- In perioada premergatoare minivacanței prilejuite de Sfintele Sarbatori de Paste și 1 Mai , specialiștii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau au fost angrenati intr-o serie de activitati ce au avut drept scop asigurarea nivelului de protectie si siguranta…

- De Paște, Antena 1 a pregatit ediții speciale și programe pentru toate gusturile și toate categoriile de public. Sub sloganul „Cu Antena 1, de Paște, ai liber la sarbatoare!”, postul le aduce telespectatorilor patru zile cu programe speciale.

- Oficialii CTP au trimis informari cu privire la programul de desfașurare a liniilor de transport urban și metropolitan în mini-vacanța prilejuita de Sarbatorile Pascale. 26 – 27.04.2019 – circulatia se va desfasura între orele 5,30–23,00, conform programului…

- Producatori si mestesugari din toate colturile tarii vor fi prezenti cu obiecte de arta populara si produse culinare la cea de-a zecea editie a Targului Dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala - Traditii si Flori de Sarbatori" care va avea loc in perioada 20-29 aprilie in Parcul Regele Mihai I, intrarea…

- Vești bune! In scurt timp se apropie sarbatorile de Paște, iar mii de romani vor avea parte de acest beneficiu din partea primariilor. Mii de romani vor primi tichete de masa speciale pentru sarbatorile de Paște.Valoarea acestui ajutor financiar de la stat, dar și criteriile de acordare se…

- Jaguar a pregatit doua ediții speciale pentru SUV-ul F-Pace. Constructorul britanic propune acum variantele 300 Sport și Chequered Flag, fiecare dintre acestea oferind detalii specifice de caroserie și de interior. Noul Jaguar F-Pace 300 Sport va fi disponibil alaturi de motorul de 2.0 litri pe benzina…

- Targul de Paste din acest an de la Timisoara va fi amenajat in Piata Victoriei, vis a vis de Catedrala Mitropolitana, intr-un decor nou adaptat Sarbatorilor Pascale. Acesta va fi deschis in perioada 5 aprilie – 1 mai. Exista puncte de interes care vor marca targul din acest an: ateliere de incondeiat…