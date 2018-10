Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta extraordinara astazi la Strasbourg privind situatia din Romania. Respectarea statului de drept si independenta justitiei sunt subiectele de discutie ale Comisiei pentru libertati civile din Parlamentul European. Intalnirea are loc cu doua zile inainte ca aceste teme sa fie dezbatute in plenul…

- Eurodeputatul PSD, Claudia Țapardel, a afirmat ca este "scandalos" faptul ca, in ședința de luni a Comisiei LIBE din Parlamentul European, nu se mai dezbat protocoalele secrete și efectele lor asupra justiției ș...

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European se va reuni luni seara la Strasbourg, intr-o sedinta extraordinara care are pe ordinea de zi si situatia din Romania, inclusiv independenta sistemului judiciar. Informeaza News.ro....

- Un „schimb de opinii” cu scantei, in prezența lui Timmermans Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European se reuneste, luni seara, la Strasbourg, intr-o „sedinta extraordinara” pe tema situatiei din Romania, inaintea dezbaterii din plenul PE referitoare…

- Comisia parlamentara de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestora s-a reunit marti in prima sedinta. Senatorul PSD Daniel Butunoi a fost ales presedinte al Comisiei. Biroul…

- In prima ședința, care are loc marți, va fi desemnat biroul de conducere, a declarat senatorul PSD Daniel Butunoi, pentru Agerpres. Potrivit senatorului social-democrat, biroul comisiei va fi format din presedinte (PSD), vicepresedinte (PNL) si secretar (USR). Pe ordinea de zi figureaza…

- Invitat la Antena 3, la emisiunea " 100 de minute", prezentata de Alessandra Stoicescu, Ion Cristoiu a spus ca premierul Viorica Dancila nu va da ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere pentru ca in urmatoarele saptamani va merge in Parlamentul European. Surse din Partidul Social-Democrat…

- "Refuz sa semnez aceasta lege si o trimit inapoi in Dieta (camera inferioara a Parlamentului polonez) pentru a fi reexaminata", a declarat seful statului polonez intr-o alocutiune televizata.Reforma "ar insemna ca o proportie foarte mare a cetatenilor nu ar fi reprezentata in Parlamentul…