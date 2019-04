Editorial: Ce solutii ai pentru intrarea in legalitate a constructiilor executate nelegal?

Stiri pe aceeasi tema

- Camera deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede ca folosirea unei constructii se va face doar dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor, informeaza Agerpres. Camera Deputatilor este for decizional, informeaza Agerpres.Citește și: Șeful Loteriei Romane a DEMISIONAT…

- Lucrarile de constructii au inregistrat in ianuarie o scadere de 4,9%, pe serie bruta, fata de aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In decembrie 2018, volumul lucrarilor de constructii a scazut, pe serie bruta, cu 6,5%.…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut, ca serie bruta, cu 4,9% in luna ianuarie a acestui an fata de luna corespunzatoare a anului precedent insa fata de decembrie 2018 declinul lucrarilor de constructii a fost de 66,4%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri,…

- Purtatorul de cuvant al Președintelui Romaniei, Madalina Pușcalau, a susținut miercuri, 20 februarie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa."Au trecut 3 luni, subliniez, 3 luni de cand PSD trebuia sa prezinte public proiectul de buget pentru acest an! Abia astazi bugetul de stat…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat luni ca, anul acesta, se poate ajunge la angajarea a pana la 3,23% din PIB pentru aparare, mentionand ca programul de achizitie a corvetelor este...

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a declarat vineri la Constanta, intr-o conferinta de presa, ca in opinia sa este nevoie de o ordonanta de urgenta pe tema completelor de judecata constituite nelegal la ICCJ, pentru a putea pune in concordanta decizia Curtii Constitutionale cu prevederile Codului…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat miercuri Guvernului sa faca, in timp scurt, o analiza profunda privind problema recursului compensatoriu si sa vina cu solutii, subliniind ca se poate intra in procedura foarte rapid in Parlament pentru a se corecta legislatia. ‘Solicit Guvernului Romaniei sa…

