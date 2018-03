Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și soțul sau sunt tare mandri de bebelușa lor. Tavi Clonda se gandește chiar la un clip cu fetița sa, care deja scoate niște sunete ca o cantareața. De cand in viața lor a aparut Victoria, prioritațile celor doi soți s-au schimbat. Bebelușa e centrul universului lor si totul se centreaza…

- Vestea ca Elena Basescu asteapta al treilea copil nu mai este de mult un secret, dupa cum a confirmat si aceasta, printr-un mesaj postat pe pagina personala de Facebook. Insarcinata in sase luni, EBA si iubitul sau, Catalin „Tomata” sustin ca abia asteapta venirea pe lume a micutei si sunt foarte fericiti.

- Daca Ellen Pompeo este o prezența obișnuita pe covorul roșu, fiica sa, Stella, se afla pentru prima data intr-o astfel de postura. Micuța a insoțit-o pe mama sa la o petrecere de la Hollywood! Ellen Pompeo și fiica sa, Stella Starul ”Anatomia lui Grey” s-a prezentat, ieri, la premiera filmului ”A wrinkle…

- De cand a devenit tata, Traian, fostul concurent de la "Mireasa pentru fiul meu", este in al noualea cer. Micuta care a venit pe lume le-a umplut sufletele de bucurie parintilor care sunt topiti dupa ea.

- Stelian Ogica si-a vazut visul cu ochii! Fiica sa, Raluca s-a maritat cu fotbalistul Adrian Ropotan, dupa sase ani si jumatate de relatie. La marele eveniment au fost invitate peste 300 de invitatati, printre care politicieni, fotbalisti celebri si artisti. Nasii cuplului au fost Gabi Badalau si Claudia…

- Olivia Buckland si Alex Bowman, fosti concurenti la Insula Iubirii, au hotarat ca este momentul sa isi uneasca destinele prin casatorie. Vestea cea mare a fost data de fericita mireasa intr-un interviu acordat recent.

- Vasilica Ceterasu si sotia sa formeaza unul dintre cele mai simple si frumoae cupluri din lumea muzicii. Artistul si sotia sa, care ii este mana dreapta pe scena, au impreuna o fetita care este lumina ochilor lor.

- Liviu, fost concurent la "Insula Iubirii", o tine pe Bianca in puf! De cand s-au intors din Thailanda cei doi au mers intr-o multime de vacante, in locul care mai de care mai interesante din intreaga lume.

- Feli si Tiri merg mai departe in concurs, dupa ce au castigat cea de-a patra semifinala disputata aseara, in Salina Turda. S-au facut cunoscuti in concursul de voci de la PRO TV, iar acum au evoluat pe scena Eurovisionului. Feli, acum artista consacrata, si Tiri, aflat la inceput de drum in muzica,…

- Desi sunt cam zgarciti in postari in mediul online, iata ca Raymond si Constantina le-au facut o mare surpriza fanilor. Cei doi fosti concurenti de la "Mireasa pentru fiul meu" s-au distrat pe cinste la o petrecere si au impartasit imagini cu fanii lor.

- O gripa puternica l-a facut pe artist sa ia masuri pentru a nu o tramsite mai departe. Tavi Clonda s-a izolat de familia lui, de teama ca micuța Victoria sa nu se imbolnaveasca. Tavi Clonda a ajuns pe medicamente, din cauza unei gripe care i-a dat de furca. Artistul urmeaza inca un tratament și și-a…

- Presupusa fiica a principelui Nicolae a implinit 2 ani. Mama fetiței, Nicolae Carjan, a postat pe o rețea de socializare o fotografie cu Iris Anna. „Petrecerea a inceput inca de dimineața! La mulți ani, draga mea Iris Anna! Iți mulțumesc pentru tot ceea ce m-ai invațat in acești doi ani de cand ai…

- Ionut si Loredana, fosti concurenti la „Mireasa pentru fiul meu”, trec prin clipe grele. Cei doi tineri sunt in doliu, dupa ce unchiul lui s-a stins din viata. Ionut si Loredana, fosti concurenti la „Mireasa pentru fiul meu”, si-au schimbat fotografia de profil de pe o retea de socializare cu una de…

- Amalia Enache a trait momente cumplite pe care mamele le inteleg cel mai bine. Fiica ei a fost in centrul unei situatii destul de tensionata, iar prezentatoarea TV s-a comportat exemplar in fata persoanelor implicate. Dupa ce si-a revenit din soc, vedeta le-a impartasit fanilor patania traita. Acestia…

- Cristiana și Marian, doi foști concurenți la emisiunea „Mireasa pentru fiul meu”, au postat pe pagina de Facebook o imagine cu fiul lor care a implinit 13 luni. Micuțul este de-o frumusețe rar intalnita. Deși nimeni nu le prea dadea șanse de reușite in relația pe care o au, dat fiind faptul ca Marian…

