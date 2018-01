Stiri pe aceeasi tema

- Editura Gallimard a anuntat joi ca suspenda proiectul publicarii pamfletelor antisemite ale scriitorului Louis-Ferdinand Celine, intentie care a starnit o adevarata polemica in ultimele zile, in Franta, informeaza AFP. ''In numele libertatii mele de editor si a sensibilitatii la epoca in care traiesc,…

- Orasul-statiune Singeorz-Bai din judetul Bistrita-Nasaud, situat la poalele muntilor Rodnei, la aproximativ 50 de kilometri de municipiul Bistrita, a devenit o palida amintire a ceea ce a fost odata, incasarile din turism la bugetul local fiind nule, iar peste iarna fiind complet lipsit de turisti,…

- Un nou proiect de lege privind castrarea pedofililor va fi depus in Parlament, in contextul cazului polițistului care a abuzat doi minori , in Drumul Taberei. Inițiatorul este deputatul PSD Catalin Radulescu. El afirma ca a fost printre semnatarii propunerii legislative pe aceeași tema din 2014, care…

- "Acest audit se limiteaza la animalele de ferma, acestea facand obiectul celei mai mari parti din legislatia UE in materie. In UE, exista aproximativ 4,5 miliarde de pui, de gaini ouatoare si de curcani si circa 330 de milioane de vite, porcine, caprine si ovine. Pe langa conditiile de viata ale…

- Trenul a transportat containere de 12 metri de la Wuhan, China, la Dourges, Nordul Franței, pentru clientul sau PSA, in mai puțin de 3 saptamani. Trenul bloc a plecat pe data de 3 noiembrie din Wuhan, ruta sa traversand Kazakhstan, Rusia, Bielorusia, Polonia și Germania inainte de a ajunge la terminalul…

- Primul tren bloc complet GEFCO pe Drumul Matasii: din China in Franța in mai puțin de 3 saptamani Pe data de 22 noiembrie, GEFCO a salutat sosirea in Franța a trenului bloc incarcat complet cu containerele sale, dupa un parcurs de 11.000 km, avand ca punct de plecare China. Trenul a transportat containere…

- Asociația „Clubul Tinerilor din Sfantu Gheorghe” a incheiat cu success proiectul „YMCA: Youth Mix Culture Adventure” finanțat de catre Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formarii Profesionale prin programul Erasmus+. Proiectul a implicat 12 organizații din Ungaria,…

- Un fragment dintr-o carte a scriitorului francez Claude Simon, laureatul premiului Nobel pentru literatura pe 1985, a fost trimis spre publicare unui numar de 19 edituri din Franta, fara a li se preciza acestora autorul, in cadrul unui experiment,...

- Regele Mihai a povestit in presa experienta sa cu Adolf Hitler. „Da, l-am intalnit pe Hitler de doua ori. Prima data, cand ne-am intors din Anglia si Franta in 1938 cu tatal meu, Regele Carol al II-lea, iar ei doi au purtat discutii. Nu stiu ce au discutat, pentru ca eu nu vorbesc germana. A […]

- Fostul presedinte al FRF, Mircea Sandu, a venit cu o varianta surprinzatoare pentru rezolvarea conflictului dintre Gigi Becali si CSA. Conform declaratiei omului care a condus fotbalul romanesc, CSA ar trebui sa-i cedez clubul finantatorului FCSB in schimbul sumei de un leu, dar cu promisiunea ca…

- Telefoanele mobile vor fi interzise oficial la scoala in Franta, incepand din anul scolar 2018-2019. Ministrul Educatiei de la Paris a anuntat ca se lucreaza inca la modalitatile de implementare a masurii. Cel mai probabil, vor exista dulapuri incuiate, in care elevii sa isi lase telefoanele cand ajung…

- Parlamentarii vor sa modifice impozitul auto, astfel incat proprietarii masinilor cu capacitate cilindrica mare sa plateasca mai putini bani, scrie stirileprotv.ro. Conform sursei citate, proiectul a fost depus in Senat, fiind semnat de mai multi alesi de la PNL, USR, PMP, PSD si din grupul…

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella. Ministrul agriculturii Petre Daea spune ca deocamdata nu exista nicio problema in tara noastra. Punctul national de contact…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova a decis, luni, ca proiectul de modificare a Constitutiei care prevede in textul Legii supreme integrarea europeana ca orientare strategica a tarii poate fi adoptat de catre Parlament, relateaza site-ul Radio Chisinau.

