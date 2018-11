EDITORIAL: Ziua Armistitiului mondial, eclipsata de scandalul Clejanilor! In ce tara traim? Ziua de 11 noiembrie este sarbatoare nationala in calendarul multor tari europene, zi in care, prin semnarea armistitiului de la Compiegne, se consfintea terminarea operatiunilor militare din Primul Razboi Mondial, conflagratie soldata cu 10 milioane de militari morti, 10 milioane de victime civile, 4 milioane de vaduve, 7 milioane de orfani si 6 milioane de mari mutilati. Legitimata ulterior prin semnarea tratatului de la Versailles, in iunie 2019, marea conflagratie mondiala a deschis drumul spre independenta statala a tarilor subjugate de marile imperii, fiind si conditia care a permis realizarea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