- Isabela, fiica Oanei Roman si a lui Marius Elisei, s-a transformat intr-o fetita superba. Micuta are 4 anisori si isi face parintii foarte fericiti. Oana o trateaza pe Isa ca pe o printesa si se mandreste cu ea ori de cate ori are ocazia. Fiica lui Petre Roman a postat o imagine de colectie cu ea si…

- In ziua cea mare, mireasa a aruncat buchetul in apele inghețate ale raului, dupa tradiția locala. Ce s-a intamplat imediat dupa acest obicei, a lasat cu gura cascata pe toți nuntașii.Cameramanul prezent la nunta a povestit totul: „Dupa ce mireasa a aruncat buchetul in apa, noi ne-am repezit la balustrada…

- Ionela si Teodor au fost doi dintre cei mai iubiti concurenti de la Mireasa pentru fiul meu, in urma cu un an! Acum, cand barbatul si-a serbat aniversarea, alaturi i-au fost alti concurenti de la indragita emisiune. Si a fost si o mega-petrecere, la munte! A

- Fetița fostului prezentator de televiziune Madalin Ionescu și a jurnalistei Cristina Șișcanu a implinit 9 luni. Micuța a fost inregistrata in timp ce spunea cuvantul „mama”. In aprilie 2017, Madalin Ionescu și soția sa, Cristina Șișcanu, deveneau parinții unei fetițe . Micuța, care a primit numele Petra,…

- Competitia "Mireasa pentru fiul meu" nu a legat doar destine, ci si multe prietenii. Dincolo de relatiile de dragoste care s-au infiripat in casa "Mireasa pentru fiul meu", s-au strans si multe prietenii.

- Maya, fetița cuplului de artiști Misha și Connect-R, a implinit 4 ani. Micuța este simpatica foc și aproape ca n-o mai recunoști fața de cum era bebeluș. Connect-R, pe numele lui real Stefan Mihalache, a decis, la 31 de ani, in 2013, sa renunțe la burlacie și s-a casatorit cu Misha . In luna ianuarie…

- Actorul are extrem de mare grija de fiica sa cea mica. Motivul pentru care Liviu Varciu iși va creștina fiica abia in luna mai, are de altfel legatura cu teama sa de a nu se imbolnavi. Artistul traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Este de doua ori tatic și are ocazia sa stea…

- Kassandra, fetita arsa cu tigara si otravita cu acid, pana sa fie adoptata de sotii Rotariu, continua sa lupte pentru a redeveni un copil pe deplin sanatos. Recent, micuta a efectuat mai multe controale la o clinica de renume din Franta, iar la vara va fi suspusa unei noi interventii chirurgicale. CANCAN.RO,…

- Oana Roman sustine ca Liviu Varciu s-a schimbat in bine dupa ce a devenit tata pentru a doua oara si ca a devenit mai responsabil. Artistul are o fetita cu Anda Calin. Micuta a venit pe lume anul trecut, in septembrie. „Nu l-as fi vazut niciodata sa devina asa de repede un tata atat de grijuliu. Este…

- Doi dintre cei mai controversați foști concurenți de la “Insula Iubirii”, Aurel și Diana, au in prezent o relație! Cei doi se pare ca și-au gasit in sfarșit fericirea, unul in brațele celuilalt. Daca anul trecut pe vremea aceasta, in timpul filmarilor emisiunii, cei doi abia se suportau, iata ca timpul…

- Intortocheate sunt caile iubirii! S-au dus in Thailanda pentru a-și testa relația cu alți parteneri, iar acum, la un an de la incheierea filmarilor pentru emisiune, au ajuns sa fie impreuna! Vorbim despre Diana Constantinescu, care a facut, pe ”insula”, un cuplu cu Ben, și despre Aurel, care a mers…

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Micuta s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum a fost nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Serena Williams a declinat participarea la editia de anul acesta a Australian Open, timpul sau fiind acum dedicat mai mult familiei si mai putin sportului.Serena Williams este de patru luni mamica, iar fiica sa, Olympia, este deja vedeta.

- Lavinia si Eduard sunt un cuplu foarte reusit, iar acest lucru se poate sesiza chiar din fotografiile pe care le posteaza pe retelele de socializare. Lavinia isi serbeaza ziua de nastere alaturi de Eduard, sotul ei.

- Ami și Liam Duggleby au trecut prin momente teribile, in urma cu un an, cand au descoperit ca fiica lor are mai probleme de sanatate. Micuța a pierdut lupta cu viața dupa doar trei saptamani, iar parinții ei au decis sa-i doneze organele. Astfel, ei i-au salvat viața lui Carrie, o tanara de 26 de ani,…

- Cristiana si Marian pot fi considerati doi oameni fericiti si impliniti. Casa "Mireasa pentru fiul meu" a reprezentat locul unde cei doi si-au inceput frumoasa poveste de dragoste, iar ulterior relatia a avansat cu pasi repezi.