- Prezenta ruteniului pe teritoriul Romaniei nu a mai fost detectata ulterior datei de 3 octombrie. Masuratorile efectuate de Institutul de Securitate Nucleara din Franta arata ca nivelul concentratiei nu a pus in pericol sanatatea populatiei sau mediul, au transmis, luni,

- Acesta este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de tentativa la folosirea sau prezentarea cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. „In cursul lunii martie 2012, inculpatul Necula…

- O sesime dintre solariile Romaniei sunt la Matca, iar productia anuala de legume depaseste 200 de milioane de kilograme, scrie adevarul.ro . Ca afacerea merge bine stau marturie nu doar cantitatile uriase vandute de matcasi, cat faptul ca, efect direct al prosperitatii, hectarul de arabil a ajuns…

- Proiectul de Lege privind bugetul pentru anul 2018 a ajuns in Parlament. Pana luni dupa amiaza, alesii pot depune amendamente, in scopul unei cheltuiri cat mai eficiente a banilor publici. Pentru investitiile din Maramures, primariile asteapta, la fel ca in fiecare an, sa intre pe lista de prioritati.…

- Miniștrii de Externe ai statelor membre UE vor anunța luni o lista a proiectelor comune pe care le doresc implementate in cadrul noii strategii de Aparare comuna europeana, proiect lansat inițial de Franța și Germania. Lista, obținuta de Politico , conține 17 proiecte care acopera domenii de tipul pregatire,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala turca, relateaza Reuters.…

- Proiectul ”SIMT ȘI EXPRIM”, proiect cofinantat din bugetul local al municipiului Campia Turzii pe anul 2017, al carui beneficiar este Asociația Pro Assisto, s-a implementat in municipiul Campia Turzii, in perioada de 29.09 –.08.12.2017. Read More...

- Liderul PNL Ludovic Orban a lansat, vineri, un avertisment catre senatorul Daniel Zamfir, care a semnat o inițiativa legislativa de plafonare a dobanzilor cu care partidul din care face parte nu este de acord. ”Ma deranjeaza ca este sustinut de consilierul premierului Tudose si nu cred ca voi accepta…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de Franta, cu scorul de 26 17 17 7 , vineri seara, la Trier, in ultimul meci al tricolorelor in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania, informeaza Agerpres.ro Romania, care era deja castigatoarea grupei inaintea meciului, a cedat fara…

- Anul 2017 a fost unul prolific pentru luptatorii reșițeni, care au cucerit numeroase medalii atat pe plan național, cat și internațional. Așa se explica faptul ca in clasamentul celor mai buni sportivi ai Clubului Sportiv Municipal Reșița se afla cinci reprezentanți ai luptelor. Pe langa…

- Guvernul a aprobat miercuri proiectul bugetului de stat pe 2018. A avut loc ”aprobarea bugetului de stat, una dintre cele mai importante acte normative pe care le emite Guvernul. In pofida tuturor criticilor corului bocitoarelor, este un proiect bun pentru un an bun, bazat pe cifre care nu sunt nicidecum…

- In urmatoarele patru decenii varsta medie de pensionare ar putea crește cu aproximativ doi ani, in randul tarilor membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, scrie zf.ro. Cea mai mare crestere este anticipata in tari ca Danemarca, Italia si Olanda, unde varsta de pensionare este…

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, informeaza AFP. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe si produsul intern brut, adica ponderea ocupata…

- Proiectul de lege privind modificarea Codului Audiovizualului, prin care se propune interzicerea propagandei ruse in Republica Moldova, a fost votat de Parlament joi, 7 decembrie, in doua lecturi.

- Mercedes a vandut pe plan global 2,09 milioane de vehicule in perioada ianuarie-noiembrie 2017, un nivel record, datorita unui avans de 27,3% in China si de 7,3% in Europa, in timp ce in SUA livrarile au scazut cu 2%. "Mercedes a depasit pentru prima data pragul de doua milioane de vehicule…

- Proiectul strategiei de extindere a UE urmeaza sa includa criteriile generale pentru aderarea Serbiei și a Muntenegrului la UE.Documentul vizeaza incheierea in 2023 a negocierilor de aderare a Serbiei și intrarea efectiva a țarii in UE in anul 2025.''Comisia Europeana pregatește…

- „Proiectul adoptat de catre Camera Deputatilor prevede ca unele interdictii aplicate deputatilor si senatorilor in perioada 2007-2013, pe baza rapoartelor ANI, inceteaza de drept. Concret, aceasta inseamna ca ANI nu va mai putea fi folosita, ca si pana acum, pe post de ciomag politic, pentru eliminarea…

