Editorial zguduitor al lui Florin Negruțiu: ”Cred că statul român își joacă existența la Caracal” Jurnalistul Florin Negruțiu scrie in Republica un articol in care ne propune sa ne gandim cum ar aratat viața personajelor din ultima saptamana daca Alexandra se sfarșea in durere, singuratate și ignoranța publica, ca și alte fete disparute, cum ar arata viața noastra daca ea nu suna la 112. Intitulat ”De ce nu-i credem. Daca Alexandra n-ar fi sunat la 112…” articolul lui Negruțiu ne descrie cum arata monstruozitatea in care traiam fara sa o observam. ”Daca Alexandra n-ar fi sunat la 112, un Renault argintiu ar fi oprit in aceasta dimineața in centrul orașului Caracal. Din el s-ar fi dat jos un… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

