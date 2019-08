Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a remizat cu Celtic Glasgow, scor 1-1, in prima manșa din turul III al preliminariilor Champions League. Returul va avea loc marțea viitoare, in Scoția. Patru jucatori din garnitura campioanei s-au evidențiat in partida de aseara: Ciprian Deac, Bordeianu și Djokovic au avut evoluții impresionante…

- Astazi, de la 21:00, CFR Cluj joaca turul dublei de foc impotriva campioanei din Scoția, Celtic Glasgow. Echipa care se va impune in aceste doua meciuri intalnește Slavia Praga in play-off-ul Champions League. Daca ajunge in ultimul tur preliminar, CFR este calificata automat in grupele Europa League.…

- Victor Vrinceanu ii are astazi in studioul GSP Live, de la ora 20:30, pe Andrei Ciolacu (26 de ani), ultima oara jucator la FC Tskhinvali din Georgia, și Ovidiu Herea (34 de ani), fotbalist cu 276 de meciuri in Liga 1. CFR Cluj - Dinamo București se dueleaza astazi, de la ora 21:00, in etapa a 3-a din…

- CFR Cluj a castigat, miercuri, primul meci al dublei manșe cu Maccabi Tel Aviv, scor 1-0, in cadrul turului doi al preliminariilor Champions League.Unicul gol al partidei a fost reușit de catre Billel Omrani, in minutul 22, iar CFR Cluj pornește ca favorita pentru calificarea in turul III. Returul se…

- Victor Vrinceanu va invita la o emisiune speciala marca GSP LIVE, in aceasta seara, de la 20:30, in vederea duelului din preliminariile UCL, CFR - Maccabi Tel Aviv (21:00). Emisiunea va avea trei intervenții, inainte, la pauza și la finalul partidei. In studio, Victor Vrinceanu va analiza partida alaturi…

- CFR Cluj va evolua cu învingatoarea dintre Tre Penne (San Marino) și Suduva (Lituania), în turul al treilea preliminar al Europa League, daca va fi eliminata de formatia israeliana Maccabi Tel Aviv, în turul al doilea preliminar al Champions League, potrivit tragerii la sorti care…

- CFR Cluj și-a aflat posibila adversara din turul trei preliminar al Champions League, în urma tragerii la sorți efectuate luni, la Nyon. Astfel, daca va trece de Maccabi Tel Aviv, campioana României o va întâlni pe câștigatoarea dintre Celtic Glasgow (Scoția) și Nomme Kalju…

- Costin Ștucan și jurnalistul Bogdan Socol vor analiza la GSP Live meciul dintre CSU Craiova și Viitorul. Partida decide cea de-a treia echipa calificata in cupele europene. La pauza, dar și la final, cei doi jurnaliști vor vorbi despre echipa calificata in cupele europene. Emisiunea GSP LIVE poate…