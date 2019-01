Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul francez Edouard Philippe a anuntat joi declansarea unui 'plan legat de un Brexit fara acord' pentru a raspunde situatiei 'tot mai putin improbabile' a unei iesiri dezordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite AFP, relateaza Agerpres.'Responsabilitatea guvernului…

- Prim-ministrul francez Edouard Philippe a anuntat joi declansarea unui 'plan legat de un Brexit fara acord' pentru a raspunde situatiei 'tot mai putin improbabile' a unei iesiri dezordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite AFP. 'Responsabilitatea guvernului este…

- Guvernul irlandez va cere Uniunii Europene asistenta financiara de urgenta daca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste blocul comunitar in luna martie fara un acord de retragere, a declarat joi ministrul agriculturii irlandez Michael Creed, transmite dpa. Irlanda…

- Irlanda nu exclude posibilitatea de a-i solicita Uniunii Europene sa relaxeze sau chiar sa renunte la unele reguli ale pietei unice in cazul unui Brexit fara acord pentru a evita instalarea unei frontiere dure pe insula Irlanda, a declarat miercuri ministrul de externe si vicepremierul irlandez Simon…

- Premierul francez, Edouard Philippe, a anuntat marti suspendarea, pentru sase luni, a trei masuri fiscale care urmau sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2019, printre care se regasea si o taxa pe carburanti care s-a aflat la originea protestelor "vestelor galbene", informeaza Reuters si AFP. "Chiar…

- Comisia Europeana a publicat marti o lista cu masuri ce trebuie luate de urgenta daca devine ''probabil'' scenariul cu absenta unui acord privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza AFP. Textul prezinta ''un numar limitat de actiuni de urgenta ce trebuie aplicate…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, crede ca se va ajunge la o ințelegere cu Bruxelles-ul pana pe 21 noiembrie in negocierile pentru ieșirea Marii Britanii din UE, arata o scrisoare adresata parlamentarilor pentru Brexit publicata miercuri, relateaza AFP.