți Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Comisia…

- In urma selectiei nationale Miss Tourism International Romania 2018, organizata in capitala de catre agentia ExclusivEvent, agentia detinatoare a licentei Miss Tourism International 2018 in tara noastra, Ada-Maria Ileana a fost desemnata oficial sa reprezinte Romania in cadrul competitiei Miss Tourism…

- "Este un protest la care rezoneaza, totusi, mai multi francezi, nu este vorba despre o minoritate. Dincolo de violențe, acest protest arata ruptura dintre Macron si francezi. Cu alte cuvinte, ce s-a intamplat in Franta cu Macron reflecta ce s-a intamplat cu Cioloș si cu tehnocratii. Este un semnal…