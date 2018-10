Editorial: Mi-e rusine de noi. Colectiv, 3 ani, 65 de rugaciuni inaltate spre cer si atat!

Stiri pe aceeasi tema

- O supraviețuitoare a incendiului din Colectiv a scris pe rețelele sociale o poveste sfașietoare despre drama parinților care și-au pierdut copiii in incendiu, dar și despre viața ei de dincolo de tragedie. Noaptea de 30 octombrie 2015 din Colectiv este una pecetluita in calendarul Romaniei ca fiind…

- „Oameni buni, opriti live-urile de la volan! Intelegeti ca nu sunteti cu nimic mai cool daca va filmati in timp ce conduceti. Va puneti in pericol pe voi, dar si pe ceilalti participanti la trafic. Filmarea are mari sanse sa apara in buletinele de stiri, iar despre voi sa se vorbeasca la trecut.…

- Mara Banica a fost amenintata cu moartea de Magdalena Serban, cunoscuta si drept "criminala de la metrou", sau, cel putin, acest lucru indica mesajul pe care l-a primit. Mara Banica a primit un mesaj pe Facebook in care era amenintata de o persoana care indica a fi Magdalena Serban, femeia care a impins-o…

- ”Nu s-a schimbat nimic de la Colectiv! Colegul nostru Doru Oprea, care a fost operat dupa mitingul din 10 august pentru a-i scoate din picior capacul unei grenade folosite de jandarmi, a ieșit din spital cu o infecție! De ce dupa aproape trei ani de la tragedia din Colectiv, nu s-a schimbat nimic…

- Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) DSU, criticat dur pe Facebook dupa moartea unui protestatar din Piața Victoriei. DSU a facut mai multe precizari in cazul lui Ilie Gazea, barbatul de 62 de ani, din Turnu Magurele, care a murit dupa ce ar fi inhalat gaze lacrimogene la protestul din 10…

- Ce a scris Mihai Fifor, ministrul Apararii, in urma cu puțin timp pe Facebook : „Ieri, si sustin cu tarie aceasta propunere, colegul nostru, europarlamentarul Dan Nica, a solicitat constituirea unei comisii parlamentare de ancheta pentru analizarea evenimentelor din 10 august. Pentru asta a fost amenintat…

- "L-au omorat si pe judecatorul Stan Mustata! Este judecatorul care a fost constatat a fi "corupt" fix cand trebuia sa intre la ultimele termene din dosarul Voiculescu, Fix atunci! Cand era inregistrat pe mandatele de sute de luni ca nu il va condamna pe Voiculescu. A intrat in complet cu degetul…

- Moartea lui Ilie Micolov, rapus de boala la 68 de ani, pe 21 iulie, i-a afectat teribil pe Adrian si pe Daniela Daminescu, prieteni buni ai marelui cantaret de folk. Revoltata de anumite randuri aparute in presa despre Micolov, sotia cantaretului de muzica usoara a rabufnit pe Facebook, reprosandu-le…