- Proiectul PSD-ALDE de modificare a Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor intra miercuri la dezbatere si vot in plenul Camerei Deputatilor, prima camera sesizata, cu un raport din partea comisiei speciale parlamentare conduse de deputatul PSD Florin Iordache ce contine aproximativ…

- Johnny Hallyday, cel mai mare star rock cunoscut de Franța, a murit in noaptea de marți spre miercuri, la 74 de ani, ca urmare a unui cancer la plamani, a anunțat soția sa, Laeticia, preluata de AFP. "Johnny Hallyday a plecat. Scriu aceste cuvinte fara sa cred asta. Și totuși…

- Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) si Compania Nationala de Administrare a Infrastructuriii Rutiere (CNAIR) au incheiat un contrat ...

- In prezent se afla in faza de avizare la ministere un proiect de act normativ prin care fermierii care doresc vor primi gratuit purcei din rasele Bazna și Mangalița, pe care ii vor crește pana la minimum 130 de kilograme. Jumatate din efectiv va fi preluat apoi de un procesator la un preț…

- 18 decembrie a fost votata Ziua Minoritatilor Nationale din Romania. Deputații au votat proiectul prin care declara ziua de 18 decembrie sarbatoare naționala cu 279 de voturi ”pentru” si 4 abtineri. Proiectul de lege prevede ca anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Minoritatilor Nationale…

- Proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor este construit pe un deficit cash estimat la 2,97% din PIB, deficitul ESA fiind preconizat la 2,96% din PIB, iar in sectorul bugetar vor fi mentinute masuri precum compensarea cu zile libere si nu in bani a muncii efectuate suplimentar, neacordarea…

- Persoanele care nu vor face publice lucrarile in baza carora au finalizat cursurile de licenta, masterat sau doctorat vor risca nerecunoasterea titlului obtinut, potrivit unui proiect de lege depus de USR. Specialistii in Educatie spun ca proiectul ar putea sa ajute la dezvoltarea si transparentizarea…

- Potrivit legii promovate de sindicatul Solidaritatea (Solidarnosc), incepand cu 1 martie anul viitor, magazinele vor fi deschise doar in prima și in ultima duminica a lunii, iar incepand cu 1 ianuarie 2019, vor fi deschise doar ultima duminica a lunii, pentru ca in 2020 comerțul in zilele de duminica…

- Parlamentul polonez dominat de conservatori a votat vineri pentru interzicerea comertului duminical, interdictie ce se va aplica in mod gradual si va deveni efectiva complet in 2020, informeaza AFP. Potrivit legii promovate de sindicatul Solidaritatea (Solidarnosc), incepand cu 1 martie anul…

- Starea de urgența, care inițial era prevazuta sa dureze trei luni, a fost prelungita in șase randuri, ultima data in luna iulie cand Parlamentul a votat pentru extinderea acestui regim de excepție.Ea urmeaza sa fie inlocuita cu o noua lege antiterorista, promulgata luni de președintele…

- Roots Revival concerteaza la Brasov, in cadrul turneului dedicat lansarii albumului “Quieter than Silence”. Roots Revival este la al 3-lea album. Dupa “Chapter one – Maramures” și “Chapter Two – Colors of Maria” (Maria Tanase), care au avut ca sursa de pornire radacinile folclorului romanesc, “Quieter…

- ''Aceasta lege ne va permite sa ieșim din starea de urgența incepand cu 1 noiembrie, asigurand in același timp securitatea concetațenilor noștri'', a declarat Macron, care și-a pus semnatura pe document in fața camerelor de televiziune, in biroul sau de la Palatul Elysee, in prezența ministrului…

- Vinul Moldovei a impresionat cunoscatori in domeniu din Bordeaux, regiunea franceza devenita model pentru intreaga lume a vinurilor. Un massterclass urmat de o degustare oficiala a Legendei vii a Moldovei a avut loc in Cetatea Vinului (La Cite du Vin), orașul muzeu consacrat acestei bauturi, situat…

- UBB: Pregatim publicarea a opt volume cu documentele Marii Uniri Universitatea Babeș-Bolyai pregatește un amplu proiect dedicat Centenarului Romaniei, care vizeaza publicarea a opt volume cu documentele Marii Uniri, respectiv texte de sinteza istorica referitoare la acest moment important din trecutul…

- Parlamentul francez a adoptat miercuri, printr-un ultim vot al Senatului, proiectul noii legi antiteroriste, care va inlocui de la 1 noiembrie prevederile starii de urgenta instituite dupa atentatele islamiste de la Paris din noiembrie 2015, transmit DPA si AFP.