Editorial de Claudiu Săftoiu. Pătații României își inventează propria ”listă neagră UE” Fumigene politice din ce in ce mai primejdioase pentru Romania intoxica relația noastra cu Uniunea Europeana (UE). La 11 ani de la aderare, un guvern zevzec, dat de o clasa politica deplorabila – Guvernul Dancila -, inventeaza o uluitoare operațiune de sucire a minților romanilor și ventileaza in mass-media o ”lista neagra a Bruxelles-ului” , privind dosarele penale ale unor foști inculpați politicieni. O operațiune uriașa de manipulare, cu concursul unor politicieni penali de coaliție, acuza UE de ingerințe juridice, indreptate doar spre ”luminile” politice din Romania: Adrian Nastase, Liviu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a trimis miercuri o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in care cere explicații referitoare la scrisoarea trimisa la 10 octombrie 2010 de Comisia Europeana Guvernului Romaniei si care continea 21 de cerințe legate de Mecanismul de Cooperare și…

- Premierul Viorica Dancila i-a trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care cere explicații referitor la scrisoarea atribuita Comisiei Europene la 10 octombrie 2010 și care conține 21 de cerințe adresate de instituția europeana Guvernului Romaniei referitoare la…

- In calitate de prim-ministru al Guvernului Romaniei, am responsabilitatea sa apelez la toate parghiile legale și morale pentru protejarea și promovarea Romaniei ca stat democratic in care funcționeaza separația puterilor in stat, independența justiției și in care sunt garantate drepturile și libertațile…

- Scrisoarea premierului Viorica Dancila catre presedintele CE J.C. Junker În calitate de prim-ministru al Guvernului României, am responsabilitatea sa apelez la toate pârghiile legale si morale pentru protejarea si promovarea României ca stat democratic în care functioneaza…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, ca in cursul zilei ii va trimite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, pentru a cere detalii si informatii, dupa ce Ministerul Justitiei i-a confirmat ca au existat mai multe cereri din partea Comisiei Europene legate de situatia…

- „In spațiul public a aparut un document al Comisiei Europene datat 10 octombrie 2012 in care erau solicitate situația unor dosare aflate pe rol și mai grav faptul ca in acea scrisoare aveam și nume despre care se cerea stadiul in care se afla procesul și pașii care trebuiesc urmați, ceea ce mi se pare…

- Dancila ii cere lui Juncker sa explice de ce Comisia Europeana s-a interesat de dosarele din justiție: ”Astfel de practici au mai fost facute”, a spus șefa Executivului, miercuri, in ședința de Guvern, ea precizand ca a primit in dimineața aceasta documente de la Ministerul Justiției care confirma ceea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei nu face parte din niciuna dintre cele trei puteri ale statului pentru ca ea trebuie sa ramana arbitrul echilibrului dintre puterile statului, a declarat, marti, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, intrebat de presa cum comenteaza decizia CCR de a nu mai participa…

- Comisia Europeana ofera o prima reacție, la solicitarea ziarului Libertatea, dupa ce a fost acuzata ca, in 2012, a cerut informații despre stadiul in care se afla procesele unor inculpați celebri din Romania. Ulterior acestor acuzații, lansate la postul Antena 3, premierul Viorica Dancila i-a solicitat…

- Premierul Viorica Dancila, directiva urgenta catre Tudorel Toader: Sa spuna daca s-au primit la Ministerul Justiției, in perioada 2012-2018, cereri de la Comisia Europeana privind persoane penale, a transmis, luni, șefa Executivului, intr-o scrisoare deschisa transmita de Biroul de Presa al Palatului…

- Presedintele Curtii Constitutionale (CCR) s-a intalit joi cu reprezentantii Comisiei Europene, veniti la Bucuresti pentru a discuta cu oficialii romani din sistemul judiciar pe subiectul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), raportul prin care UE evalueaza progresele Romaniei si Bulgariei in…

