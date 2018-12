Editie speciala, duminica, a emisiunii "Cu ochii pe tine" - Prahova TV

Stiri pe aceeasi tema

- Americanii sunt chemati marti la urne pentru a-si desemna reprezentantii in Congres, in cadrul unor alegeri care iau alura unui referendum privindu-l pe presedintele republican Donald Trump, intr-o tara...

- Autoritatile din Prahova sunt nevoite sa aduca angajati de la alte institutii la centrul de plasament pentru copii cu handicap din Ploiesti perchezitionat, dupa ce 11 angajati au fost retinuti. Persoanele retinute lucrau cu copii cu dizabilitati severe.

- Accidentul s-a petrecut intre doua motociclete, pe sensul catre Capitala al Autostrazii A3 Ploiesti - Bucuresti, la km 66 (Barcanesti, judetul Prahova). In urma impactului, unul dintre conducatori a decedat. Traficul rutier este intrerupt, fiind deviat pe DN1 Ploiesti - Bucuresti",…

- Un accident de circulatie s-a produs marti, in jurul orei 16:30, pe strada Nicolae Titulescu. Potrivit IJP Prahova, un pieton a fost acrosat de masina in timp ce traversa strada. Se pare ca victima se angajase in traversare prin loc nepermis in momentul in care un sofer l-a acrosat, nemaiavand…

- Petre Apostol La finalul saptamanii trecute, in Campionatul National de Handbal la categoria junioare III a avut loc etapa a II-a. In seria D, in care sunt prezente si cinci echipe din Prahova, doua dintre gruparile prahovene imvingatoare in prima runda s-au confruntat in meci direct, pe parchetul Salii…

- Sunt cinci perchezitii, in aceasta dimineata, in localitatile Mizil si Ploiesti din judetul Prahova. Sunt vizate persoane banuite de furt. Potrivit politistilor, este vorba de doua femei, care, sub...

- Incepand cu ora 20:00, Doru Marieș vine cu noi dezvaluiri incendiare despre incercarea de mușamalizare a “Jandarmiadei” din 10 august, intr-o ediție speciala “Nașul”. La o luna de la Marea Gazare a Diasporei venita sa protesteze la București, in ciuda sutelor de plangeri penale indreptate impotriva…