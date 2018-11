Editorial: Copiii cu dizabilitati, indreptatiti sa aiba o viata demna Se apropie cu pasi repezi Ziua internationala a copiilor cu dizabilitati, marcata in fiecare an pe data de 3 decembrie. Aceasta zi este ocazia perfecta pentru o schimbare de atitudine fata de acesti copii. Din pacate, din ce in ce mai mult, societatea refuza sa si schimbe atitudinea si impune bariere in ceea ce ii priveste, ceea ce e de a dreptul trist.La intrebarea ce este dizabilitatea, putini sunt cei care stiu sa raspunda.Copilul cu dizabilitati trebuie considerat ca facand parte din societa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