- Delegația misiunii de evaluare Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, la intalnirea cu delegatia misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul MCV, ca si-ar dori ca Mecanismul de Cooperare si Verificare sa se limiteze la domeniul sau de aplicare, fara a fi exportat in alte categorii…

- Conducerea Inspectiei Judiciare (IJ) a discutat, joi, cu expertii Comisiei Europene (CE), aflati in misiune de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), despre preconizatele modificari ale legilor Justitiei. Potrivit unui anunt postat, vineri, pe pagina de Facebook a…

- Conducerea Inspectiei Judiciare (IJ) a discutat, joi, cu expertii Comisiei Europene (CE), aflati in misiune de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), despre preconizatele modificari ale legilor Justitiei. Potrivit unui anunt postat, vineri, pe pagina de Facebook a IJ, intalnirea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi, la intalnirea cu delegatia misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul MCV, ca si-ar dori ca Mecanismul de Cooperare si Verificare sa se limiteze la domeniul sau de aplicare fara a fi exportat in alte categorii de mecanisme, precizand ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi, la intalnirea cu delegatia misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul MCV, ca si-ar dori ca Mecanismul de Cooperare si Verificare sa se limiteze la domeniul sau de aplicare fara a fi exportat in alte categorii de mecanisme, precizand ca…

- "Discutia s-a axat pe Mecanismul de Cooperare si Verificare. Stiti ca urmeaza sa vina in misiune o echipa din partea Comisiei Europene. Ministrul Toader a avut o intrevedere saptamana trecuta cu procurorul general si cu procurorul sef al DNA, si banuiesc si de la DIICOT. Am facut o trecere…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea pe care a avut-o luni cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat tema Mecanismului de Cooperare si Verificare si a subliniat ca trebuie gasite solutii de accelerare a masurilor pentru indeplinirea angajamentelor Romaniei…

- PNL a cerut convocarea de urgența Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru a decide asupra solicitarii de sesizare a Comisiei de la Veneția in legatura cu modificarile aduse Legilor Justiției. Astazi, in urma demersului PNL, Biroul permanent al Camerei Deputaților a…

- „Prin prezenta, grupul parlamentar PNL va solicita sa cereti un punct de vedere din partea Comisiei pentru Democratie de Drept (Comisia de la Venetia) cu privire la modificarile propuse privind legea nr. 303/2004, legea 304/2004 si legea 317/2004", se arata in scrisoarea liberalilor. PNL ii…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu susține ca vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis mesaje extrem de incurajatoare in legatura cu Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). Ministrul a mai spus la Digi24 ca oficialul european „a facut o declarație extrem de tranșanta…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu susține ca vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis mesaje extrem de incurajatoare in legatura cu Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). Ministrul a mai spus la Digi24 ca oficialul european „a facut o declarație extrem de tranșanta…

- Meleșcanu, despre vizita lui Timmermans: „Mesajele au fost extrem de incurajatoare in legatura cu MCV”. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, la Digi24 , ca el vede „partea plina a paharului” in cazul vizitei la București a prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. „Dumneavoastra…

- Raluca Turcan a prezentat vineri, intr-o conferinta de presa, concluziile sale in urma vizitei la Bucuresti a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Concluziile sunt cele pe care le asteptam: 1. Romania este sub o monitorizare extrem de atenta din partea Comisiei Europene…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, crede ca au scazut "dramatic" sansele pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Justitie si ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni. Raluca Turcan a prezentat vineri,…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a afirmat ca un nou eșec al eliminarii Mecanismului de Cooperare și Verificare al Comisiei Europene in 2019 va fi cauzat exclusiv de asaltul și de atacurile lui Liviu Dragnea și ale PSD la adresa sistemului de justiție.Citeste si: Nu se mai SCHIMBA nimic: Klaus…

- Numarul doi din Comisia Europeana, Frans Timmermans, i-a avertizat pe politicieni ca Romania risca sa faca pasi inapoi in ceea ce priveste independenta Justitiei. In plus, oficialul a aratat ca Romaniei s-ar putea sa nu-i fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare nici in 2019.

- Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, susține ca Romania este aproape de a indeplini toate condițiile pentru eliminarea monitorizarii pe justiției prin Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). „Mesajul meu e sa alergați in continuare, dar nu in direcția greșita! Alergați catre linia…

- Cand va scapa Romania de Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV)? Este intrebarea pe care ne-o adresam cu totii. Frans Timmermans a facut un anunt soc. 2019 nu este un termen limita. Incercarea de schimbare a legilor justitiei i-a scos din minti pe oficialii europeni. Anuntul lui Timmermans facut…

- Frans Timmermans, la intalnirea cu Iohannis: Atacurile la adresa justitiei creeaza o imagine negativa tarii Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile…

- "Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel referitor la modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie. Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic angajat in respectarea statului de drept, in garantarea independentei sistemului judiciar și…

- Frans Timmermans s-a intalnit cu Klaus Iohannis. Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii dintre cei doi a fost legate de legile justiției. Șeful statului i-a spus prim-vicepreședintelui Comisiei Europene ca eficiența DNA este de necontestat. „Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic…

- Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel referitor la modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie. Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic angajat in respectarea statului de drept, in garantarea independentei sistemului judiciar…

- Prim-vicepreședintele CE Frans Timmermans a tras un semnal de alarma in timpul intalnirii cu membrii Comisiei Iordache. El a avertizat ca va pastra Mecanismul de Cooperare și Verificare in domeniul justiției (MCV) dupa 2019, fara nicio ezitare, daca va fi cazul si a subliniat ca oamenii obișnuiți…

- Intalnire pe tema legilor justitiei Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a întâlnit, în cursul diminetii, cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si cu membri ai Comisiei parlamentare speciale privind legile justitiei. În cadrul întâlnirii…

- Tariceanu, dupa intalnirea cu Timmermans: Ministerul Justiției a finalizat proiectul de lege de modificare a Codului Penal, pentru punerea in acord cu deciziile CCR, a anunțat, joi, președintele Senatului, intr-un comunicat oficial. Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei, l-a primit…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane sa aplice recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), relateaza Novinite.

- O noua misiune de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni in Romania in perioada 14-16 martie, iar ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a solicitat informatii de la comisia juridica privind stadiul proiectelor legislative din acest domeniu, a anuntat…

- Romanii spera ca, pana in 2019, sa fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare, pentru ca "nu este normal ca Romania sa preia presedintia (Consiliului Uniunii Europene - n.r.) cu o sanctiune", a declarat, miercuri, la Bruxelles, premierul Viorica Dancila, in conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, ii cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind justiția din Romania, transmite Hotnews. Intr-o scrisoare adresata lui Jean Claude Juncker, Krichbaum…

- El a facut referire la afirmatiile presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, de saptamana trecuta, conform carora, daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen vor fi 'in alti termeni'.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- Pozitia presedintelui Comisii Europene, Jean Claude Juncker, in privinta legilor Justitiei dovedeste “ca agenda paralela a lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu este impotriva intereselor strategice ale Romaniei”, spun oficialii PNL. Potrivit acestora, dezbaterile parlamentare pe modificarile…

- Daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen vor fi "in alti termeni", locul "natural" al tarii noastre fiind in zona Schengen, a declarat, miercuri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face…

- "Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor legate de modificarile legilor din domeniul justitiei de-a lungul a mai multor luni. Suntem foarte bine informati privind…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Bulgaria, o tara despre care se spune ca este cea mai saraca si corupta din Uniunea Europeana, are sansa sa-si imbunatateasca imaginea odata cu preluarea presedintiei prin rotatie a UE. Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene si, mai nou, un prieten al statelor estice, crede ca Bulgaria…