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza de proporții din partea fiicei ei atunci cand a intrebat-o ce vrea sa devina atunci cand va crește. Micuța a avut raspunsul pregatit și și-a uimit mama.

- Simona Gherghea facut mai multe dezvaluiri la o emisiune tv. Simona Gherghe a facut marele anunt. Vedeta asteapta sa vina din nou barza "Parca ieri am nascut-o si nu dormeam noaptea. Ma simteam asa neputincioasa pentru ca trei luni de zile s-a chinuit, a durut-o burtica. Am trecut cu…

- Lavinia și Eduard de la MPFM sunt un cuplu extraordinar de frumos, iar in ziua de Craciun s-au pozat langa brad! Momentul pe care toata lumea il așteapta, și anume naștere, se apropie in curand, iar Lavinia și Eduard vor deveni, pentru prima oara, parinți!

- "Mi-ar placea sa vina un frate sau o surioara pentru Ana", a declarat Simona Gherghe, potrivit spynews.ro. Totuși, convinsa de faptul ca graba strica treaba, vedeta este precauta: "Acum asteptam sa ne mai revenim putin. Nu mai sunt foarte tanara pentru asta. Organismul are si el un ciclu si are nevoie…

- Simona Gherghe, marturisire emoționanta despre fiica ei, Ana Georgiana. Prezentatoare tv a povestit la Antena Stars despre cea mai frumoasa perioada din viața ei. „Parca ieri am nascut-o si nu dormeam noaptea. Ma simteam asa neputincioasa pentru ca trei luni de zile s-a chinuit, a durut-o burtica. Am…

- Corina si Traian formeaza unul dintre cele mai frumoase si admirate cupluri care au fost la "Mireasa pentru fiul meu". Dupa ce au aflat ca vor deveni parinti, cei doi au parte de un Craciun minunat impreuna.

- Simona Gherghe se bucura din plin de fetita ei, care a venit pe lume in urma cu mai bine de sase luni. Atat vedeta, cat si sotul ei, Razvan Sandulescu, au parte de momente unice alaturi de micuta Ana Georgia, care le insenineaza fiecare zi din viata.A A

- Simona Gherghe va petrece primul Craciun cu Ana Georgia, micuța pe care a adus-o pe lume in urma cu cateva luni. Prezentatoarea TV a pregatit bradul și le-a spus tuturor cum a reacționat micuța cand l-a vazut.

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pasi repede, dar acest lucru nu o bucura atat de mult si pe Antonia. Frumoasa cantareata va petrece Craciunul alaturi de Alex Velea si cei doi baietei ai sai, dar din pacate gandul ii va sta la fetita ei, Maya, care va fi departe.

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In prezent, tanara se poate considera implinita din toate punctele de vedere. Are un sot care o iubeste si, anul viitor, urmeaza sa devina mamica. A

- Edina, caștigatoarea "Mireasa pentru fiul meu", sezonul 1 traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa. Tanara a devenit pentru prima data mama la inceputul acestei toamne și de atunci fericirea a capatat un alt sens pentru ea.

- Ce vinde fiica lui Irinel Columbeanu pe internet. Irina este o mica afacerista la doar 10 ani și are deja mii de fani in mediul virtual. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani, din vanzarea plastilinei moale, a carui pret variaza intre 20 si 48 de lei. „Straluceste in intuneric. Nu uitati…

- Paula Chirila si Marius Aciu au divortat, in cele din urma, dupa ce fusesera la un pas in urma cu doi ani. Fosta prezentatoare a emisiunii ”Mireasa pentru fiul meu” nu resimte de niciun fel socul despartirii.

- Lavinia și Eduard s-au cunoscut la ”Mireasa pentru fiul meu” și au fost de atunci unul din cele mai iubite cupluri ale emisiunii. Ei au ramas impreuna, iar acum sunt pe cale sa devina parinți. Cei doi au postat pe Facebook mai multe poze cu ecografia facuta recent, dar și cu ei doi imbrațișați și fericiți.…

- Dupa ce Paula Chirila si Marius Aciu au divortat in mare secret, prezentatoarea emisiunii "Mireasa pentru fiul meu" se distreaza de minune alaturi de fiica sa. Cele doua au iesit in oras si s-au filmat in timp ce cantau impreuna.

- Lavinia si Eduard de la MPFM vor fi cei mai fericiti parinti! Cei doi formeaza un cuplu inca din timpul emisiunii difuzate pe Antena 1. Acestia au postat pe retelele de socializare fotografii cu burtica Laviniei, inainte de nastere.