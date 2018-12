Editorial: Cum am petrecut cel mai frumos 1 Decembrie, in anul dezbinarii. "Zbuciumul secolului brazdat in Romania nu va fi fost in zadar"

Stiri pe aceeasi tema

- Orice persoana majora din Romania, care nu are o condamnare la inchisoare pe viata, va putea deține o arma letala, potrivit noii legi a armelor, care a trecut de Senat. Printre inițiatorii legii se afla și noul ministru al Culturii, Senatorul de Alba, Daniel Breaz. Celalalt senator de Alba, Alexandru…

- Reprezentanții comunitații romanești din Ungaria vor sarbatori centenarul la Gyula (Jula), Ungaria. Evenimentul se inscrie in seria manifestarilor dedicate celor 100 de ani de Romania și va reuni oficialitați și personalitați marcante ale culturii din marile centre universitare ale Romaniei. Centrul…

- Un copil ieșit pe jumatate pe geamul din spate al unei mașini a fost fotografiat joi in trafic, in județul Vrancea. Șoferul a fost claxonat de ceilalți participanți la trafic pentru a-i atrage atenția asupra pericolului in care se afla copilul, dar acesta și-a vazut de drum netulburat. Fotografia a…

- Fiica Andreei Esca, Alexia, și Mario Fresh, formeaza un cuplu extrem de sudat, pe care mulți adolescenți il invidiaza sau il indragesc foarte tare. Totuși, admiratorii Alexiei nu sunt puțini, dar nici numarul tinerelor care-l adora pe Mario. Pentru ca cei doi sunt foarte apropiați, fanii lor i-au intrebat…

- Un tablou al lui Picasso va fi prezentat publicului in Muzeul de Istorie din Barlad, in cadrul unei expoziții dedicate Centenarului. Tabloul aparține unei colecții private și va fi expus in cadrul expoziției care cuprinde 120 de lucrari provenite din 27 de tari, de pe trei continente, respectiv America,…

- Celebra producatoare de televiziune Ruxandra Ion a explicat cum ar primi-o pe cea care i-a fost nora, Diana Dumitrescu, daca aceasta ar participa la vreun casting pentru telenovele. Ruxandra Ion este considerata mama telenovelelor din Romania . Celebra producatoare a realizat numeroase telenovele de…

- Sorin Bumb, deputat PNL de Alba, sustine ca PSD a ascuns sub pres problemele privind epidemia de pesta porcina si ca Romania a ajuns sa fie cea mai afectata țara din UE, din acest punct de vedere, iar ministrii vin cu soluții care mai de care mai fanteziste. „Nu mare mi-ar fi mirarea sa vedem […]