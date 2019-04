Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea, din echipa Starurilor, și Antonia, din cea a Galacticilor, au intrat in baloane uriașe, in ediția din Joia Mare a emisiunii „Scena misterelor” și s-au duelat pentru un indiciu in competiție.

- Joia aceasta, de la ora 20:00, in jocul de la Scena misterelor intra doua perechi celebre, cantareții Antonia și Alex Velea și actorii Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman, din serialul “Fructul oprit”, care vor avea misiunea sa ghiceasca, alaturi de vedetele permanente ale show-ului, cine sunt celebritațile…

- Scena misterelor s-a umplut de celebritați aseara, in cea mai recenta ediție a show-ului prezentat de Dan Negru, alaturi de Romica Țociu, la Antena 1. Gina Pistol, Ovidiu Ioanițoaia, Mihaela Tatu, Marcel...

- Jocul maștilor continua joi, 21 martie, de la ora 20:00, la Antena 1, cu o noua ediție “Scena misterelor”, prezentata de Dan Negru, alaturi de Romica Țociu. De aceasta data, vedetelor pemanente care au misiunea de a ghici cine se ascunde in spatele maștilor – Pepe, Diana Munteanu, Cosmin Seleși, Rona…

- Scena misterelor, ediția 3. Un show savuros și plin de surprize! Cea de-a treia ediție a emisiunii „Scena misterelor” a adus publicului transformari uluitoare, care le-au pus in dificultate pe vedetele din platou. Romica Țociu a fost pus pe șotii – și-a facut implant de par „de mistreț” și și-a adus…

- Joi, 28 februarie, de la ora 20.00, in prima ediție a show-ului “Scena misterelor”, la Antena 1, Antonia, Alex Velea, nea Marin Barbu, Sorana Mohamad și Liviu Teodorescu vor trebui sa ghiceasca, alaturi de vedetele permanente – Pepe, Diana Munteanu, Rona Hartner, Dorian Popa și Cosmin Seleși , cine…

- Joi, 28 februarie, de la ora 20.00, in prima ediție a show-ului “Scena misterelor”, la Antena 1, Antonia, Alex Velea, nea Marin Barbu, Sorana Mohamad și Liviu Teodorescu vor trebui sa ghiceasca, alaturi de vedetele permanente – Pepe, Diana Munteanu,